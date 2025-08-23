Montesol, nejstarší hotel na Ibize, v roce 2021 převzala hotelová skupina Experimental Group a začala s rekonstrukcí, která je zároveň i novou výzvou pro turismus na Ibize. Kvůli dlouhodobým suchům a úspoře vody se noví majitelé rozhodli vyměnit tradiční vany v pokojích za sprchy. Hotel také přidal více izolace, aby udržel vnitřní prostor chladný. Navíc nastavili minimální teplotu klimatizace na 19 stupňů a vybavili okna systémem vypínajícím klimatizaci, když se otevřou.
„Často čelím výtkám hostů, protože chtějí pokoje s teplotou 16 stupňů,“ říká pro agenturu Bloomberg Romée de Goriainoff, jeden ze zakladatelů hotelové skupiny. „Lidé se chtějí chovat ekologicky, ale ne když se to týká jejich komfortu nebo dovolené,“ doplnil.
Ibizu loni navštívilo 3,7 milionu turistů, což je o 23 procent více než před osmi lety. Zájem roste i o pobyty v jiných oblastech jižní Evropy. Podle světové organizace cestovního ruchu UN Tourism po poklesu během pandemie jsou mezinárodní příjezdy do evropského Středomoří o 8 procent vyšší než v roce 2019. V celém Španělsku se loni počet mezinárodních příjezdů zvýšil oproti roku 2019 o 12,3 procenta, v Řecku o 17,7 procenta.
Teplotní rekordy a požáry
K růstu dochází navzdory klimatickým změnám. Podle OSN se Středomořská pánev otepluje o 20 procent rychleji než je celosvětový průměr. Průměrné teploty jsou již o 1,4 stupně vyšší než v předindustriální éře. Extrémní povětrnostní jevy jako lesní požáry, sucha, nebezpečné bouře a vlny veder jsou stále častější. Letní teploty několikrát ročně vystoupají až o 10 stupňů nad historické průměry.
Lidé se stále častěji vydávají do Středomoří mimo hlavní sezonu, což experti z oboru připisují kombinaci rostoucích teplot a rostoucích nákladů. Například v Barceloně se období mimo hlavní sezonu stává tak populárním, že v říjnu loňského roku připlulo na výletních lodích do jejího přístavu více turistů než v srpnu 2019, uvádí údaje přístavního úřadu.
Podle expertů to nemusí být vždy správné řešení. Teplejší a sušší hlavní sezony znamenají vyšší poptávku po energii pro klimatizaci a větší zátěž na vodní zdroje. A delší turistické sezony tento tlak zmohou zhoršovat.
„Turismus v období mimo hlavní sezonu můžete rozšířit, pokud zároveň investujete do správné infrastruktury, která zvládne takový objem turistů,“ řekl Xavier Font, profesor marketingu udržitelnosti na Univerzitě v Surrey ve Velké Británii, který radí turistickým úřadům v oblasti udržitelných strategií.
„Nemůžete to udělat, pokud budete s obdobím mimo hlavní sezonu zacházet úplně stejně jako s hlavní sezonou,“ doplnil.
Znečištěná voda i vyšší nájmy
Odborníci rovněž varují před dalšími problémy souvisejícími s nadměrným turismem, například před znečištěným pobřežím anebo horší kvalitou vody. Například Baleárské ostrovy jsou částečně chráněny velkými plochami mořské byliny posidonie chránící pobřeží před erozi a poškozením. Podle neziskové organizace Ibiza Preservation však poškození kotvami jachet, vyhazování odpadu z lodí a zvyšování teploty moře způsobily jejich dramatický úbytek.
„Naše pobřeží a moře jsou zahlcené,“ uvedla Elisa Langleyová z organizace Ibiza Preservation. „Pokud přijdeme o to, co se nachází pod hladinou moře, přijdeme i o naše pobřeží. Je paradoxní, že se o něj nestaráme jako o poklad, když právě ono nám přináší peníze a živobytí,“ doplnila.
Rostoucí počet turistů také zvyšuje ekonomický tlak na místní obyvatele, kteří se již potýkají s vysokými nájmy. Podle Juana Miguela Costy, ředitele cestovního ruchu na Ibize, jsou srpnové dny, kdy počet lidí na ostrově dosahuje dvojnásobku běžné populace 161 000 obyvatel.
„Nevím, kde je hranice, ale z dlouhodobého hlediska si každá destinace bude muset ujasnit, kolik lidí je schopna pojmout,“ zmínil. Podle dat realitní platformy Idealista se tři z pěti španělských měst s nejvyššími nájmy nacházejí na Ibize.
Konflikty a protesty
Rostoucí počet turistů také vyvolává konflikty mezi místními obyvateli a návštěvníky. S grafitti „Turisté, jděte domů“ se lze setkat na zdech napříč středomořskými městy. V posledních měsících propukly protesty proti turistickému ruchu na Tenerife, v Barceloně, v Benátkách a také v portugalském Lisabonu.
V řeckých turistických oblastech zase pracovníci protestovali proti dlouhé pracovní době a nízkým mzdám v tomto odvětví, obyvatelé athénské čtvrti Koukaki zase vyjádřili nesouhlas s rostoucími cenami nájmů graffiti s nápisem: „Airbnb všude, sousedi nikde.“
„Musíme si připomenout, že rozvíjíme turismus především proto, abychom vytvořili kvalitní život pro místní obyvatele, nikoli hřiště pro turisty. Myslím, že jsme na to zapomněli,“ uvedl Xavier Font z Univerzity v Surrey, který pochází z Barcelony.
Cestovní kanceláře nečekají, že by poptávka po dovolené u moře ve Středozemí v blízké době výrazně poklesla. „Lidská představivost se přizpůsobuje pomalu — je to velmi dlouhý a pomalý proces, než se lidé odkloní od tradičních vzorců dovolených,“ řekl Tom Jenkins, generální ředitel evropské obchodní asociace zastupující cestovní kanceláře ETOA. „Existuje tradice dovolených u moře, lidé to očekávají a potrvá generace, než s tím přestanou,“ uzavřel podle Bloombergu.