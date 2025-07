Donald Trump se svými spolupracovníky během pátku uvedli, že Spojené státy začnou rozesílat dopisy představitelům dalších států o výši nových celních sazeb, které vstoupí v platnost na počátku letošního srpna. Nové tarify se mají pohybovat mezi 10 a 70 procenty, konkrétnější zatím Trump nebyl. To znepokojuje i podniky na asijském kontinentu, píše BBC.

Společnosti v textilním, automobilovém i elektronickém průmyslu hledají nové dodavatele, pracují na zvyšování stavu zásob a jejich vedení přehodnocuje současné dodavatelské řetězce. Jako na trní jsou navíc i firmy ze států, které mají k USA dlouhodobě blízko.

Donald Trump totiž před několika týdny uvalil vysoká cla i na tradiční americké spojence. Nevyhnulo se jim Japonsko (24 procent), Jižní Korea (25 procent) ani dlouhodobý americký obchodní partner Vietnam (46 procent). Momentálně jsou sice tato cla snížená na hranici 10 procent, ale už za pár dnů však může být vše jinak.

Vietnam je ze hry

„Nejistota je nový normál. Současná situace může firmám vytvořit nové příležitosti, ale také ohrozit jejich konkurenceschopnost. Podniky mohou v některých státech, kde léta působily, přijít o významný podíl na trhu,“ komentuje současné trendy analytička Aparna Bharadwajová ze společnosti Boston Consulting Group.

Na změny se musí připravit také vietnamské společnosti. Právě Vietnam je totiž jednou z mála zemí v Asii, které se povedlo během posledních týdnů s americkými představiteli vyjednat novou celní dohodu. Americký vývoz do Vietnamu žádným clům podléhat nebude, naproti tomu dovoz vietnamských podniků do USA bude podléhat 20procentní celní bariéře.

V obavách jsou i další ekonomiky, a to včetně Thajska nebo Indonésie. Tyto země se sice v posledních týdnech snaží od amerických protějšků nakupovat mnohem více produktů, pro Trumpa toto gesto ale zřejmě nebude dostačující.

Budoucí růst zemí v jihovýchodní Asii v ohrožení

Podle odborníků cla negativně dostihnou téměř všechny země v jihovýchodní Asii a ve hře jsou i dlouhodobé dopady. Přitom ještě v roce 2024 se státy v jihovýchodní Asii podílely na světovém HDP celkem 7,2 procenty.

„Asijské ekonomiky jsou závislé na Číně i Spojených státech. V jistém slova smyslu se nacházejí v srdci globálního dodavatelského řetězce. Pokud dojde ke změnám, bude to pro ně do budoucna z ekonomického pohledu mnohem složitější,“ domnívá se Pushan Dutt, profesor ekonomie a politologie na francouzské obchodní škole INSEAD. Největší škody očekává v případě exportně orientovaných ekonomik, a tedy u Singapuru, Vietnamu nebo Číny.

Malajsijský premiér před několika dny uvedl, že americká cla mohou výrazně ovlivnit tamní textilní, gumárenské nebo nábytkářské odvětví. Trumpova cla pocítí i singapurské firmy, kterých se bude nejspíš i nadále týkat desetiprocentní hranice. Přitom obě tyto země začaly po zvolení Donalda Trumpa za amerického prezidenta v roce 2016 masivně investovat do výroby čipů a datových center. Rostlo totiž přesvědčení, že Spojené stát usilují o přesun výroby do levnějších, ale zároveň do spřátelených ekonomik.

S opětovným návratem Trumpa do Bílého domu ale tyto země přestávají Spojené státy vnímat jako spolehlivého obchodního partnera, čímž se otevírá prostor pro Peking. „Čína se momentálně tváří jako ochránce světového obchodního řádu,“ dodává profesor Dutt.

Trumpova politika tedy může transformovat globální obchodní řád a Spojené státy z toho nemusí nutně vyjít jako vítěz. Rozvíjející se země v Asii budou pravděpodobně mnohem více obchodovat s Čínou, což může být cesta, kterou se většina států v Asii do budoucna vydá. Asijské firmy však zároveň musí hledat nové zákazníky, a to v Evropské unii, Latinské Americe i na Blízkém východě. Ve stejnou chvíli by se zahraniční investice mohly z Vietnamu, Laosu nebo Kambodži přesunout do Filipín či Indonésie, uzavírá BBC.