Například kabelka Chanel střední velikosti nyní stojí 11 700 dolarů (250 tisíc Kč), zatímco v roce 2019 se ještě dala pořídit za 5 800 dolarů (125 tisíc Kč). S prudkým růstem cen kabelek této značky vzrostla i poptávka po její obuvi na nízkém podpatku.
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Například po zelených botách s dezénem krokodýlí kůže za 1 175 dolarů, které si nedávno pořídila čtyřiatřicetiletá personalistka z torontské banky Lindsay Breenová. Zvolila je místo kabelky Chanel, protože její cena se podle Breenové rovnala nákladům na skvělou rodinnou dovolenou.
Podle údajů společnosti Bain & Company z letošního června klesl maloobchodní prodej luxusních kabelek od roku 2023 o deset procent. To ročně představuje ztrátu přibližně osm miliard dolarů. Prodej luxusní obuvi sice už několik let rovněž klesá, ale u bot na vysokém podpatku a výrazných, nepřehlédnutelných modelů se začínají objevovat první známky oživení.
„Očekáváme, že se prodej stabilizuje a následně opět poroste,“ uvedla Federica Levatová ze společnosti Bain.
„Vždycky jsem věřila, že boty se stanou novými kabelkami,“ řekla listu zakladatelka a kreativní ředitelka značky Khaite Catherine Holsteinová. Prodej kabelek této značky je sice solidní, ale prodej obuvi se prudce zvyšuje. Letos zaznamenal meziroční nárůst o 100 procent, uvádí Holsteinová.
„Pro zákazníky nakupující luxusní zboží je snadné impulzivně utratit 4 000 dolarů za tři páry bot. Tatáž zákaznice však nyní stráví rok tím, že bude zvažovat koupi kabelky za 4 000 dolarů (86 tisíc Kč). A nakonec si ji stejně nepořídí,“ dodává Holsteinová.
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Také newyorská stylistka Maegan Watsonová, která obléká členy velmi bohatých rodin i ženy na vysokých manažerských postech, si všímá, že její klientky už nekupují tolik kabelek.
„Ne proto, že by si je nemohly dovolit, ale proto, že v takové investici nevidí smysl,“ řekla WSJ. Raději podle stylistky utrácejí za luxusní obuv, protože boty dotvářejí celkový vzhled více než kabelka.