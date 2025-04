Jižní Korea je hned po Číně druhým největším světovým výrobcem lodí. Právě v této oblasti vidí teď Soul během jednání s Trumpem svou šanci. Může totiž jeho administrativě totiž pomoci se znovuobnovením amerického lodního průmyslu. Výměnou za to bude ale žádat citelné zmírnění původně oznámených obchodních bariér, píše portál The New York Times.

Nová dohoda mezi Jižní Koreou a Spojenými státy bude velmi pravděpodobně obsahovat také velké nákupy amerického zkapalněného zemního plynu. Jihokorejské lodě budou ale nejspíš ještě důležitější. „Spolupráce v této oblasti bude pro nás znamenat velmi důležitou vyjednávací kartu,“ uvedl před několika dny jihokorejský ministr obchodu a průmyslu Ahn Duk-geun.

Jihokorejský ministr financí Choi Sang-mok věří, že se mu podaří sejít s americkým protějškem Scottem Bessentem už příští týden. Jižní Korea se zároveň snaží k jednáním přistoupit konstruktivně. Po oznámení amerických cel nepřišla na rozdál od Číny s odvetnými kroky, ale žádala o diplomatická jednání.

Trump to myslí s loďařským průmyslem vážně

Trump hovoří o znovuobnovení amerického lodního průmyslu opakovaně. V Bílém domě nechal kvůli tomu zřídit i nový úřad a snaží se najít zájemce, kteří budou do amerických loděnic investovat. Trumpovi se rovněž nelíbí, že právě Peking má proti USA momentálně výrazně větší námořní flotilu, což se týká i válečných plavidel. Jižní Korea nyní může Trumpovi s dosažením jeho námořních ambicí pomoci.

Součástí čínského námořnictva bude do roku 2025 celkem 395 bitevních lodí, píše server NY Times. V případě Spojených států bude tento počet o více než 100 plavidel nižší. „Jižní Korea a Japonskou jsou prakticky jedinými americkými spojenci, kteří mají velkou průmyslovou základnu pro stavbu lodí. USA mohou chtít tuto infrastrukturu využít,“ uvedl Choi Il, bývalý kapitán jihokorejského námořnictva.

Americká produkce lodí je téměř nulová

Podle aktuálních statistik stojí Čína za produkcí až 74 procent lodí na světě. Pochází odtud i většina lodních kontejnerů, v nichž se následně převáží zboží a komodity po celém světě. Americká konkurence proti tomu momentálně v globálním měřítku není příliš výrazná. Podíl USA totiž dosahuje jen na 0,5 procenta a podle odborníků v posledních několika desítkách let značně uvadá.

Někteří experti ale namítají, že Trumpovi se nemusí podařit ambiciózní cíl splnit. Ve USA totiž není nedostatek kvalifikované pracovní síly. Vstup do amerického obranného průmyslu pro případné zahraniční zájemce je zároveň svázán mnoha bariérami. Rozvoj tohoto sektoru do budoucna komplikují i americké celní požadavky na ocel a další materiály, které jsou výrobu lodí zásadní, uzavírá The New York Times.