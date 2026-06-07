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Botox místo památek. Estetické zákroky lákají miliony turistů do Koreje

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  15:00
Počet zahraničních turistů, kteří míří do Jižní Koreje za estetickými zákroky a péčí o pleť, prudce roste. Podle tamního ministerstva zdravotnictví loni zemi za účelem lékařské péče navštívilo více než dva miliony cizinců, téměř dvojnásobek ve srovnání s předcházejícím rokem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Mexičanka Marie Zuová aktuálně žije v Dubaji, ale už navštívila Koreu nejméně šestkrát. Během jediné cesty obvykle absolvuje několik neinvazivních zákroků. „Když jde o péči o pleť, mám v této zemi naprostou důvěru,“ uvedla žena, která pracuje jako konzultantka. „Korea odvádí skvělou práci v mnoha oblastech, nejen v péči o pleť,“ zmínila podle agentury Reuters.

Podle Asociace korejských dermatologů nabízí ošetření pleti asi 15 000 klinik. Většinu z nich přitom nevedou dermatologové, ale praktičtí lékaři. „V poslední době se příjezdový cestovní ruch do Koreje posunul směrem k zájmu o korejský životní styl. Součástí tohoto trendu je zvýšený zájem o kombinaci cestování s dermatologickými procedurami,“ uvedla pro agenturu Reuters Kim Ji-young, analytička společnosti Shinhan Securities.

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„Růst zahraničních pacientů překonává růst zahraničních turistů,“ zmínil Hong Seung-wook, ředitel oddělení globálního zdravotnického byznysu v Korejském institutu pro rozvoj zdravotnického průmyslu. Zahraniční návštěvníci v Koreji podle něj utrácejí stále více peněz za zdravotnické služby než za běžné turistické aktivity.

Turisty láká cena

Zatímco dříve klienti vyhledávali především plastické operace nosu či očních víček, dnes roste zájem o neinvazivní zákroky, jako jsou terapie červeným světlem, botox nebo lifting pleti. Mezi lákadla patří odborné znalosti a také cena.

„Technická odbornost korejských lékařů je ve srovnání s mnoha jinými zeměmi výrazně vyšší. Když lidé podstoupí zákroky v Koreji, výsledky a jejich účinnost se znatelně liší od toho, co zažívají ve Spojených státech nebo v Japonsku,“ řekla Lee Se-rin, ředitelka oddělení estetické dermatologie na klinice Lienjang v Soulu.

Několik návštěvníků agentuře Reuters sdělilo, že péče o pleť v Jižní Koreji je až o pětinu levnější než v jejich domovských zemích. K výhodám patří také jazyková dostupnost, protože mnoho klinik zaměstnává personál hovořící několika jazyky.

„Konkurence tlačí ceny služeb dolů,“ uzavírá Se-rin z kliniky Lienjang v Soulu. Podle ní ošetří asi 100 zahraničních pacientů denně, každý z nich utratí v průměru 1,5 milionu wonů (20 800 Kč).

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