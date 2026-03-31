Dodatečný rozpočtový plán se zaměřuje na zmírnění vysokého tlaku na ceny ropy, jakož i na podporu zranitelných domácností, omezení průmyslových dopadů a stabilizaci dodavatelských řetězců, píše deník Korea Times.
„Stojíme před energetickým šokem, který nemá v moderní historii Koreje obdoby. Tento doplňkový rozpočet není luxusem, ale záchranným lanem pro naše občany a malé podniky, které drtí ceny paliv. Stát musí zasáhnout tam, kde trh selhává pod tlakem globálního konfliktu,“ uvedl při schvalování rozpočtu prezident I Če-mjong.
Největší položka dosahující 10,1 bilionu wonů (141, 2 miliard Kč) má ochránit spotřebitele před cenovými šoky. Přibližně 4,8 bilionu wonů představuje přímou finanční pomoc občanům. Celkem 35,8 milionu obyvatel země, spodních 70 procent příjmových skupin, obdrží částku mezi 100 000 a 600 000 wony (asi 1 500–9 000 Kč) v závislosti na jejich příjmu a regionu. Dalších 5 bilionů wonů je určeno na kompenzaci ztrát rafinériím, aby stát mohl udržet v platnosti cenové stropy na benzín a naftu, které zavedl v průběhu března.
|
Na podporu zranitelných skupin vydělila jihokorejská vláda 2,8 bilionu wonů (39,1 miliardy Kč). Z toho se má financovat navýšení energetických voucherů pro domácnosti využívající k vytápění propan-butan (LPG) nebo petrolej, další peníze půjdou na cílené příspěvky pro studenty a mladé lidi, kteří aktuálně čelí skokovému nárůstu nákladů na dopravu a bydlení.
Na stabilizaci průmyslu a dodavatelských řetězců vydělila vláda 2,6 bilionu wonů (36, 4 miliardy Kč). Pomoc pro exportéry, což se týká přibližně 14 000 firem, se má zdvojnásobit. Kabinet neopomněl ani malé firmy, pro které vydělil dotace na udržení zaměstnanosti a nízkoúročené půjčky, pokud jim hrozí platební neschopnost kvůli cenám energií.
Vláda rovněž zvýší financování kulturního sektoru a zároveň vyčlení více než 30 miliard wonů na dodatečnou podporu nezávislých umělců. Dalších 9,7 bilionu wonů poputuje do rozpočtů samospráv na lokální projekty a podporu místní ekonomiky. I přes masivní výdaje vláda vyčlenila 1 bilion wonů na splátku státního dluhu, aby uklidnila trhy a zabránila dalšímu propadu jihokorejského wonu.
Opozice pomoc kritizuje
Klíčovým aspektem nejnovější vládní pomoci je, že je financována z přebytků daňových příjmů z minulého roku, které vznikly díky boomu v polovodičovém průmyslu a na akciovém trhu. „Dokázali jsme sestavit tento balíček ve výši 26,2 bilionu wonů bez jediného nového dluhopisu. Využíváme přebytky z loňského roku, abychom stabilizovali ceny dnes, aniž bychom zatěžovali budoucí generace. Naším cílem je okamžité snížení nákladů na život pro spodních 70 procent domácností,“ sdělil pro korejská média Čchoi Sang-mok, vicepremiér a ministr financí. Návrh rozpočtu byl v úterý předložen Národnímu shromáždění, parlament o něm bude hlasovat 10. dubna.
|
Návrh nejnovějšího masivního balíčku však vyvolal v Jižní Koreji ostrou politickou debatu. Zatímco vláda jej prezentuje jako nezbytný pro ochranu občanů, opozice varuje před hazardem s ekonomikou. Hlavní opoziční strana People Power Party (PPP) a další menší uskupení – Reformní strana ostře vystoupily proti formě této pomoci. Opozice označuje plošné finanční příspěvky pro 70 procent obyvatel za populistické gesto před blížícími se místními volbami, které se mají konat v červnu. Tvrdí, že by vláda měla raději úplně zrušit daně z paliv.
„Pokud do ekonomiky, která už tak bojuje s vysokými cenami, napumpujeme dalších 17 miliard dolarů, vytvoříme inflační monstrum, které v druhé polovině roku požere veškeré úspory našich občanů. Potřebujeme strukturální reformy, ne dárkové šeky,“ řekl Han Dong-hoon, lídr opozice.
Přibližně 70 procent ropy, kterou Jižní Korea dováží, prochází oblastí zasaženou válkou na Blízkém východě. V souvislosti s prudkým nárůstem cen a narušením dodávek skrze Hormuzský průliv vláda prezidenta I Če-mjonga rozhodla o zavedení maximálních dodavatelských cen pohonných hmot s účinností od pátku 13. března.
Stropy však byly nastaveny pro rafinerie, nikoliv přímo pro koncové spotřebitele na čerpacích stanicích, aby se zamezilo spekulacím a prudkým výkyvům. Jedná se o první zásadní cenovou regulaci tohoto typu od asijské finanční krize v roce 1998.
„Cenové stropy na paliva jsou v tržní ekonomice nebezpečným nástrojem. Krátkodobě uleví peněženkám, ale pokud státní dotace rafinériím nebudou stačit, hrozí nám nedostatek paliv na trhu. Je to riskantní sázka na to, že krize na Blízkém východě brzy pomine,“ uvedl pro korejská média Kim Sang-bong, profesor ekonomie na univerzitě Hansung.
|
Spolu s cenovými stropy ministerstvo obchodu a průmyslu nařídilo, že rafinerie nesmí vyvážet více než 100 procent objemu vyvezeného ve stejném období roku 2025 a na domácí trh musí dodat minimálně 90 procent objemu z loňského března a dubna, aby se předešlo umělému nedostatku.
Od středy 25. března Korea zpřísnila systém rotace vozidel a zavedla tzv. pětidenní systém. Auta mají zakázán vjezd do provozu jeden pracovní den v týdnu podle poslední číslice registrační značky. Opatření je povinné pro státní zaměstnance a úřady, u soukromých osob je zatím na bázi dobrovolnosti.
Vláda však varovala, že při dalším zhoršení situace a růstu cen ropy zavede povinné omezení i pro civilní sektor. Podobná drastická opatření na omezení mobility a spotřeby paliv Jižní Korea naposledy plošně uplatňovala během války v Perském zálivu v roce 1991 a během ropných šoků v 70. letech.
V rámci kampaně na úsporu energií byla zavedena také přísná pravidla pro vytápění a chlazení úřadů, kabinet vyzývá také k omezení jízd služebních vozů. V rámci dlouhodobější strategie pro snížení závislosti na drahém zkapalněném plynu Korea urychluje restartování pěti jaderných reaktorů naplánované na letošní květen.