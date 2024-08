Koku ničím nenahradíš. Polepšení kolumbijští farmáři stále podléhají pokušení

Před založením nové plantáže pracoval 69letý José Gregorio Rojas osm let jako „chemik“ při výrobě kokainové pasty. To je výtažek z listů koky, který lze zpracovat na kokain. Jeho život se měl změnit k lepšímu, když přestal pěstovat koku a zapojil se do Národního programu nahrazování nelegálních plodin (PNIS), iniciativy kolumbijské vlády zahájené v roce 2017. Ne vše šlo ale podle plánu.

Rojas je stále velmi blízko návratu k pěstování koky, protože zatím nenašel způsob, jak si vydělat peníze. „K čemu je mi kus půdy, když na ní nemohu produkovat?“ ptá se zemědělec. Opustil kolumbijské město La Macarena poté, co vyplenil hektar rostlin své koky, a přestěhoval se do Puerto Rica, kde chtěl vstoupit do programu a začít nový život. Stejně jako u mnoha bývalých pěstitelů se však jeho sen o novém životu zatím nenaplnil, píše list The Guardian.

Pěstitel jako ohrožený druh

Vládní program náhrady plodin byl výsledkem mírové smlouvy mezi Revolučními ozbrojenými silami Kolumbie (FARC) a vládou. Jeho cílem bylo omezit obchod s drogami v zemi. Nabízí nyní rolníkům nástroje k přechodu od na jiný zdroj příjmů a uznává potřebu zlepšit životní podmínky ve venkovských oblastech. Součástí iniciativy je momentálně 61 000 zemědělců pěstujících koku.

Estefanía Cirová, odbornice zabývající se problematikou venkova, upozorňuje, že jedním z klíčových bodů mírové smlouvy bylo právě uznání státu, že pěstování koky bylo dříve otázkou rozvoje venkova. Po desetiletí byly rostliny koky součástí každodenního života kolumbijských rolníků v mnoha oblastech. Vzhledem k tomu, že pěstitelé dennodenně čelili ozbrojenému konfliktu, stali se postupně nejohroženější skupinou ve výnosném byznysu.

„Pěstitelé koky jsou lidé, kteří nemají zaručena základní práva, jako je zdravotní péče, bydlení anebo vzdělání. Žijí na územích s obrovskou mírou násilí, kde trh regulují pouze ozbrojené skupiny. Nyní je navíc pronásleduje i protidrogová politika země,“ říká Cirová.

Pěstitel Raul, který má osázeno kokou půl hektaru svých polí, raději neuvádí své příjmení. „Tato půda je vhodná pro pěstování mnoha produktů, ale potřebujeme investice,“ říká. Navzdory rizikům přináší pasta z koky stále vyšší příjmy a je snadněji přepravitelná než jiné zemědělské produkty. „Když jsem během sklizně jezdil autem, jeden farmář přivezl do města velkou zásobu kukuřice, ale nemohl ji prodat. Naproti tomu když jste zasadili koku, kupci přijeli přímo k vám domů,“ říká pěstitel.

Nepotřebujeme dary

V první fázi programu nahrazování koky úřady nejprve ověřily, že pěstitelé vymýtili své plantáže. Teprve pak mohli ročně získat až 12 milionů pesos (asi 56 000 Kč) jako kompenzaci. Podle Liscana a dalších pěstitelů koky však vládě trvalo více než tři roky, než splnila svou část dohody. „Jako rolníci nepotřebujeme dary. Potřebujeme projekty a bankovní půjčky za dostupné sazby,“ říká farmář.

Podle expertky Cirové byl program v letech 2018–22 za pravicové vlády prezidenta Ivána Duqueho podfinancován. „Předchozí vláda snížila financování programu PNIS asi o 90 procent,“ stěžuje si.

I přes náročný přechod a díky finanční podpoře svého syna se farmář Rojas nyní živí chovem slepic a prodejem plodů rychle rostoucí ingy jedlé. Pustil se také do chovu ryb, i když zpočátku se mu to kvůli nedostatku know-how a vhodného vybavení nedařilo. Pěstitel se učil metodou pokusů a omylů a doufá, že během příštích šesti měsíců začne konečně pozorovat plody své práce. „Díky bohu nás netrápí hlad, ale každodenně se potýkáme s mnoha obtížemi,“ říká muž, který vydělává v přepočtu asi 2 600 Kč měsíčně.

Lidé se vrátí

Navzdory snahám země o snížení počtu plantáží koky tato pole stále rostou, protože spotřeba kokainu ve světě stoupá. V roce 2016, kdy byla podepsána kolumbijská mírová smlouva, Úřad OSN pro drogy a kriminalitu zdokumentoval 146 000 hektarů půdy využívané k pěstování koky, přičemž toto číslo do roku 2022 vzrostlo na 230 000 hektarů.

„Pokud ceny koky vzrostou a lidé uvidí, že se nemohou ničím jiným uživit, věřte mi, že se k podnikání vrátí. Koka se nedá ničím nahradit,“ uzavírá pro The Guardian kolumbijský pěstitel José Gregorio Rojas.