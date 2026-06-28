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Jih Itálie dohání sever. Neapol si oblíbili velcí finanční hráči

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  13:00
Italské město Neapol.

Italské město Neapol. | foto: Profimedia.cz

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Neapol a širší jih Itálie zažívají nečekané ekonomické oživení a postupně začínají dohánět dlouhodobě bohatší sever. Regionu pomáhají evropské investice, rozvoj infrastruktury i příliv technologických firem, které mění dosavadní ekonomickou mapu země.

Přestože mezi severem a jihem Itálie nadále přetrvávají výrazné rozdíly, například v míře nezaměstnanosti či výši mezd, podle dat italské centrální banky ekonomika Kampánie (jih) loni vzrostla o 0,9 procenta a překonala 0,7procentní růst v Lombardii (sever) i celostátní průměr 0,5 procenta.

„Neapol se stále více stává evropským centrem, kde velcí hráči ve financích, byznysu a bankovnictví najímají mladé lidi,“ uvedl v rozhovoru pro agenturu Bloomberg starosta Neapole Gaetano Manfredi. Úspěšný recept podle něj spočívá v inovacích a ve spolupráci mezi firmami, univerzitami, výzkumem a rozvojem lidského kapitálu.

Jižní Itálie zažívá ekonomické znovuzrození. Růstu pomáhají i navrátilci

Podle statistik italské asociace zaměstnavatelů nejde o jednorázový jev, v letech 2019 až 2024 vzrostl ekonomický výkon jihu o 7,7 procenta proti 5,8 procentům ve zbytku země.

„Silnější růst v jižní Itálii je důležitý nejen pro Itálii, ale i eurozónu jako celek. Vyváženější ekonomika by posílila její fiskální odolnost a snížila rizika fragmentace v eurozóně,“ uvedl analytik ratingové agentury Morningstar DBRS Javier Rouillet.

Investice velkých firem

Růst jihu podpořily evropské investice i přítomnost velkých technologických firem a jejich investice do regionu. Například společnost Apple už před deseti lety spustila v Neapoli developerskou akademii, která spolupracuje také s místní univerzitou.

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Její rektor Matteo Lorito uvedl, že partnerství s globálními firmami při vzdělávání pracovníků a rozvoji nových technologií představovalo zásadní zlom. „Akademie a spolupráce jsou jen součástí toho, co děláme, ale pomohly vytvořit pozitivní vztah nejen pro naše studenty, ale i pro celé město,“ zmínil.

Kromě Applu působí v Neapoli a jejím okolí také další velké firmy, například Cisco, Accenture, Deloitte, Nestlé či energetická skupina Enel. Ty v regionu postupně otevírají vývojová a inovační centra. Region je zároveň druhý v Itálii hned po Miláně, pokud jde o počet startupů, zejména v oblastech umělé inteligence, blockchainu a datové vědy.

Peníze přinesly i fondy

Impuls pro italský jih přineslo také 25 miliard eur z evropských fondů určených na infrastrukturu, včetně výstavby vysokorychlostní trati mezi Neapolí a Bari, která má do roku 2028 výrazně zkrátit cestovní časy. Už nyní navíc funguje vysokorychlostní spojení mezi Neapolí a Římem, které cestu zvládne přibližně za hodinu.

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Agentura Bloomberg také upozornila, že lákavé pro mladé profesionály mohou být i ceny bydlení. Například byt o rozloze 180 m² v prestižní čtvrti Posillipo s výhledem na moře a Vesuv se prodává za zhruba 900 000 eur (21,8 milionu Kč), zatímco v Římě nebo Miláně by podobná nemovitost stála minimálně 1,5 milionu eur (36,4 milionu Kč).

Ekonomická expanze sahá i za hranice Neapole, například do Bari v Apulii, kde roste realitní trh a turismus, i do Katánie na Sicílii, která těží z univerzitního zázemí a investic do technologií.

„Na jihu Itálie se skutečně něco děje. Když se propojí talent, digitální dovednosti, doprava, investice a občanský rozvoj, vzniká úplně jiný obraz regionu,“ uvedl expert na inovace a technologie Alec Ross, který působí na Boloňské univerzitě.

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Témata: Itálie, Neapol, Investice

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