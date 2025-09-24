Historická krize kakaa pomalu ustupuje. V Jižní Americe se čeká slibná úroda

Krize na trhu s kakaem, která v posledních letech vedla k výraznému zdražení čokolády, začala vykazovat první známky zlepšení. Očekává se, že díky lepším sklizním v Jižní Americe produkce v následující sezoně převýší spotřebu. Přebytek by mohl pomoci obnovit globální zásoby a zmírnit tlak na ceny.
Kakaové boby (7. května 2025).

Kakaové boby (7. května 2025). | foto: Reuters

Kakaový bob (7. května 2025).
Kakaové plody na plantáži v Ghaně (15. listopadu 2021)
Kakaové plody na plantáži v Ghaně (15. listopadu 2021)
Produkce kakaa v Nigérii roste (7. května 2025).
Produkce by podle odhadů analytiků a obchodníků, které shromáždila agentura Bloomberg, měla v sezoně 2025/26, která začne příští měsíc, převýšit spotřebu o přibližně 186 000 tun. To by bylo více než dvojnásobek přebytku proti současné sezoně, napsala agentura.

Toto zlepšení pomůže doplnit globální zásoby vyčerpané v důsledku několika po sobě jdoucích špatných sklizní v západní Africe. To způsobilo, že ceny futures na kakao na burze v New Yorku vzrostly za poslední tři roky více než čtyřnásobně.

Ceny kakaa zůstanou vysoké. Země západní Afriky očekávají slabší sezonu

„Produkce v Ekvádoru, třetím největším pěstiteli, by se měla v příští sezoně zvýšit přibližně o 5 procent na 580 000 tun díky lepším výnosům a novým plantážím,“ zmínil na konferenci European Cocoa Forum Julio Moscoso, obchodní ředitel společnosti Latam Commodity Traders, která je zaměřená na komoditní trhy v Latinské Americe.

„V kombinaci s nárůstem produkce v zemích, jako je Peru, Kolumbie a Venezuela, by to mohlo zvýšit produkci v Jižní Americe až o 100 000 tun, pokud nebude špatné počasí,“ uvedl Vladimir Zientek ze společnosti StoneX Group.

Ačkoli jsou ceny kakaa stále historicky vysoké, letos klesly přibližně o 40 procent. „Očekává se, že budou v krátkodobém a střednědobém horizontu klesat,“ zmínil analytik nizozemské Rabobank Oran van Dort.

Vysoké ceny mají mimo jiné negativní vliv na poptávku. Spotřebitelé omezují nákupy a někteří výrobci čokolády nakupují méně méně kakaa, nebo používají jiné alternativy. Analytici a obchodníci v průzkumu uvedli, že očekávají pokračující zpomalení spotřeby.

