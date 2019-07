Proteiny ze vzduchu? Nejekologičtější pokrm světa slibuje finský startup

Naše jídlo je to nejekologičtější, tvrdí startup Solar Foods. Na výrobu jednoho kilogramu je totiž potřeba jen deset litrů vody (pro porovnání – na kilo hovězího je podle webu Food Navigator potřeba 15 tisíc litrů, na kilo sóji 2,5 tisíce).



Pokrm se jmenuje Solein a ve skutečnosti jde o proteinový prášek, který vypadá a chutná jako mouka. Jeho výroba je založená na poznatcích z výzkumů NASA. V současnosti se mu věnují vědci z Technické univerzity Lappeenranta.



Podle šéfa firmy, Pasiho Vainikky, nakrmí kilo tohoto prášku sedm až deset lidí. Prozatímním cílem Solar Foods je konkurovat sóje a stát se jedním z hlavních zdrojů proteinů pro vegetariány – tím vzdálenějším je pak ukončit hladomory v rozvojových zemích.



Voda, oxid uhličitý a elektřina

K výrobě Soleinu je ze začátku potřeba jen elektřina a voda. Z vody se elektrolýzou získá vodík. Tím se pak společně s oxidem uhličitým a dalšími prvky (sodíkem, fosforem a draslíkem) krmí půdní mikroorganismy. Když se mikrobi začnou dělit, je skoro hotovo.



Právě z nich se pak totiž prášek dělá. Podle Vainikky obsahují takto vzniklé buňky z 50 % proteiny, z 25 % karbohydráty a z 5 až 10 procent tuk, informuje web Vice. Výsledný prášek by firma ráda prodávala za cenu pohybující se v přepočtu zhruba kolem 220 korun za kilo. To by v současnosti znamenalo 220 korun za den, víc ho totiž za 24 hodin nevyrobí.



Kromě malého vlivu na životní prostředí má Solein ještě jedno důležité plus – dá se vyrobit i ve vesmíru. Solar Foods kvůli tomu v současnosti spolupracuje s Evropskou kosmickou agenturou. Údajně testují, jak dobře by se dal Solein využívat během cesty na Mars.



Utopie, myslí si expert

„Lidé, kteří potřebují jídlo, jsou většinou ti, kteří na něj nemají peníze,“ řekl Vice profesor Peter Tyedmers z Dalhousieovy univerzity v Kanadě. Podle něj projekt nikdy nebude dost velký na to, aby měl pro použití na Zemi význam. „Toto nikdy nebude nejlevnější varianta jídla,“ dodal.



„Je to technologický zázrak, to ano, ale rozhodně to není systém na velkovýrobu potravin,“ zakončil. Podle jiných analytiků navíc budou zákazníci minimálně ze začátku ohledně Soleinu rozpačití.



V roce 2021 by společnost Solar Foods ráda vstoupila na burzu. Pokud v té době bude nálada na trhu podobná, jako je teď, nejspíš podle Vice zažijí úspěch. Jedná se totiž o jediný startup podobného typu a akciový trh je po raketovém vstupu Impossible Foods „alternativním jídlům“ otevřený.