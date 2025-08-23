Ekologie i zájmy místních. Jižní Evropa stojí na prahu turistických změn

Autor:
V oblíbených turistických oblastech v jižní Evropě, jako jsou například Baleárské ostrovy, kvůli turismu dochází k rostoucímu tlaku na místní infrastrukturu i přírodní zdroje. Masový turismus mimo jiné zvyšuje ceny bydlení a negativně ovlivňuje místní komunity. Lákat na dovolenou před sezonou nebo po sezoně nemusí být vždy správným řešením, napsala agentura Bloomberg.
na španělském ostrově Mallorca místní obyvatelé v sobotu zastavili dvoupatrový...

na španělském ostrově Mallorca místní obyvatelé v sobotu zastavili dvoupatrový turistický autobus, odpálili světlice a vyvěsili na jeho bok transparent. (15. června 2025) | foto: AP

Cestovní ruch se na hrubém domácím produktu Španělska podílí více než 12...
Organizátoři před nedělními protesty na Mallorce zdůraznili, že jejich cílem je...
Organizované protesty jsou vyjádřením rostoucího hnutí, které se zaměřuje na...
Nedělní protesty v několika jihoevropských zemích vyplynuly z víkendových...
26 fotografií

Montesol, nejstarší hotel na Ibize, v roce 2021 převzala hotelová skupina Experimental Group a začala s rekonstrukcí, která je zároveň i novou výzvou pro turismus na Ibize. Kvůli dlouhodobým suchům a úspoře vody se noví majitelé rozhodli vyměnit tradiční vany v pokojích za sprchy. Hotel také přidal více izolace, aby udržel vnitřní prostor chladný. Navíc nastavili minimální teplotu klimatizace na 19 stupňů a vybavili okna systémem vypínajícím klimatizaci, když se otevřou.

Regulace cestovního ruchu má své limity. I nápor turistů přináší výhody

„Často čelím výtkám hostů, protože chtějí pokoje s teplotou 16 stupňů,“ říká pro agenturu Bloomberg Romée de Goriainoff, jeden ze zakladatelů hotelové skupiny. „Lidé se chtějí chovat ekologicky, ale ne když se to týká jejich komfortu nebo dovolené,“ doplnil.

Ibizu loni navštívilo 3,7 milionu turistů, což je o 23 procent více než před osmi lety. Zájem roste i o pobyty v jiných oblastech jižní Evropy. Podle světové organizace cestovního ruchu UN Tourism po poklesu během pandemie jsou mezinárodní příjezdy do evropského Středomoří o 8 procent vyšší než v roce 2019. V celém Španělsku se loni počet mezinárodních příjezdů zvýšil oproti roku 2019 o 12,3 procenta, v Řecku o 17,7 procenta.

Teplotní rekordy a požáry

K růstu dochází navzdory klimatickým změnám. Podle OSN se Středomořská pánev otepluje o 20 procent rychleji než je celosvětový průměr. Průměrné teploty jsou již o 1,4 stupně vyšší než v předindustriální éře. Extrémní povětrnostní jevy jako lesní požáry, sucha, nebezpečné bouře a vlny veder jsou stále častější. Letní teploty několikrát ročně vystoupají až o 10 stupňů nad historické průměry.

Lidé se stále častěji vydávají do Středomoří mimo hlavní sezonu, což experti z oboru připisují kombinaci rostoucích teplot a rostoucích nákladů. Například v Barceloně se období mimo hlavní sezonu stává tak populárním, že v říjnu loňského roku připlulo na výletních lodích do jejího přístavu více turistů než v srpnu 2019, uvádí údaje přístavního úřadu.

Požáry, bouřky i omezení na Eiffelově věži. Podívejte se, jak Evropu svírá vlna veder

Podle expertů to nemusí být vždy správné řešení. Teplejší a sušší hlavní sezony znamenají vyšší poptávku po energii pro klimatizaci a větší zátěž na vodní zdroje. A delší turistické sezony tento tlak zmohou zhoršovat.

