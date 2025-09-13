Lee Joong-keun je čtyřiaosmdesátiletý zakladatel firmy Booyoung, která se řadí mezi největší stavební společnosti v zemi. Při pohledu do hospodaření se mu poměrně daří. Nyní ale část peněz nabízí svým zaměstnancům za každé narozené dítě.
Konkrétně za každého potomka obdrží pracovník firmy firmy 100 milionů wonů, což je v přepočtu zhruba 1,5 milionu korun. „Nemám slov. Když jsem o tom slyšel poprvé, přemýšlel jsem, jestli je to vůbec možné,“ uvedl pro agenturu Bloomberg sedmatřicetiletý zaměstnanec firmy Hong Ki, jehož motivační příspěvek velmi zaujal.
Je totiž již několik let ženatý a s manželkou se krátce po oznámení nové firemní pobídky dohodli, že se pokusí o dalšího potomka. A to se jim také loni skutečně povedlo. Nešlo o jediné zaměstnance, celkem se i díky tomuto programu v roce 2024 ve firmě Booyoung narodilo 28 dětí, což v meziročním srovnání bylo o 5 více.
Korejské prokletí
Aby se populace udržela na současných hodnotách, musel by se počet porodů na jednu ženu zvýšit alespoň na úroveň 2,1. Ačkoliv vláda v posledních letech přišla s mnoha podpůrnými opatřeními na podporu porodnosti, úspěch se nedostavil, a i proto se do řešení zapojují již také firmy, píše agentura Bloomberg.
Pokud se situace v zemi rychle nezmění, klesne počet obyvatel do roku 2072 téměř o třetinu, což celá země zásadně pocítí. Ekonomika bude v takové situaci bojovat s nedostatkem pracovníků, prázdnými školami či problémy s důchodovým systémem. S personální nouzí se do budoucna může potýkat i armáda.
Stát se o nárůst porodnosti snaží nejrůznějšími způsoby. Přichází se státními subvencemi, daňovými pobídkami i levnějším bydlením. Výsledky se ale dodnes téměř nedostavily. Odborníci tak poslední naděje vkládají do firem, v nichž jsou lidé zaměstnáni.
Přidávají se i další firmy
S podobným programem loni přišly i další firmy. Mezi ně se řadí i společnost Krafton, která se zaměřuje na vývoj videoher. Ta svým pracovníkům jednorázově za každé dítě vyplácí 43 tisíc amerických dolarů (asi 890 tisíc korun) při narození a dalších 29 tisíc dolarů (zhruba 600 tisíc korun) ve splátkách do doby, než dítě nedosáhne 8 let věku.
Výrobce letadel Korea Aerospace Industries zase nabízí svým pracovníkům 7 tisíc dolarů (asi 145 tisíc korun) za první i druhé dítě. Výraznější příspěvek obdrží zaměstnanec v případě, že má děti tři, neboť v takové situaci jednorázově obdrží dokonce 22 tisíc dolarů (asi 450 tisíc korun).
Třeba konglomerát Hanwga, který má k dispozici podobný program, tímto způsobem mezi své pracovníky rozdělil již více než 800 tisíc amerických dolarů (asi 16,5 milionu korun), což je v průměru 7 200 dolarů v přepočtu na jedno narozené dítě. Interní průzkumy tohoto podniku navíc ukazují, že podobné programy opravdu mají smysl, neboť v případě 86 procent dotázaných motivují k rodičovství.
Podniky mají také své školky
Firmy však pomáhají nejen finančně. Třeba již zmíněná společnost Krafton otevřela pro děti svých zaměstnanců i vlastní školku otevřenou dokonce až do půl desáté večer. Podnik navíc do budoucna plánuje i další motivační programy, které v praxi přispějí k růstu porodnosti.
Loňský mírný vzestup porodnosti naznačuje, že by se v zemi mohlo blýskat na lepší časy. I letošní čísla naznačují mírný obrat k lepšímu, neboť míra porodnosti v dosavadní části roku meziročně stoupla o zhruba 7 procent. Statistiky navíc ukazují, že v zemi roste také počet sňatků.
Odborníci ale doplňují, že nejde pouze o peníze. Země stále má náročné pracovní podmínky, které nejsou příliš flexibilní. „Mladé rodiny je rovněž potřeba přesvědčit, aby se stěhovaly do regionů, kde je výchova dětí levnější a mnohdy i jednodušší,“ uzavírá pro Bloomberg profesorka Ko Woo-rim.