O tom, že z Koreje mělo během léta do Ruska po sankciovaných tankerech doputovat 176 tisíc tun paliva, jako první v noci na úterý informoval britský list The Guardian.
„Od začátku ruské invaze na Ukrajinu naše vláda konzistentně dodržuje sankce a kontroluje export do Ruska. Úzce spolupracujeme s mezinárodní komunitou,“ uvedla podle Jonhap v písemném prohlášení mluvčí jihokorejského prezidenta Kang Ju-čung.
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Slabý článek sankčního řetězu. Jižní Korea dodává palivo Rusku, zjistila analýza
„Skutečnost, že oficiální představitelé Ukrajiny citovali článek listu The Guardian, aby veřejně vykreslili Jižní Koreu jako někoho, kdo pomáhá Rusku ulehčit ropnou krizi a jedná v rozporu s existujícími protiruskými sankcemi, a to jen na základě jednotlivých transakcí, u kterých nebyly potvrzeny klíčové detaily, jako jsou účastníci transakce, země původu ani konečný kupující, neodpovídá realitě a je nemístná,“ dodala.
Korejská vláda podle Kang v současnosti zjišťuje podrobnosti. Pokud objeví jakýkoliv problém, plánuje podniknout nezbytné kroky, píše Jonhap.
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Napětí mezi Kyjevem a Soulem trvá. Korea nepřijala omluvu týkající se zajatců z KLDR
Obvinění přišlo v době, kdy mezi Ukrajinou, která se již pět let brání ruské invazi, a Jižní Koreou panuje napětí. Soul nedávno obvinil Kyjev z vyzrazení utajované informace poté, co prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu na zasedání Valného shromáždění OSN informoval o předání dvou severokorejských zajatců Jižní Koreji.
Jihokorejský ministr zahraničí v úterý uvedl, že byl v kontaktu se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou. Jejich komunikace měla obsahovat i omluvu ze strany Kyjeva. Soul ji však považuje za nedostatečnou.