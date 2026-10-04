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Boty se stávají novými kabelkami. Zákaznice si pečlivě rozmýšlejí, za co utrácejí

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  13:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Luxusní kabelky podražily natolik, že se zákazníci obracejí více k luxusním botám. Spíše než utratit 6 000 dolarů (129 tisíc Kč) za kabelku se rozhodují pořídit si boty za 1 000 dolarů (21 tisíc Kč). Ty se stávají novým typem zboží, jehož koupí zákazníci vstupují do světa dané značky, napsal web deníku The Wall Street Journal (WSJ).

Například kabelka Chanel střední velikosti nyní stojí 11 700 dolarů (250 tisíc Kč), zatímco v roce 2019 se ještě dala pořídit za 5 800 dolarů (125 tisíc Kč). S prudkým růstem cen kabelek této značky vzrostla i poptávka po její obuvi na nízkém podpatku.

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Například po zelených botách s dezénem krokodýlí kůže za 1 175 dolarů, které si nedávno pořídila čtyřiatřicetiletá personalistka z torontské banky Lindsay Breenová. Zvolila je místo kabelky Chanel, protože její cena se podle Breenové rovnala nákladům na skvělou rodinnou dovolenou.

Podle údajů společnosti Bain & Company z letošního června klesl maloobchodní prodej luxusních kabelek od roku 2023 o deset procent. To ročně představuje ztrátu přibližně osm miliard dolarů. Prodej luxusní obuvi sice už několik let rovněž klesá, ale u bot na vysokém podpatku a výrazných, nepřehlédnutelných modelů se začínají objevovat první známky oživení.

„Očekáváme, že se prodej stabilizuje a následně opět poroste,“ uvedla Federica Levatová ze společnosti Bain.

„Vždycky jsem věřila, že boty se stanou novými kabelkami,“ řekla listu zakladatelka a kreativní ředitelka značky Khaite Catherine Holsteinová. Prodej kabelek této značky je sice solidní, ale prodej obuvi se prudce zvyšuje. Letos zaznamenal meziroční nárůst o 100 procent, uvádí Holsteinová.

„Pro zákazníky nakupující luxusní zboží je snadné impulzivně utratit 4 000 dolarů za tři páry bot. Tatáž zákaznice však nyní stráví rok tím, že bude zvažovat koupi kabelky za 4 000 dolarů (86 tisíc Kč). A nakonec si ji stejně nepořídí,“ dodává Holsteinová.

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Také newyorská stylistka Maegan Watsonová, která obléká členy velmi bohatých rodin i ženy na vysokých manažerských postech, si všímá, že její klientky už nekupují tolik kabelek.

„Ne proto, že by si je nemohly dovolit, ale proto, že v takové investici nevidí smysl,“ řekla WSJ. Raději podle stylistky utrácejí za luxusní obuv, protože boty dotvářejí celkový vzhled více než kabelka.

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Boty se stávají novými kabelkami. Zákaznice si pečlivě rozmýšlejí, za co utrácejí

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