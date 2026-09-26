Když Američan Liping Chao dorazil do Soulu, jeho první kroky nevedly k památkám či mrakodrapům, ale do kliniky Medione ve čtvrti Mapo. Neřešil žádný akutní zdravotní problém, šlo o součást jeho cestovního plánu. Stále více zahraničních turistů totiž do Jižní Koreje jezdí na lékařská vyšetření, která zahrnují vše od krevních testů a ultrazvuku až po kolonoskopii.
Podle místního ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí navštívilo v roce 2025 zemi za tímto účelem 2,01 milionu turistů, což je o 71,7 procent více než v předchozím roce. Nejčastěji pacienti pocházeli z Číny, Japonska, Tchaj-wanu a Spojených států.
„Lidé vyhledávají lékařskou péči zejména kvůli dostupné ceně a kvalitě. V mnoha zemích potřebují na vyšetření doporučení od odborníka, schválení pojišťovnou a pak čekají i několik měsíců. Korejská zdravotní centra nabízí komplexní prohlídky během jediné návštěvy,“ vysvětlila BBC Haemin Jimová, generální ředitelka cestovní agentury Creatrip.
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Podle žebříčku CEOWorld Healthcare Index má navíc Jižní Korea druhé nejlepší zdravotnictví na světě. Předběhl ji pouze Tchaj-wan. „Rozdíl je hlavně v ceně. Jedna magnetická rezonance například v USA stojí podobně jako kompletní vyšetření v Koreji. I po započtení ceny letenky to pořád může vyjít levněji,“ pokračuje Jimová. Vyzdvihuje také, že velký důraz se klade na prevenci, což umožňuje odhalení nemocí již v raném stadiu.
To byl také jeden z důvodů, proč si návštěvu doktora zařídila Heather Barlowová. „Mám nějaké chronické zdravotní potíže a můj praktik mi doporučil podstoupit komplexní prohlídku. U nás v Hongkongu by to ale stálo třikrát až čtyřikrát více než tady,“ popsala.
Rentgeny i krevní testy
Zatímco pro turisty je zdravotní vyšetření novinkou, pro Korejce žijící v zahraničí je to už řadu let běžnou praxí. Rebecca Gladstoneová bydlí v New Yorku a má jak americké, tak korejské občanství. O moderní lékařské péči za dostupnou cenu se dozvěděla od svých příbuzných a přátel.
„Návštěvu Jižní Koreje jsem už měla naplánovanou, tak jsem si řekla, že využiji příležitosti a rovnou se na kliniku objednám.“ Za prohlídku celého těla se zaměřením na ženské zdraví zaplatila 754 951 wonů, což je v přepočtu asi 11 800 korun. Balíček zahrnoval rutinní laboratorní vyšetření, rentgeny, ultrazvuky a několik neinvazivních zákroků.
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„Nejdéle jsem mezi kontrolami čekala asi patnáct minut. Po celou dobu ale u sebe můžete mít knihu nebo telefon, takže se nenudíte. Všechen personál byl velmi milý a vstřícný, neměla jsem pocit, že by mě někdo někam honil,“ popisovala svou zkušenost pacientka. Na kliniku dorazila v 8:30 ráno a ve 13:00 už odcházela.
Liping Cha vzpomíná, že trochu nervózní byl. Objednal si základní balíček za 7 150 korun obsahující krevní testy, rentgen hrudníku, ultrazvuk a endoskopii. „Celé to zabralo asi tři hodiny. Nesměl jsem pak čtyři hodiny jíst, protože mi z žaludku odstranili polypy.“ Přesto vyšetření hodnotí jako hladký průběh.
K lékaři s tlumočníkem
Potenciální jazyková bariéra a neznámé systémy však mohou rezervaci zdravotní péče v zahraničí zkomplikovat. Přestože Rebecca Gladstoneová umí plynně korejsky, proceduru si rezervovala přes společnost Himedi, která jí pomohla vyřídit veškeré praktické záležitosti. Na klinice jí pak byla přidělena tlumočnice k objasnění lékařských pojmů, která ji doprovázela celou prohlídkou.
O pár týdnů později pak na e-mail obdržela výsledky v angličtině. Ultrazvukové vyšetření pánve ale odhalilo nález, jenž vyžadoval další kontroly. Přes kliniku a tlumočníka pak kontaktovala korejského lékaře a výsledky konzultovala i se svým praktikem.
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„Pokud se při preventivní prohlídce zjistí nějaký problém vyžadující další procedury, doporučujeme pacienty do sítě našich partnerských specializovaných nemocnic, aby dostali odpovídající péči. S léčbou ale samozřejmě mohou pokračovat i v jejich domovském státě,“ uvedla Hyeonah Hongová, vedoucí oddělení Korea Medical Institute.
„Celkově byla moje zkušenost pozitivní a plánuji se sem každý rok až dva vracet. I přes náklady na cestu a ubytování se mi to stále vyplatí,“ uzavírá Heather Barlowová.