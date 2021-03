Čeká nás největší růst ekonomiky od Reaganových dob, věští američtí bankéři

Ekonomové z Goldman Sachs předpovídají, že se ekonomika z pandemie vzpamatuje a za rok 2021 se HDP dostane zhruba na 7 procent.

Takový růst by byl podle americké centrální banky vůbec největší od roku 1984, kdy Spojeným státům americkým vládl prezident Ronald Reagan. V Goldman Sachs také odhadují, že v porovnání s loňskem se HDP zvedne o 8 procent, což by znamenalo nejrychlejší růst HDP od roku 1965.



Předpovědi Goldman Sachs jsou stejně optimistické i pro příští rok. V roce 2022 by se totiž americký hrubý domácí produkt měl držet okolo 5,1 procenta, což by mnoha Američanům mohlo přinést lepší pracovní příležitost, informuje portál CNN.

Právě nezaměstnanost, která se momentálně drží okolo 6,2 procenta, by podle investičně bankovní společnosti už koncem letošního roku mohla být na hodnotě 4 procent. V roce 2022 by pak mohla nezaměstnanost dosáhnout 3,5 procent, což by bylo nejméně za posledních padesát let.

Rychlý růst ekonomiky by měl způsobit právě Bidenův obrovský záchranný balíček pro ekonomiku. Pokud by se vyplnily predikce ekonomů, americká ekonomika by mohla svou silou konkurovat Číně, což je scénář, který nenastal už dlouhá desetiletí.

„Konečná částka záchranného balíčku je velice blízko Bidenovu původnímu návrhu,“ napsali bankéři Goldman Sachs ve své hodnotící zprávě.

Částka, kterou chce nový prezident do obnovy ekonomiky investovat, respektive její výše, překvapila i mnohé Američany. Wall Street ještě před uzavřením jednání předpokládal, že Kongres schválí maximálně 1,5 bilionu dolarů, mnozí bankéři předpokládali, že půjde o pouze 750 miliard dolaru.

V Americe roste optimismus

V rámci Bidenova megabalíčku se mimo jiné vydají i podpůrné šeky ve výši 1 400 dolarů, peníze by měly jít i na podporu nezaměstnaných a 350 miliard zamíří na lokální pomoc v jednotlivých státech. Původní návrh počítal i se zvýšením minimální hodinové mzdy na 15 dolarů, což ale Bidenovi neprošlo.



Kromě toho, že ekonomy těší částka, kterou stát hodlá pro záchranu ekonomiky poskytnout, další světlo na konci tunelu vidí Američané i v postupném porážení pandemie. Od začátku roku začaly Spojené státy totiž ve velkém očkovat a někteří guvernéři už nyní uvolňují v určitých státech bezpečnostní opatření, protože se epidemiologická situace pomalu lepší.