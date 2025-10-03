K mání je jeden ze symbolů Ameriky. Ranč, na kterém řádil Marlboro Man

Ve Wyomingu je na prodej historický ranč o rozloze bezmála čtyřicet tisíc hektarů, jehož majiteli jsou dva důchodci, bývalí lékaři. Prodávají ho ve funkčním stavu dokonce i s chovem dobytka. Realitní kancelář za něj poptává astronomických 52,8 milionu dolarů. Proč tolik z obyčejný ranč? Je totiž výjimečný! Právě zde vznikla a deset let se natáčela se jedna z nejslavnějších reklamních kampaní vůbec.
Příběh ranče Pitchfork začíná již v roce 1878, tedy dvanáct let předtím, než se...

Příběh ranče Pitchfork začíná již v roce 1878, tedy dvanáct let předtím, než se z Wyomingu stal stát. (3. října 2025) | foto: https://www.livewaterproperties.com/

Ranč jménem Pitchfork se rozkládá poblíž města Meeteetse ve státě Wyoming. (3....
Na ranči je i dnes stále možné žít kovbojským způsobem života: nabízí lov velké...
Dnes na ranči Pitchfork žije stádo zvíci 1 300 krav, které spásá více než 450...
„Pitchfork je výjimečný tím, jak působí nedotčeně, jako by se ho čas vůbec...
Ranč jménem Pitchfork se rozkládá poblíž města Meeteetse ve státě Wyoming. Kovbojové zde i dnes stále nahánějí dobytek stejně jako před sto padesáti lety a málokteré místo definuje americký Západ tak dokonale jako právě toto. Je to navíc teprve potřetí v jeho dlouhé historii, co je nabízen k prodeji, píše portál Mansion Global.

Prodejci jsou manželský pár-senioři. Fran Bakerová je pediatrička ve výslužbě a její manžel Lenox kardiochirurg v důchodu. Oba koupili ranč v roce 1999 za 13 milionů dolarů, o deset let později, když Baker ukončil svou praxi, přestěhovali se sem a žili zde 13 let. V roce 2022 se však přestěhovali do Utahu, aby byli blíže rodině.

Kultovní reklamy: Cigarety s filtrem byly zženštilé. Změnil to Marlboro Man

„Považovali jsme to za investici a chtěli jsme poznat, jaká vlastně je tato část země,“ říká 83letý majitel. Velmi ho podle jeho vlastních slov bavilo učit se jezdit na koni, zvěděl toho hodně skotu i o jeho nahánění, o zavlažování a střídání pastvin, aby nedocházelo k nadměrnému spásání. „Také jsem se hodně naučil o historii celého kraje,“ říká.

Původně se ranč v roce 2023 krátce nabízel k prodeji dokonce za vyšší cenu, a to za 67 milionů dolarů, tedy 1,5 miliardy Kč. „I jeho současná cena vytvoří rekord, pokud se prodá za požadovanou částku,“ podotýká realitní agent Latham Jenkins z kanceláře Live Water Properties, který jeden z největších rančů v oblasti právě zařadil do nabídky.

Pitchfork je podle něj typicky westernový a je živým symbolem amerického Západu. „Byl založen na počátku historie státu a je synonymem nejen pro Wyoming, ale pro celé USA,“ dodává.

Welcome to Marlboro Country

Příběh ranče Pitchfork začíná dokonce již v roce 1878, tedy dvanáct let předtím, než se z Wyomingu stal stát. Pruský šlechtic Otto Franc von Lichtenstein tehdy koupil původní pozemek za účelem chovu dobytka. Po konzultaci s místními indiány si vybral právě toto místo, protože tu napadalo nejméně sněhu a rostla zde zimní tráva, což z něj činilo ideální celoroční útočiště pro dobytek.

Po jeho smrti koupila ranč Pitchfork rodina Phelpsových, která jej vlastnila až do počátku 20. století. Pak dostal nový život, když se Frances Phelpsová provdala za fotografa Charlese Beldena, který se proslavil fotografiemi kovbojů při práci pro časopisy jako Life nebo National Geographic.

Další tvář Marlbora zemřela na nemoc spojenou s kouřením

Právě věhlas typicky amerického způsobu života o 40 let později způsobil, že Pitchfork si vyhlédli i marketéři, aby ho zvěčnili v jedné z nejznámějších kampaní světa na cigarety. V letech 1981 a 1983 se Pitchfork stal americkou Marlboro Country v rámci desetiletí trvající reklamní kampaně na cigarety, která glorifikovala a romantizovala kovboje.

Žít jako kovboj

Dnes na ranči Pitchfork žije stádo zvíci 1 300 krav, které spásá více než 450 hektarů zavlažovaných luk. Kromě osmi obytných budov má pozemek také dvě stodoly z ručně tesaného dřeva a obytný dům Stone House – budovu z roku 1914 postavenou z ručně tesaného pískovce, která je centrem zdejšího života.

Na Pitchforku je i dnes stále možné žít kovbojským způsobem života: nabízí lov velké zvěře, rybaření, jízdu na koni a výlety do přírody. V oblasti žijí losi, mufloni, jeleni, antilopy, černí medvědi i pumy.

Výrobce Marlboro chce budoucnost bez cigaret. Koupil farmaceutickou firmu

„Pitchfork je výjimečný tím, jak působí nedotčeně, jako by se ho čas vůbec nedotkl,“ říká makléř. Stále je to podle něj plně funkční ranč, ale zároveň je to kulturní památka. „Jen málo míst má obě tyto identity.“ Jednou z jeho největších předností je podle něj i to, že nabízí soukromí, nikoli izolaci. „Vlastnit takové místo neznamená jen mít pozemek,“ dodal.

Jeho majitel Baker se nechal slyšet, že mu ranč bude chybět. Spolu se ženou si ponechají pouze malý pozemek, na kterém stojí chata. Tu přestavěli, aby ji v příštích letech mohli využívat přátelé a rodina, uzavírá americký portál.

