Historie jabloní sahá až do Kazachstánu, odkud se přes Hedvábnou stezku dostaly do Řecka a následně do Itálie. V alpské oblasti Jižního Tyrolska byly stromy poprvé zasazeny ve 13. století. První odrůda jihotyrolských jablek s názvem Potzner (někdy uváděno jako Bozner) vznikla přibližně dvě stě let po zasazení stromů.

Každé jablko je vyfoceno, zanalyzováno a po určení velikosti, barvy a kvality se automaticky roztřídí.