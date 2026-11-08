Darryl Gouws z Johannesburgu už v minulých letech investoval značné peníze do záložních zdrojů elektřiny. Nyní musí podobně řešit také vodu. Za nádrž, čerpadlo a úpravy rozvodů zaplatil 25 tisíc randů, tedy přibližně 31 tisíc korun, píše agentura Bloomberg.
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Řada dalších Jihoafričanů si však podobnou investici dovolit nemůže. „Ne každý má takové štěstí nebo dost peněz, aby si něco takového mohl pořídit,“ řekl agentuře Bloomberg Gouws, který předsedá sdružení obyvatel johannesburské čtvrti Melville.
Za velkou část problémů může staré potrubí, ze kterého voda na mnoha místech uniká. K domácnostem a firmám se tak dostane jen zhruba polovina vody, kterou vodárny do sítě pouštějí. Opravy přitom postupují velmi pomalu.
Obyvatelé Melville se proto rozhodli, že si pomohou sami. Společně zaplatili nádrže u místní policejní stanice, do kterých se vejde až 15 tisíc litrů vody. Tu pravidelně obsluhují cisterny. Aby se dostalo na všechny, může si každá domácnost odnést denně zhruba 50 litrů. Místním to však nestačí. Ve středu 28. října proto vyšli do ulic, aby ukázali, že už současné situace mají dost.
Extrémně pomalé opravy
Podle institutu Centre for Development and Enterprise by město potřebovalo na obnovu vodovodů a dalšího vybavení 26,6 miliardy randů, tedy asi 33 miliard korun. Pokud by se pokračovalo současným tempem, výměna starého potrubí by trvala dalších 200 let.
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Situaci navíc komplikuje způsob, jakým se voda do jednotlivých čtvrtí města dostává. Vodárny ji musejí čerpat na velké vzdálenosti, často i do výše položených nádrží. Stačí proto výpadek elektřiny nebo porucha čerpadla a dodávky se přeruší. Než se nádrže znovu naplní, mohou lidé čekat další hodiny.
Přitom od konce apartheidu se přístup k vodě v Jihoafrické republice výrazně zlepšil. Ještě v roce 2022 mělo vodovodní přípojku více než 82 procent domácností. V posledních letech se však stále častěji stává, že lidé mají doma kohoutky, z nichž jim voda celé dny neteče.
Na vlastní pěst
V bohatší čtvrti Sandton si proto některé firmy začaly zajišťovat vodu samy. Na kancelářských budovách se dokonce objevují cedule upozorňující, že využívají vlastní vrty. Jejich pořízení vyjde na 60 až 120 tisíc randů (zhruba 75 až 150 tisíc korun) a zájem o ně roste. Od loňského října město přijalo 825 žádostí.
V jiných částech města ale místní takové možnosti nemají Devětapadesátiletá Sharlene Smithová se zde stará o nemocnou matku. Když jim doma přestane téct voda, musí s nádobami vyrazit zhruba kilometr ke kostelu nebo mešitě, kde si může nabrat alespoň nějaké zásoby.
Na cisterny se Smithová příliš spoléhat nemůže. Do oblasti totiž kvůli časté střelbě mezi gangy jezdí jen zřídka, a když už dorazí, musí je doprovázet policie. Některé zločinecké skupiny navíc začaly na nedostatku vody vydělávat. Podle agentury Bloomberg v určitých oblastech ovládly její rozvoz a obyvatelům ji prodávají za přemrštěné ceny.
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Nedostatek vody se každopádně stal také jedním z hlavních témat komunálních voleb, které se v Jihoafrické republice uskuteční 4. listopadu. Podle politoložky Susan Booysenové bude záležet především na tom, zda se tamní politické strany dokážou dohodnout na potřebných opravách. Pokud se tak nestane, hrozí podle ní úplný kolaps tamní vodovodní sítě, uzavírá Bloomberg.