„Turismus v období mimo hlavní sezonu můžete rozšířit, pokud zároveň investujete do správné infrastruktury, která zvládne takový objem turistů,“ řekl Xavier Font, profesor marketingu udržitelnosti na Univerzitě v Surrey ve Velké Británii, který radí turistickým úřadům v oblasti udržitelných strategií.

„Nemůžete to udělat, pokud budete s obdobím mimo hlavní sezonu zacházet úplně stejně jako s hlavní sezonou,“ doplnil.

Znečištěná voda i vyšší nájmy

Odborníci rovněž varují před dalšími problémy souvisejícími s nadměrným turismem, například před znečištěným pobřežím anebo horší kvalitou vody. Například Baleárské ostrovy jsou částečně chráněny velkými plochami mořské byliny posidonie chránící pobřeží před erozi a poškozením. Podle neziskové organizace Ibiza Preservation však poškození kotvami jachet, vyhazování odpadu z lodí a zvyšování teploty moře způsobily jejich dramatický úbytek.

„Naše pobřeží a moře jsou zahlcené,“ uvedla Elisa Langleyová z organizace Ibiza Preservation. „Pokud přijdeme o to, co se nachází pod hladinou moře, přijdeme i o naše pobřeží. Je paradoxní, že se o něj nestaráme jako o poklad, když právě ono nám přináší peníze a živobytí,“ doplnila.

Mallorca má, co chtěla. Protesty odradily turisty, teď naříkají podniky i taxikáři

Rostoucí počet turistů také zvyšuje ekonomický tlak na místní obyvatele, kteří se již potýkají s vysokými nájmy. Podle Juana Miguela Costy, ředitele cestovního ruchu na Ibize, jsou srpnové dny, kdy počet lidí na ostrově dosahuje dvojnásobku běžné populace 161 000 obyvatel.

„Nevím, kde je hranice, ale z dlouhodobého hlediska si každá destinace bude muset ujasnit, kolik lidí je schopna pojmout,“ zmínil. Podle dat realitní platformy Idealista se tři z pěti španělských měst s nejvyššími nájmy nacházejí na Ibize.

Konflikty a protesty

Rostoucí počet turistů také vyvolává konflikty mezi místními obyvateli a návštěvníky. S grafitti „Turisté, jděte domů“ se lze setkat na zdech napříč středomořskými městy. V posledních měsících propukly protesty proti turistickému ruchu na Tenerife, v Barceloně, v Benátkách a také v portugalském Lisabonu.

V řeckých turistických oblastech zase pracovníci protestovali proti dlouhé pracovní době a nízkým mzdám v tomto odvětví, obyvatelé athénské čtvrti Koukaki zase vyjádřili nesouhlas s rostoucími cenami nájmů graffiti s nápisem: „Airbnb všude, sousedi nikde.“

„Musíme si připomenout, že rozvíjíme turismus především proto, abychom vytvořili kvalitní život pro místní obyvatele, nikoli hřiště pro turisty. Myslím, že jsme na to zapomněli,“ uvedl Xavier Font z Univerzity v Surrey, který pochází z Barcelony.

Běžte domů! Jih Evropy bouřil proti turistům světlicemi i kufry na kolečkách

Cestovní kanceláře nečekají, že by poptávka po dovolené u moře ve Středozemí v blízké době výrazně poklesla. „Lidská představivost se přizpůsobuje pomalu — je to velmi dlouhý a pomalý proces, než se lidé odkloní od tradičních vzorců dovolených,“ řekl Tom Jenkins, generální ředitel evropské obchodní asociace zastupující cestovní kanceláře ETOA. „Existuje tradice dovolených u moře, lidé to očekávají a potrvá generace, než s tím přestanou,“ uzavřel podle Bloombergu.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Českem se valí lavina solárních krachů, lze díky ní i ušetřit

Premium

Firmy zaměřené na fotovoltaiku se potýkají s nesnázemi. Poptávka výrazně ochladla, solární boom brzdí a v tuzemském rybníku najednou není pro všechny místo. Odborníci se shodují, že ačkoliv to firmy...

