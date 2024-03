Nové příchutě nebo sázka na gumídky. Výrobce čokolády trápí drahé kakao

Když 113 let stará společnost Mars v loňském roce nenápadně upravila svou oblíbenou čokoládovou tyčinku Galaxy, snížila standardní velikost výrobku o deset gramů a přebalila ji, britské zákazníky to překvapilo, obchodníky s kakaem nikoli. Když cena kakaa stoupá, výrobci totiž hledají způsoby, jak prodávat menší dávky čokolády, v případě některých výrobců cukrovinek dokonce produkty bez ní, konstatuje agentura Bloomberg.

Největší světoví producenti kakaa v západní Africe se potýkají se suchem, nemocemi a dalšími problémy, které zásadně ovlivňují produkci. Jeho ceny se proto vyšplhaly na rekordní hodnoty a trh v nejbližší době neočekává žádnou změnu k lepšímu.

Termínované kontrakty, které se obchodují v New Yorku od 80. let 20. století, se až do loňska pohybovaly v průměru hluboko pod 3 500 dolarů za tunu, což je v přepočtu zhruba 81 700 korun. Koncem února termínované kontrakty na kakao poprvé překonaly hranici šesti tisíc dolarů za tunu, tedy 140 tisíc korun. A obchodníci se obávají, že ještě porostou.

Čokoláda první na řadě

„Aktivně se snažíme najít způsoby, jak se vyrovnat s rostoucími náklady na suroviny a provoz,“ uvedl pro Bloomberg mluvčí společnosti Mars Wrigley UK. „Snížení gramáže našich výrobků není rozhodnutí, které bychom přijali lehkovážně,“ dodal.

Doposud společnosti přenášely vyšší náklady na spotřebitele. Nikdo totiž nepotřebuje čokoládu k životu a každé zvýšení cen ohrožuje prodej. Podle zářijového průzkumu spotřebitelské společnosti NIQ spotřebitelé v případě pokračující inflace nejčastěji omezí výdaje za čokoládu a cukrovinky, a to hned za alkoholem a kosmetikou.

„U pokladny nakonec rozhodne o nákupu stejně jako u čehokoli jiného cena,“ řekl Brian McKeon, viceprezident britské národní asociace cukrářů.

Vzhledem k omezeným možnostem dalšího zvyšování cen společnosti raději zmenšují balení, využívají automatizaci ke snižování výrobních nákladů a propagují výrobky s menším obsahem kakaa nebo jinými příchutěmi. Společnost Nestlé tak třeba ve Velké Británii nedávno představila příchuť lískových oříšků ve své bublinkové řadě čokoládových tyčinek Aero. Díky vzduchovým kapsám je zhruba o třetinu lehčí než konkurenční čokoládové tyčinky.

Raději méně než více

Ve Spojených státech společnost Hershey nedávno uvedla novou příchuť tyčinky Kit Kat nazvanou Donut s polevou. Tyčinka je stejně jako populární americká pochutina vyobrazená na obalu namočená do čokolády jen z poloviny, namísto aby byla polevou pokryta celá. Cíl je jediný: ušetřit na čokoládě a kakaovém másle.

„V současné době je na americkém trhu přes čtyřicet procent čokoládových tyčinek plněných něčím jiným než čokoládou. Ať už karamelem, oříšky nebo ovocem,“ říká Carl Quash, vedoucí oddělení výživy společnosti Euromonitor International. „Tento trend byl nějakou dobu na ústupu, ale nyní s vysokými náklady na kakao očekáváme, že se na trhu objeví více těchto inovací,“ dodává.

Kakaové máslo, které vzniká při mletí kakaových bobů, je klíčovou složkou čokolády. Průměrná tabulka mléčné čokolády obsahuje asi dvacet procent kakaového másla. Někteří výrobci potravin však hledají způsoby, jak část kakaového másla ve svých výrobcích nahradit levnějšími náhražkami, například palmovým olejem.

Cesta ven vede přes medvídky

„Upravovat nyní receptury a příchutě jen proto, že se zvýšily vstupní náklady na kakao, je podle mého názoru chyba,“ řekl výkonný ředitel společnosti Nestlé Mark Schneider. „Společnosti budou možná muset upravit marketing nebo podporu značky, ale je to jen další změna nákladů na komoditu, kterou musíme takticky řešit,“ upozornil.

Vysoké ceny povzbuzují výrobce, aby pokračovali v diverzifikaci mimo čokoládu. „Všichni se snaží stát se komplexnějším hráčem na trhu s cukrovinkami,“ říká Nik Modi z globálního spotřebitelského a maloobchodního výzkumu ve společnosti RBC Capital Markets. „Všichni začínají intenzivně přemýšlet o tom, jak inovovat, protože vidí, co se děje s čokoládou.“

Na výroční konferenci na Floridě představila koncem února společnost Hershey svůj nejnovější plán do budoucna. Pro letošek plánuje zvýšit svou kapacitu výroby gumových bonbonů o padesát procent. „To jí pomůže oslovit spotřebitele novými a odlišnými způsoby,“ uzavřela generální ředitelka firmy Michele Bucková podle Bloombergu.