Děti, klima, Pentagon. Biden navrhuje rozpočet za šest bilionů dolarů

Prezidentův návrh státního rozpočtu musí ještě schválit Kongres, na to má čas až do konce září. Bidenovi demokraté sice mají v obou komorách Kongresu mírně navrch, otázka ale je, jestli se za prezidenta všichni z této těsné většiny postaví.



Návrh rozpočtu zahrnuje již dříve představené prezidentovy programy, tedy Plán pro pracovní místa v hodnotě 2,3 bilionů dolarů (48 bilionů korun) a Plán pro rodiny v hodnotě 1,8 bilionů dolarů (37,6 bilionů korun). Bílý dům do svých propočtů zařadil i zvýšené výdaje na chod Pentagonu a dalších vládních úřadů ve výši 1,5 bilionů dolarů (31 bilionů korun).

Konkrétně rozpočet zahrnuje například výdaj 800 miliard dolarů (16,7 bilionů korun) na boj proti klimatickým změnám, uvádí BBC. Část těchto peněz by měla sloužit jako investice do čistých zdrojů energie. Bílý dům vyčlenil 200 miliard dolarů (4,2 biliony korun) na bezplatná místa ve školkách pro tříleté a čtyřleté děti.

Více než sto miliard dolarů má jít na dva roky studia na některých veřejných vysokých školách pro všechny Američany. Ze státní kasy rovněž popluje 115 miliard dolarů (2,4 bilionů korun) na silnice a mosty a 160 miliard dolarů (3,3 bilionů korun) na veřejnou dopravu a železnice. Dalších sto miliard dolarů (dva biliony korun) plánuje Biden využít na zlepšení dostupnosti internetu pro každou americkou rodinu.

Na straně příjmů státní pokladnice je nutné zmínit zvýšení daně z příjmu právnických osob z 21 procent na 28 procent. Biden rovněž požaduje větší zdanění vysokopříjmových Američanů a zvýšení daně z kapitálových výnosů.

Strašidlo inflace

I přes tyto příjmové položky, navrhovaný rozpočet předpokládá, že v následujícím desetiletí nabobtná americký dluh o dalších 14,5 bilionů dolarů (303 bilionů dolarů). V roce 2031 by tak dosáhl úrovně 117 procent HDP, a tak by překročil míru dluhu, kterou státní kasa zažila během druhé světové války.

Biden však předpokládá, že masivní investice zvýší produktivitu a nakopnou utrácení domácností. Věří, že se nebývalé výdaje vyplatí a že se v následujících 15 letech deficit podaří snížit. Plán Bílého domu počítá s letošní inflací 2,1 procent a nepředpokládá, že by se v následujících letech zdražovalo o více než 2,3 procenta. V současné době však inflace v USA činí 4,2 procenta.

Bidenův plán kritizují představitelé republikánské strany. Senátorka Lindsey Grahamová návrh rozpočtu odsoudila jako „šíleně drahý“ a hlava republikánů v Senátu Mitchell McConnell ho nazval „socialistickým snem“. Avšak kritika se ozývá i z řad některých odborníků.

Ekonom Larry Summer, který v minulosti radil demokratickým prezidentům Baracku Obamovi a Billu Clintonovi, varuje, že navrhované masivní utrácení ze strany vlády může zvýšit inflaci a přinutit Federální systém rezerv ke zvýšení úrokových sazeb. To by zvýšilo pravděpodobnost recese.

Peníze na potraty

Bidenův plán navíc zahrnuje položky, které se nemusejí líbit dokonce ani příslušníkům demokratické strany. Pro některé by mohl být problém v nemalé částce do ministerstva obrany. Progresivní demokraté též upozorňují, že plán nezahrnuje plošnou veřejnou zdravotní péči, kterou Biden sliboval v rámci volební kampaně. V tomto ohledu však Bílý dům navrhuje vypracování konkrétního zákona, který by možnosti veřejné zdravotní péče rozšiřoval.

Kamenem úrazu je i takzvaný Hydeův dodatek. Tento zákon říká, že odvody daňových poplatníků nesmí jít na potraty, kromě případů znásilnění a incestu. Biden však zákaz finančního pokrytí potratů vynechává, přestože dodatek delší dobu obhajoval. Názor změnil až během prezidentské kampaně.

Podle BBC je možné, že se v Senátu několik centristických demokratů postaví za dodatek společně s republikány a Bidena tak v tomto ohledu nepodpoří.