Ekologie i zájmy místních. Jižní Evropa stojí na prahu turistických změn

V oblíbených turistických oblastech v jižní Evropě, jako jsou například Baleárské ostrovy, kvůli turismu dochází k rostoucímu tlaku na místní infrastrukturu i přírodní zdroje. Masový turismus mimo...

23. srpna 2025

Přetahovaná o cestující do exotiky pokračuje. Last Minute se může vyplatit

Premium

Velké cestovní kanceláře se i letos chystají podstoupit přetahovanou o movitější zákazníky směřující do exotiky. Loni přitom rozšiřování nabídky z cílem ukousnout si větší kus koláče ze zájezdů k...

23. srpna 2025

Školní výbava ze zastavárny. I to je realita mnoha amerických rodin

Obavy z důsledků cel se promítají i amerického sektoru se školními potřebami. Rodiny tak připravují své děti na návrat do školních lavic proti minulým rokům o něco dřív i kvůli rostoucím cenám...

22. srpna 2025

Podvolí se centrální banka Trumpovi? Šéf Powell naznačil snížení úrokových sazeb

Předseda Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Jerome Powell naznačil v pátek možné snížení úrokových sazeb na příštím měnovém zasedání v září. K tomu, že to opravdu udělá, se však v projevu...

22. srpna 2025  19:27

Další důvod k vzteku na Rusy. Ázerbájdžán je viní, že Kaspické moře vysychá

Rychlý pokles hladiny Kaspického moře výrazně komplikuje lodní dopravu včetně přepravy ropy a ohrožuje populace některých vodních živočichů, jako jsou tuleni. Tvrdí to ázerbájdžánští představitelé,...

22. srpna 2025

Proč taky Trump tlačí na snížení sazeb? Má sto milionů v dluhopisech a chce vydělat

Americký prezident Donald Trump údajně od svého nástupu do úřadu v lednu investoval 100 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun) do dluhopisů. Vložil je prostřednictvím smíšené sázky na dluhy velkých...

22. srpna 2025  15:53

McDonald’s v USA zlevňuje. Pověst se snaží zachránit novým menu

Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s v USA během posledních let ztratil pověst cenově dostupného jídla. Na některých místech se totiž cena Big Mac Menu vyšplhala v přepočtu i na 380 korun, což...

22. srpna 2025  15:45

Supermoderní kurník se sám stará o slepice, nakrmí je a uklidí vajíčka

Země živitelka v Českých Budějovicích vstupuje do nové éry a farmářům, pěstitelům a chovatelům představuje budoucnost zemědělství. Jednou z novinek je autonomní kurník, který má na agrosalonu...

22. srpna 2025  15:39

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

22. srpna 2025  13:40

Olomoučtí vědci testují geneticky upravený ječmen. Má být odolnější a výnosnější

Jako vůbec první v Evropské unii zahájili vědci z Univerzity Palackého polní pokus s ječmenem, při jehož vývoji použili metodu úpravy genomu CRISPR. Jarní ječmen se zkráceným stéblem získali pomocí...

22. srpna 2025  12:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Slovensko a Maďarsko si stěžují v Bruselu na Ukrajince. Opět jim neteče ruská ropa

Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa ropovodem Družba, výpadek může trvat pět dnů. Vlády obou zemí si u Evropské komise stěžují na ukrajinské útoky. Drony totiž znovu zaútočily na ropovod v...

22. srpna 2025  10:59

Agrární komora se ohradila vůči Výborného slovům o vymáhání dotací pro Agrofert

Ministr zemědělství Marek Výborný se minulý týden nechal slyšet, že jemu svěřený úřad začne vymáhat dotace poskytnuté Agrofertu v období, kdy byl koncový vlastník holdingu Agrofert Andrej Babiš (ANO)...

22. srpna 2025  10:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.