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Příčina smrti: přepracování. Jižní Korea řeší temnou stránku doručování

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Smrt mladého skladníka po nočních směnách v roce 2020 rozpoutala v Jižní Koreji vášnivou debatu o pracovních podmínkách v odvětví rychlého doručování zásilek. Jeho rozmach během pandemie covidu výrazně urychlil růst online nákupů. Podle tamní státní pojišťovny zemřelo v souvislosti s prací v posledních šesti letech téměř 50 pracovníků skladů a rozvozu.

„Doufám, že se nestaneme společností, která kvůli pohodlí zákazníků přehlíží cenu, kterou za rychlé doručování platí lidé, kteří ho zajišťují,“ uvedla pro BBC Park Mi-Suk, matka zesnulého mladíka, který pracoval ve skladu internetového prodejce Coupang. Od jeho smrti se snaží upozornit na náročné podmínky pracovníků při nočních směnách.

Firma vybudovala jeden z nejrychlejších doručovacích systémů a zákazníkům u vybraných objednávek zadaných před půlnocí garantuje doručení do sedmi hodin ráno.

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Čang Tok-čun, který v roce 2020 zemřel ve 27 letech, podle rodiny za více než rok v práci zhubl patnáct kilogramů a stěžoval si na únavu. Našla ho ve vaně v bezvědomí.

„Vytáhli jsme ho ven a poskytli mu první pomoc. Odvezli jsme ho do nemocnice, kde lékaři konstatovali jeho smrt,“ řekla. Příčinou smrti byl infarkt. Státní pojišťovna Comwel následně po vlastním vyšetřování dospěla k závěru, že k úmrtí přispělo přepracování.

Nešlo o jediný případ

Čang Tok-čun není jediným pracovníkem v doručovacím průmyslu, jehož smrt vyvolala otázky o pracovních podmínkách v zemi.

Čtyřiatřicetiletý O Sung-jong, který během rozvozu v loňském listopadu narazil nákladním vozem do sloupu, pracoval pro logistickou společnost nasmlouvanou firmou Coupang. I v tomto případě pojišťovna Comwel uznala, že pracovní podmínky mohly k jeho smrti přispět. Jeho sestra uvedla, že pracoval šest dní v týdnu, více než 11 hodin denně a převážně v noci.

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Podle pojišťovny Comwel zemřelo mezi rokem 2020 a květnem 2026 v souvislosti s prací 46 pracovníků skladů a rozvozu. Neuvedla, kolik z těchto pracovníků skladů a rozvozu pracovalo na noční směny. Stejně tak není jasné, u kolika z těchto případů hrálo roli přepracování. Takové šetření totiž zahajuje pouze na žádost rodiny, píše BBC.

Podle jihokorejských pravidel pro posuzování úmrtí souvisejících s nadměrným pracovním zatížením se za jeden z ukazatelů považuje například práce v průměru 60 a více hodin týdně během posledních 12 týdnů, nebo více než 64 hodin týdně v posledních čtyřech týdnech před smrtí.

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Jang Tok-čun podle zjištění pojišťovny Comwel tato kritéria splňoval. Při posuzování jeho případu se navíc zohlednilo, že pracoval v noci – noční hodiny se podle pravidel pojišťovny započítávaly s 30procentním navýšením.

Mzda versus zdraví

Noční doručování se stalo běžnou součástí života v Jižní Koreji, přičemž pohodlí zákazníků zajišťují tisíce pracovníků ve skladech a kurýrů za volanty rozvozových vozů. Odborový svaz korejských pracovníků doručování v roce 2025 vyzval k zákazu nočního doručování.

Proti tomu se ovšem postavili zástupci řidičů Coupangu, podle nichž většina jejich členů dává nočním směnám přednost kvůli vyšším výdělkům.

„Nemůžu to dělat celý život, protože mě to ničí,“ uvedl řidič, který pracuje taktéž pro společnost Coupang. Jak ale doplnil, práci dělá kvůli penězům. Jeho měsíční plat se pohybuje kolem 7 milionů wonů (100 000 Kč), což je téměř dvojnásobek celostátního průměru.

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Podle jeho slov pracuje od devíti večer do sedmi ráno pět až šest dní v týdnu. Odměnu dostává podle počtu doručených zásilek, což mu podle jeho slov prakticky neumožňuje dělat přestávky. Noční směny si zvolil především kvůli vyššímu výdělku.

Smrtelné případy ovšem znovu upozornily na problém pracovních úmrtí v zemi, která se s jejich vysokým počtem snaží vypořádat už řadu let. Vláda již dříve zavedla maximální týdenní pracovní dobu 52 hodin a přijala zákon umožňující potrestat vedoucí pracovníky za nedbalost vedoucí ke smrtelným pracovním úrazům.

Generální ředitel Coupangu Harold Rogers byl v prosinci 2025 předvolán před jihokorejský parlament, kde měl mimo jiné vysvětlit okolnosti úmrtí několika pracovníků. Firma odmítá, že by zanedbávala bezpečnost, a tvrdí, že dodržuje zákonné limity pracovní doby i bezpečnostní pravidla. Firma zároveň tvrdí, že nikdy neevidovala žádný smrtelný pracovní úraz a že má podle svých slov nejlepší výsledky v oblasti bezpečnosti práce v globálním logistickém odvětví, uzavřela BBC.

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