Produkce by podle odhadů analytiků a obchodníků, které shromáždila agentura Bloomberg, měla v sezoně 2025/26, která začne příští měsíc, převýšit spotřebu o přibližně 186 000 tun. To by bylo více než dvojnásobek přebytku proti současné sezoně, napsala agentura.
Toto zlepšení pomůže doplnit globální zásoby vyčerpané v důsledku několika po sobě jdoucích špatných sklizní v západní Africe. To způsobilo, že ceny futures na kakao na burze v New Yorku vzrostly za poslední tři roky více než čtyřnásobně.
„Produkce v Ekvádoru, třetím největším pěstiteli, by se měla v příští sezoně zvýšit přibližně o 5 procent na 580 000 tun díky lepším výnosům a novým plantážím,“ zmínil na konferenci European Cocoa Forum Julio Moscoso, obchodní ředitel společnosti Latam Commodity Traders, která je zaměřená na komoditní trhy v Latinské Americe.
„V kombinaci s nárůstem produkce v zemích, jako je Peru, Kolumbie a Venezuela, by to mohlo zvýšit produkci v Jižní Americe až o 100 000 tun, pokud nebude špatné počasí,“ uvedl Vladimir Zientek ze společnosti StoneX Group.
Ačkoli jsou ceny kakaa stále historicky vysoké, letos klesly přibližně o 40 procent. „Očekává se, že budou v krátkodobém a střednědobém horizontu klesat,“ zmínil analytik nizozemské Rabobank Oran van Dort.
Vysoké ceny mají mimo jiné negativní vliv na poptávku. Spotřebitelé omezují nákupy a někteří výrobci čokolády nakupují méně méně kakaa, nebo používají jiné alternativy. Analytici a obchodníci v průzkumu uvedli, že očekávají pokračující zpomalení spotřeby.