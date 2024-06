Jak je důležité být bohatý. Záliba Korejců v luxusu zvyšuje inflaci, varuje banka

Studie tamní centrální banky vyčíslila, že výdaje Jihokorejců na luxusní zboží vzrostly v roce 2022 o 24 procent. V tehdejších cenách to znamená, že každý jeden obyvatel této země včetně novorozenců za takové zboží utratil 325 dolarů za rok (téměř 7 500 korun). Informuje agentura Bloomberg.

Jižní Korea je tak pro výrobce luxusního zboží stejně důležitým trhem jako například Japonsko. Její občané se podílejí na celkových maloobchodních tržbách špičkových značek přinejmenším deseti procenty.

Nadšení Korejců do drahého oblečení a doplňků nezanedbatelně přiživují sociální sítě. Podle zprávy společnosti Hootsuite, která se sociálními sítěmi zabývá, z roku 2022 se země umístila na celosvětově třetí příčce, co do počtu aktivních uživatelů sociálních sítí. Některou ze sítí využívá 91,2 procenta Korejců.

Záliba v drahých věcech může korelovat i s tím, že pro Jihokorejce je důležité být bohatý. Na otázku, zda je hodně nebo docela důležité být bohatý, odpovědělo kladně 63 procent Jihokorejců. Naopak Němců tak odpovědělo jen 22 procent, podobně Francouzů.

Japonská centrální banka tak upozorňuje, že štědré nákupy Jihokorejců u luxusních značek v zemi podněcují inflaci více než v jiných vyspělých zemích. Podle zprávy se prodej luxusního zboží soustřeďuje do obchodních domů, které si účtují vysoké pronájmy a zahraniční výrobci oděvů pro Jižní Koreu neváhají nastavit i vyšší ceny. Dobře vědí, že Korejci je budou rádi akceptovat. Není neobvyklé, že čekají ve frontách před obchodními domy od rána, jen aby získali novinku od světových značek, jako je Chanel nebo šperkařský dům Cartier.

Ať to stojí co to stojí

Radost pro prodejce, je ale obrovská starost pro centrální bankéře v zemi. Ti se totiž snaží vrátit zdejší meziroční inflaci zpátky na dvě procenta. V květnu činila 2,7 procenta, podobně jako v České republice, kde byla o desetinu nižší. V Česku drží inflaci nad cílovou dvojkou především náklady na bydlení nebo ceny ve stravovacích a ubytovacích službách.

Podle guvernéra Bank of Korea Rhee Chang-yonga je míra inflace v zemi problematická a nepůjde ji vyřešit pouze měnovou politikou čili výší úrokových sazeb nebo ovlivňováním kurzu tamní měny. „Je čas zamyslet se nad tím, jaké strukturální reformy jsou potřeba k jejímu snížení,“ uvedl gevernér. Detaily, jak by tyto reformy měly vypadat, zatím nesdělil.

Vyjádřit se ale k výhledu na případné snížení úrokových sazeb. To podle agentury Bloomberg odmítl. Rada znovu zasedne už v červenci.

Dalším zdrojem inflačních tlaků v zemi je podle centrální banky také zemědělství. V Jižní Koreji připadá na jednoho obyvatele pouze 0,3 hektaru zemědělské půdy, což je jeden z nejmenších poměrů v rámci zemí OECD. Zároveň hrozí, že klimatické změny a stárnutí obyvatel venkova sníží produktivitu tohoto odvětví, uzavírá Bloomberg.