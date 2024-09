Jižní Korea se dále veze na atomové vlně. V zemi postaví dva nové reaktory

Jihokorejská Komise pro jadernou bezpečnost dala zelenou výstavbě dvou nových reaktorů v elektrárně Shin Hanul, uvedla ve svém čtvrtečním oficiálním prohlášení. Kapacita každého z nich bude dosahovat na 1,4 gigawattu, píše agentura Bloomberg.

Jižní Korea prožívá renesanci jaderné energetiky, která započala v průběhu roku 2022. Současný prezident Jun Sok-jol změnil politiku svého předchůdce a obnovil význam jádra v jihokorejském energetickém mixu. Soul momentálně usiluje o to, aby se jaderná energie do roku 2038 podílela na výrobě elektřiny z 36 procent, což by za 14 let znamenalo nárůst o 6 procentních bodů.

Jádro jako zdroj číslo jedna

Asijská země chce díky jaderné energii uspokojit poptávku po elektřině, která v posledních měsících i díky rozmachu umělé inteligence roste. Zároveň chce vsadit na bezuhlíkové zdroje, k nimž se právě jádro řadí. Kromě atomové energie počítá země s tím, že v příštích letech poroste i význam vodíku.

Současná jihokorejská energetická strategie z letošního května počítá i s výstavbou dalšího jaderného reaktoru. Zatím ale není jasné, o jaký konkrétně půjde. Plány zahrnují také malý modulární reaktor o výkonu 700 megawattů, který by měl v Jižní Koreji vyrůst též do roku 2038.

Od předchozích jihokorejských atomových projektů se ustoupilo za vlády předchozího prezidenta Mun Če-ina, který se jadernou energii rozhodl vyřadit z energetického mixu země, zejména kvůli obavám o bezpečnost. V současné době má země v provozu celkem 28 jaderných reaktorů.

Rozvoj jádra už od 50. let

Jižní Korea se pro využívání jaderné energie rozhodla pár let po skončení korejské války, která vedla k rozdělení poloostrova na dva dodnes znepřátelené státy. Ke konci padesátých let kvůli tomu jihokorejská vláda poprvé vyslala své experty do USA a Velké Británie, aby o jaderné problematice získali cenné informace.

První korejský jaderný blok byl uveden do provozu v roce 1978 a na jeho výstavbu tehdy padla celkem jedna čtvrtina ročního státního rozpočtu.

Současný jihokorejský energetický mix se do velké míry spoléhá na fosilní paliva, a to hlavně na uhlí a zemní plyn. I kvůli ochraně klimatu a ve snaze snížit svou závislost na dovozu těchto zdrojů počítá i s obnovitelnými zdroji. Ty se však nyní na tamní energetickém mixu podílejí jen několika mála procenty.

Součástí jihokorejské jaderné strategie je také export jaderné technologie do světa. V tomto ohledu Jižní Korea už v roce 2024 zaznamenala obrovský úspěch. Společnost KHNP totiž předčila konkurenty z Francie i USA a ovládla například jaderný tendr na nové bloky v tuzemských Dukovanech.

Zkušební provoz prvního nového bloku v Dukovanech se plánuje na konec roku 2036 a komerční provoz by podle harmonogramu měl začít v roce 2038. Středobodem každého z nových bloků bude reaktor APR1000 o výkonu 1 050 MW. Za dva nové bloky zaplatí Česko jihokorejské firmě celkem 400 miliard korun. Jihokorejci zároveň o případném vývozu jaderné technologie momentálně vyjednávají také s Kanadou, Indonésii či Uzbekistánem.