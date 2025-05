Nová zpráva analytiků společnosti Foresight Transitions říká, že více než dvě třetiny kávy, sóji, rýže, pšenice a kukuřice dovezené do Evropské unie v roce 2023 pocházely ze zemí, které nejsou připraveny čelit dopadům klimatických změn. Nejhorší situace ale panuje u kakaa, píše portál The Guardian.

Kakao se totiž v Evropě až na výjimky vůbec nepěstuje. V současné době se do Evropské unie dováží z 96,5 procent z afrických států, především z Ghany a Pobřeží Slonoviny. Přibližně 77 procent těchto importů zároveň pochází ze zemí s narušenou biodiverzitou.

„Nejde o abstraktní hrozby. Už dnes tyto faktory negativně ovlivňují firmy, pracovní místa i ceny potravin. Situace se navíc stále zhoršuje,“ tvrdí analytička Camilla Hyslopová, která se na vypracování zprávy podílela.

Problémy hlásí Ghana i Pobřeží slonoviny

V posledních letech bojují západoafrické státy se suchem a obrovským nárůstem teplot. Pěstování kakaa v těchto oblastech navíc ohrožuje také odliv mladé pracovní síly z venkova a degradace půdy.

Nová zpráva společnosti Foresight Transitions proto doporučuje, aby firmy více investovaly do projektů na ochranu přírody. „Podniky by měly přijít s fungující strategií, která povede ke snižování rizik v dodavatelských řetězcích,“ uvádí se v nové studii s tím, že afričtí farmáři by od odběratelů měli obdržet férovou výkupní cenu.

Podle Paula Behrense z Oxfordské univerzity nová zpráva ukazuje, že potravinová bezpečnost v Evropské unii je do budoucna v ohrožení, pokud se nic nezmění. „V Evropě se dlouhodobě tváříme, že jsme potravinově soběstační. V oblasti kakaa, kukuřice či pšenice jsme ale zcela závislí na státech ohrožených klimatickou změnou,“ uvedl pro The Guardian.

Komplikovaná situace panuje i v Ugandě

Problémy v posledních letech čím dál více hlásí třeba i Uganda, která do Evropské unie v roce 2023 dodala desetinu dodávek kávy. „Počasí zde je naprosto nepředvídatelné. Horka, sucha a přívalové deště ničí kávovníky a ohrožují obživu místních farmářů,“ potvrzuje obavy i Joseph Nkandu z ugandské zemědělské unie NUCAFE.

Změnit by se podle některých odborníků měla také evropské stravování. „Stabilizovat dodavatelské řetězce bez změny spotřebitelského chování znamená chránit model, který je sám příčinou problému. Třetina světové produkce obilovin a většina dovezené sóji navíc končí jako krmivo pro zvířata,“ uzavírá pro The Guardian výzkumník Marco Springmann.