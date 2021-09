Bidenovi dochází trpělivost. Velkým firmám nařídil očkování zaměstnanců

Po zhruba dvou měsících nepříznivého vývoje pandemie v USA přišel Biden s plánem, jak v zemi zvýšit proočkovanost. Téměř 80 milionů Američanů podle něj stále nemá ani jednu dávku vakcíny a přispívá tak k šíření mutace delta v zemi. Od amerických firem s více než stovkou zaměstnanců bude vyžadovat povinné očkování pracovníků nebo testování minimálně jednou týdně.

Nové povinnosti oznámil Biden ve čtvrtečním projevu z Bílého domu. Uvedl také, že vakcinace bude povinná pro drtivou většinu zdravotníků a státních zaměstnanců, a to včetně externích dodavatelů. „Pokud chcete spolupracovat a obchodovat s federální vládou, nechte své pracovníky očkovat,“ řekl prezident.

Federální zaměstnanci měli doposud možnost nechat se očkovat nebo podstupovat pravidelné testy. Nyní mají až na výjimky 75 dní na to, aby si nechali dát vakcínu. Celkově se mají nová pravidla týkat zhruba 100 milionů Američanů. Velké soukromé firmy mají rovněž kompenzovat vakcinaci svých zaměstnanců placeným volnem.

Podle zástupců Bidenovy administrativy bude hrozit za každé porušení nových pravidel pokuta téměř 14 tisíc dolarů (301 tisíc Kč). „Dochází nám trpělivost a vaše odmítání (vakcíny) nás poškozuje všechny. Udělejte prosím správnou věc,“ apeloval Biden na neočkované Američany.

Nejasná praxe

Detaily zavádění nových opatření do praxe však zatím známy nejsou, čeká se až příslušné nařízení vydá Úřad pro bezpečnost a zdraví na pracovišti (OSHA). Řada firem kvůli tomu tápe a dožaduje se dalších informací. Obchodní sdružení CBA (Consumer Brands Association) se proto v pondělí obrátilo přímo na prezidenta.

Asociace, jež zastupuje potravináře a výrobce spotřebitelského zboží (například společnost Coca-cola), zaslala Bidenovi dopis se souborem dotazů k novým pravidlům. Podle stanice CNN se ptá například na to, jaká dokumentace bude akceptována jako důkaz vakcinace či testování, zda se má očkovat pouze vakcínami schválenými Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) nebo jaké hrozí postihy za padělání certifikátů.

Někteří zástupci malých firem proti zpřísnění pravidel protestují. „Další nařízování, vymáhání a sankce budou dále ohrožovat křehké ekonomické oživování malých podniků,“ řekl deníku USA Today Kevin Kuhlman ze svazu NFIB (National Federation of Independent Business), který je největší asociací malých podniků v USA.

Proti se staví i mnozí republikánští guvernéři jednotlivých amerických států. „Motivovali jsme lidi k očkování, ale každý by se měl ohledně svého zdraví rozhodnout sám. Není to něco, co by měla vyžadovat vláda,“ citoval guvernéra Nebrasky Petea Rickettse deník The New York Times.

Naopak velké firmy Bidenův postup vítají. „Je to rozhodnutí, kterému tleskáme,“ reagovali na prezidentův projev zástupci organizace Business Roundtable, která zastupuje největší americké firmy. Některé z nich vyžadují aspoň u části svých zaměstnanců vakcinaci už od jara, například aerolinky United, řetězec McDonald’s nebo mediální gigant Walt Disney.