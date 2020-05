Britští kadeřníci „stříhali“ vlasy přes internet, někteří už online zůstanou

Zatímco čeští kadeřníci své salony již otevřeli, salony britských kolegů zůstanou mimo provoz pravděpodobně až do července, uvedl britský deník Mirror. Nouzová opatření proti koronaviru je přiměla přemýšlet jinak. Mnozí byznys přesunuli do online prostředí, kde se jim daří nečekaně dobře.

Paul Phillips vlastní Chopp Hair salon v Leigh-on-Sea v Essexu, který se zavřel na začátku epidemie v březnu. Nyní poskytuje službu s názvem Chopp Drops, v rámci které dodává vlasové produkty svým zákazníkům až domů a poté jim prostřednictvím videohovoru demonstruje, jak je aplikovat.

„Většina kadeřníků barvení vlasů doma nedoporučuje, a za normálních okolností bych souhlasil. Současná situace ale ovlivnila duševní zdraví mnoha klientů a upravené vlasy jim pomáhají cítit se lépe,“ řekl Phillips BBC.

Ve virtuálním salonu denně obslouží až 26 klientů. Obvykle jim dává rady, které mohou snadno aplikovat doma. „Například barvení vlasů na blond je příliš technické, takže klienti musí počkat až se otevře,“ dodal Phillips.



Kadeřníci a kosmetičky do britské ekonomiky přispívají nemalou částkou. Odhaduje se, že ročně to je až 6,6 miliard liber. Většina kadeřníků, se kterými BBC hovořila, nabízí na míru šité vlasové balíčky a virtuální schůzky v ceně mezi 30 (914 Kč) až 150 librami (4 570 Kč).



Nová realita

Ebuni Ajiduahová je specialistka na vypadávání vlasů. I ona přesunula své schůzky do online prostředí. Nabízí klientům domácí ošetření a v případě potřeby je posílá pro další radu k dermatologům.

„Lidé nyní mají více času zaměřit se na věci, které možná zanedbávali,“ říká a dodává, že poptávka po jejich službách se zvýšila. Ajiduahová pořádá každou neděli virtuální mycí den, kdy se k ní lidé mohou připojit na Zoomu, aby si společně umyli, ošetřili a upravili vlasy.

„Mluvíme o produktech, které používáme a o tom, jak si natáčíme vlasy. Je to opravdu hezké, někteří lidé jsou ve sprchovacích čepicích, jiní se snaží udržet v klidu děti. Dává to lidem pocit normálnosti, když je teď svět v takovém stavu, v jakém je,“ říká Ajiduahová.

Od té doby, co se britská kadeřnictví uzavřela kvůli koronaviru, publikovalo kadeřnictví Michaela Van Clarkeho videa ze salonu na sociálních médiích a rezervovalo online konzultace pro více než 3 tisíce zákazníků. „Máme nové klienty, kteří v našem salonu nikdy nebyli. Poptávka je obrovská. Video konzultace je mnohem jednodušší, když už jsme se jednou osobně viděli, ale i tak můžeme poradit novým zákazníkům,“ vysvětlil Van Clarke.

Odborníci na začátku videohovoru zhodnotí klientovy vlasy, poskytnou rady ohledně péče a produktů, případně nabídnou konzultace poté. „Někteří lidé se rádi nechají ujistit, že vše dělají správně. Naši technici jim třeba ukazují, jak držet štětec a jak dlouho nechat působit barvu,“ dodává Van Clarke.

Gina Conwayová, která provozuje tři salony v Londýně, si myslí, že by se z toho mohla stát nová realita. „I když se salony znova otevřou, bude to chaos. Někteří lidé si možná nebudou moci dovolit jít do salonu, budou muset pracovat nebo se starat o děti, takže doufám, že tohoto stresu se můžeme díky technologiím zbavit,“ říká Conwayová, která se nyní zaměřuje na internet.

„Nejprve jsem váhala, protože jsem chtěla udržet své podnikání na co nejprofesionálnější úrovni, ale nakonec je to náš způsob, jak poskytovat rady a pomáhat lidem, aby se cítili dobře,“ uzavřela.