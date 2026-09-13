Dvaapadesátiletá podnikatelka začala s byznysem zhruba před deseti lety, a to na jihu Santorini, kde tehdy prodávala jen několik výrobků měsíčně. Zvláštní pozornosti se jí dostalo až v roce 2017, kdy její tvorbu představil palubní časopis letecké společnosti Aegean Airlines, píše americký portál The Wall Street Journal.
Následovaly další zmínky v médiích a Zaggleová se rozhodla rozšířit klientelu. Později přesunula svůj podnik do městečka Oii na severozápadě ostrova, kde si v bývalém skladovacím prostoru pod kostelem zřídila malou dílnu a obchod.
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„Bylo to překvapení, protože to byla tmavá jeskyně, ale přesto byla plná tolika jasných barev,“ uvedl Američan Phil Cordell, bývalý manažer hotelu Hilton, který jeskyni poprvé navštívil v roce 2019.
S podnikatelkou zůstal v kontaktu i během pandemie a objednával si její výrobky na dálku. Později se na Santorini vrátil se skupinou dvanácti přátel a požádal ji, aby pro ně vyrobila kožené náramky. „Všichni jsme se tam vešli. Měl jsem si to vyfotit,“ zmínil Cordell.
Od sociálních sítí až po ChatGPT
Podnikatelka má dílnu otevřenou každý den od března do listopadu, v dobrém měsíci prodá až padesát kabelek. Jejich ceny se pohybují zhruba od 100 do 700 dolarů (2 100 až 14 600 Kč). Většina prodejů probíhá osobně, přijímá ale také objednávky na dálku.
Podle Zaggleové pochází zhruba 70 procent jejího byznysu z doporučení zákazníků a digitálního šíření povědomí o značce – přes sociální sítě, Google Maps a ChatGPT.
„Pokaždé, když svou kabelku nosím, čekám, až se mě na ni někdo zeptá, protože tohle je mnohem víc než jen kabelka,“ řekla Layla-Faith Battsová, vysokoškolačka ze Severní Karolíny, která si tašku koupila v červenci na rodinném výletě.
Přestože se klientela řecké výrobkyně kabelek rozrůstá po celém světě, Zaggleová se z malého prostoru o zhruba čtyřech metrech čtverečních stěhovat nehodlá. Podle ní právě odlehlé a neobvyklé místo přitahuje přirozeně zvídavé zákazníky.