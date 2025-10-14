Jižní Itálie zažívá ekonomické znovuzrození. Růstu pomáhají i navrátilci

  20:00
Jižní část Apeninského poloostrova obvykle považovaná za zaostalou vykazuje známky ekonomického oživení. Stále více Italů, kteří v minulosti odcházeli za prací na sever země nebo dokonce do zahraničí, se nyní vrací domů na jih. Lákají je zlepšující se pracovní vyhlídky a nové infrastrukturní projekty.
„Dostávám tolik nabídek, že sotva stíhám,“ říká pro agenturu Reuters 52letý geolog Cristian Imprescia, který se v roce po letech strávených na severu země vrátil na rodnou Sicílii. Uvedl, že rozvoj infrastruktury na jihu mu zajistil stálý tok práce v terénních průzkumech pro železnice a další projekty.

Počet Italů z jižní části země pracujících ve středních a severních regionech v roce 2023 podle výzkumného institutu SVIMEZ, který se zaměřuje na analýzu ekonomických a sociálních podmínek v jižních regionech Itálie, klesl o 3,6 procenta, což naznačuje změnu v migračních vzorcích. Prvotní údaje naznačují, že tento trend pokračoval i v roce 2024.

Nadprůměrný ekonomický výkon

Příznivé jsou také ekonomické ukazatele. Hrubý domácí produkt jihu vzrostl mezi lety 2022 a 2024 o 8,6 procenta, a tak překonal 5,6procentní růst zaznamenaný ve zbytku země v tomto období, vyplývá z údajů SVIMEZ. „K tomuto druhu trvalého nadprůměrného výkonu nedošlo po celá desetiletí,“ uvedl ředitel SVIMEZ Luca Bianchi.

Technický zázrak, o němž snili už Římané. Itálie postaví nejdelší visutý most na světě

Podle dat národního statistického úřadu ISTAT se zaměstnanost v regionu loni zvýšila o 2,2 procenta, což je výrazně nad celostátním průměrem 1,6 procenta. Počet pracovních míst ve stavebnictví vzrostl o 6,9 procenta.

Podle Bianchiho roli hrají i finanční prostředky Evropské unie podporující výstavbu. V rámci programu NRRP od roku 2021 do roku 2026 země získá zhruba 194 miliard eur (4,77 bilionu Kč), pro jižní část země je určeno nejméně 40 procent z celkové částky.

Věci se musí změnit

„Migraci nemotivují jen ekonomická data, ale i to, jak lidé vnímají svou budoucnost,“ uvedl Luca Bianchi. Dlouhodobé oživení podle něj vyžaduje investice také do sociální infrastruktury, jako jsou školy, zdravotnictví a péče o děti.

„Mluvíme o desítkách miliard eur investovaných v průběhu příštího desetiletí. S takovými penězi, které se utrácejí, se musí věci změnit,“ uvedl 61letý sicilský architekt Andrea Falzone, který opustil město Bologna v roce 2023, aby se vrátil do svého rodného města Caltanissetta na Sicílii, kde nyní pracuje na dopravních stavebních projektech.

Sicilské město opět láká příchozí. Nabízí dvanáct domů za tři eura

Podle jeho slov roli hrála skutečnost, že mu pronajímatel zvýšil nájemné na dvojnásobek za jeho dvoupokojový byt v Bologni na 1 000 eur (24 400 Kč) měsíčně. „Stalo se to ekonomicky neudržitelným, takže jsem požádal o přestěhování zpět na Sicílii, kde mohu zůstat ve vlastním domě se svou rodinou,“ řekl. Aktuálně pracuje na projektu modernizace železnice mezi největšími sicilskými městy Palermem a Catanií, Tento projekt je součástí širšího záměru modernizace infrastruktury v jižní Itálii, na němž se podílí také největší italská stavební firma Webuild.

Most jako sen

Aktuálně je firma zapojena do devatenácti velkých infrastrukturních projektů po celém jihu v regionech Kalábrie, Kampánie, Puglia a Sicílie, přičemž zaměstnává 8 700 pracovníků.

Technický zázrak, o němž snili už Římané. Itálie postaví nejdelší visutý most na světě

Webuild také vede konsorcium společností na projektu mostu přes Messinskou úžinu, který spojí Sicílii s pevninskou částí Itálie. Projekt má vyjít na 3,5 miliardy eur (85,2 miliardy Kč). Podporovatelé projektu tvrdí, že by mohl vytvořit více než 100 000 pracovních míst během sedmileté výstavby.

„Messinský most je můj sen od dětství,“ uvedl čtyřiadvacetiletý rodák z Ragusy na Sicílii Raffaele Girlando, který aktuálně studuje stavební inženýrství v Miláně. Rád by se vrátil do svého rodného regionu a pracoval na mostě. „Z inženýrského hlediska jde o výzvu světové úrovně a jako Sicilan bych byl hrdý, kdybych mohl přispět k projektu, který by znovu probudil zájem o náš region,“ uzavřel Girlando.

