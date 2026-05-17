Nadporučík Kim, velitel čety ve frontové jednotce jihokorejské armády v regionu hlavního města Soulu, čelil nedávno pozoruhodné velitelské výzvě. Vyloučil desátníka z důležitého výcviku v chladném počasí, protože se voják vrátil z dovolené s oteklým, nezahojeným nosem po rhinoplastice.
„Byl jsem zmatený, protože těsně před cvičením podstoupil operaci nosu, aniž by řekl jediné slovo,“ řekl Kim. Dodal, že vojáka odstavil ze strachu, že by mu nezahojená rána v poli způsobila zdravotní komplikace.
Kimovo dilema není ojedinělý případ, napsal jihokorejský deník Hankook Ilbo. Rostoucí trend plánovaných kosmetických chirurgických zákroků mezi aktivními korejskými vojáky, živený zvyšujícími se vojenskými platy a agresivním marketingem klinik však způsobuje provozní problémy a odhaluje kritickou mezeru ve vojenských předpisech.
|
Poslat zbožňované idoly na vojnu? Korea řeší, zda dát výjimku chlapcům z BTS
Tento trend vyvolává nelibost také mezi kolegy ve zbrani, kteří musí pokrýt výpadky operovaných vojáků, zatímco ti se v mezidobí zotavují na speciálních ubytovnách. Plastická chirurgie není v armádě Jižní Koreje není nic nového. Historicky jednotky tolerovaly praxi, kdy vojáci v posledních měsících služby využívali dlouhé dovolené k podstoupení zákroků, které je připravovaly na návrat do civilního života. Demografická struktura obyvatelstva Jižní Koreje se však drasticky změnila.
Vojáci mají na plastiky slevy
Zatímco armáda si nevede oficiální statistiky o počtu vojáků podstupujících operace, v soukromém sektoru je tento posun znatelný. Vojáci doslova zaplavují online fóra plastických klinik svými dotazy týkajícími se nákladů na jednotlivé operace a také doby rekonvalescence.
„Týdně sem chodí dva až tři vojáci v aktivní službě na konzultace ohledně očí nebo nosu,“ potvrzuje 38letý vedoucí konzultant na klinice plastické chirurgie ve známé čtvrti Gangnam.
Flexibilnější vojenská kultura, měnící se generační hodnoty a výrazné zvyšování platů jsou hnací silou tohoto nárůstu. Desátník Čoi, 22letý voják, kterého 4. května dotazovali na klinice v Gangnamu ochotně popsal, jak si na zákrok naspořil. „Několik měsíců jsem si šetřil z měsíčního platu, který jsem měl 1,2 milionu wonů (přibližně 16 850 Kč) na operaci očních víček. Vyhýbal jsem se také obchodům se spotřebním zbožím a službami nacházejícími se na naší vojenské základně.“
|
Vojáci KLDR se octli na špatné straně hranice. Měli krumpáče, zazněly výstřely
Kliniky agresivně cílí na tyto rekruty pomocí chytré reklamy na sociálních sítích, nabízejí vojenské slevy a rady ohledně soukromého zdravotního pojištění. Když novinář z deníku Hankook Ilbo navštívil kliniku zabývající se plastickou chirurgií v Gangnamu a tvrdil, že je vojákem v aktivní službě, klinika mu ochotně nabídla 40procentní slevu.
Na straně druhé operační zátěž velitelů v této souvislosti roste. Poručík umístěný u jednotky v oblasti Čchungčchong nedávno vyloučil vojáka z noční stráže poté, co se dotyčný vrátil k posádce s těžce oteklými očima a přiznal operaci obou víček.
„Z bezpečnostních důvodů jsem neměl jinou možnost, než jej odvolat ze služby,“ řekl poručík. „Nakonec jsme museli povolat na stanoviště jiný personál,“ dodal.
Velitelé také čelí vměšování ze strany rodičů. Kapitán Park, velitel roty u strategické jednotky armády v provincii Gangwon, která leží přímo na hranici se Severní Koreou a jako jediná existuje na obou stranách rozděleného poloostrova, obdržel v březnu telefonát od matky vojáka. Požádala jej, aby byl její syn vyloučen z údržby zákopů, protože se jeho rány ještě nezahojily po operaci očních víček.
Je čas nastavit přísnější pravidla
Čoi Gi-il, profesor vojenských studií na Univerzitě Sangji ve Wondžu, zdůrazňuje, že bude třeba zavést systematická řídicí opatření na ochranu bojové připravenosti armády země a zároveň přitom zohlednit hodnoty měnící se generace. „Armáda musí zabránit případům, kdy vojáci kvůli přetrvávajícím následkům operace zameškávají výcvik nebo aktivity svých jednotek,“ upozorňuje profesor.
|
Kimovi špioni sledují „protisocialistické“ činy obyvatel. Cílí na prostitutky i pecivály
Letos došlo v Jihokorejské armádě k dalšímu výraznému navýšení žoldu pro vojáky základní služby v rámci vládního plánu na zlepšení podmínek v armádě. Měsíční plat desátníka se nyní pohybuje kolem 1, 5 milionu wonů (v přepočtu přibližně 21 000 Kč). Vláda zavedla systém, kdy se reálný příjem skládá ze základního platu a státního příspěvku na spoření. Samotná částka, kterou voják dostává každý měsíc na účet, činí u desátníka přibližně 1, 2 milionu wonů.
Pokud si však voják spoří na speciální účet (maximálně 550 000 wonů měsíčně), stát mu přispívá stejnou částkou. Jihokorejská vláda se snaží do roku 2027 zvednout platy vojáků tak, aby základní žold četaře bez bonusů činil 1,5 milionu wonů a se státní podporou přesáhl 2 miliony wonů. Cílem je zmírnit pocit nespravedlnosti u vojáků vůči civilní minimální mzdě, která letos dosahuje přibližně 2,15 milionu wonů (asi 30 177 Kč).