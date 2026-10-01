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Jižní Korea investuje v USA 120 miliard dolarů do osmi jaderných reaktorů

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  7:25
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Jižní Korea investuje ve Spojených státech 120 miliard dolarů do výstavby osmi jaderných reaktorů a 22,3 miliardy dolarů do výstavby paroplynové elektrárny, která bude dodávat elektřinu do datových center. Soul a Washington také posoudí projekt výstavby plynovodů a terminálu pro vývoz zkapalněného zemního plynu na Aljašce. Podle agentury Reuters to dnes oznámila jihokorejská vláda.

Jižní Korea loni přislíbila investovat v USA 350 miliard dolarů, aby se tak vyhnula vysokým dovozním clům, kterými hrozila administrativa prezidenta Donalda Trumpa.

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Korejské investice oznámil již dříve ve středu v Oválné pracovně prezident Trump, který sdělil, že Jižní Korea do projektu na Aljašce investuje 54 miliard dolarů.

Jihokorejská vláda nicméně v prohlášení uvedla, že projekt bude realizován pouze v případě splnění obchodních a právních podmínek. Jihokorejské ministerstvo průmyslu později podle agentury Jonhap sdělilo, že o projektu nebylo dosud rozhodnuto.

Projekt zahrnuje plynovody v celkové délce 1300 kilometrů a terminál, ze kterého bude možné vyvážet plyn na asijské trhy.

Podrobnosti ohledně jaderných reaktorů nebyly sděleny, dva z nich ale mají být podle Reuters založeny na koncepci jihokorejských reaktorů APR-1400.

Paroplynová elektrárna ve městě Encinal v Texasu má být podle jihokorejské vlády uvedena do provozu v roce 2029. Její výkon bude 6,47 gigawattů.

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