Ještě v roce 2023 vyšla jedna tuna kakaa na 3 tisíce amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 69 tisíc korun. Jen o několik měsíců později vystoupala až na 13 tisíc dolarů (asi 300 tisíc korun). Ačkoliv v roce 2025 opět mírně klesla, mají pašeráci stále obrovskou motivaci obcházet systém a daří se jim, píše agentura Bloomberg .

V Pobřeží slonoviny reguluje obchod s kakaem státní organizace Conseil du Café-Cacao. Ta za každý kilogram kakaa stanovuje pevnou výkupní cenu, která je proti těm světovým asi třetinová, což problém v podobě pašování kakaa ještě prohlubuje.

V okolních státech totiž žádné pevně stanovené výkupní ceny nejsou. Netýkají se například Libérie, Toga ani Guineje. I proto právě tento stát momentálně hlásí nárůst vývozu kakaa meziročně o 15 procent, a to přesto, že tamní produkce podle odborníků stagnuje. „Není možné, aby Guinejci jen tak zdvojnásobili svůj vývoz,“ říká pro agenturu Bloomberg analytik Fabrice Laurent výzkumné organizace Forestero.

Pašování vynáší

Podle oficiálních statistik míří guinejské kakao hlavně do Nizozemska, a to asi ze 70 procent. Ačkoliv Guinejci díky vývozu kakaa do světa nyní bohatnou, Pobřeží slonoviny je na tom opačně. Přitom příjmy z exportu kakaa dlouhodobě představují asi 40 procent devizových příjmů země. Během poslední sezony se pašování mělo týkat asi 100 tisíc tun kakaa. Celková sklizeň přitom dosahovala na 1,7 milionu tun.

Pašeráci musí přitom překonat mnoho překážek. Podle agentury Bloomberg se šedesátikilogramové pytle s kakaem převážejí z Pobřeží slonoviny do Guineje na motorkách i velkých nákladních autech. Transport začíná po setmění a často probíhá i celou noc. Státní hranice mezi těmito africkými státy navíc nejsou příliš chráněné, a to zvlášť v lesích, kde se celníci až na výjimky vůbec nejsou.

Pokud by však pašeráky při nelegálním transportu kakaa chytnou, sankce jsou značné. Podle aktuální legislativy Pobřeží slonoviny za něj hrozí až desetileté vězení či pokuta ve výši 50 milionů západoafrických franků. Ani tyto poměrně tvrdé tresty však pašeráky až na výjimky neodrazují.

Do boje vyšla i armáda

Úřady říkají, že se s pašeráky snaží bojovat. Na hranicích začala operovat armáda, postupně vznikají speciální protipašerácké útvary. První výsledky se i proto začaly již objevovat. Jen letos úřady zabavily téměř 600 tun pašovaného kakaa a zatkly 34 lidí.

V konečném důsledku však na pašování kakaa doplácejí i evropské firmy. Afričtí exportéři nezvládají plnit smlouvy, na což doplácí největší světoví odběratelé kakaa, mezi které se řadí firmy jako Cargill, Olam Group či Barry Callebaut. Netýká se to pouze Pobřeží slonoviny, ale také třeba Ghany, která se rovněž dlouhodobě řadí mezi největší producenty kakaa na světě.

Na počátku příštího roku se navíc situace ještě zhorší. Vstoupí totiž v účinnost nové evropské nařízení vyžadující doložení původu každé tuny kakaa. Pašované kakao se tak minimálně v případě evropských trhů stane neprodejné, uzavírá agentura Bloomberg.