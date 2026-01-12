V USA začalo vyšetřování šéfa Fedu Powella. Už dlouho je v nemilosti Trumpa

„Jde o to, jestli Fed bude moct nadále určovat úrokové sazby na základě dat a ekonomických podmínek, nebo jestli bude měnová politika určovaná politickým tlakem a zastrašováním,“ řekl podle BBC Powell, který také o zahájení vyšetřování informoval. Ministerstvo spravedlnosti ani Bílý dům záležitost zatím nekomentovaly.
Trump opakovaně vyzval k odvolání Powella z vedení Fedu. Kritizuje ho také za to, že nesnížil úrokové sazby tak rychle, jak by si prezident přál. Už v minulém roce také podpořil případné vyšetřování Kongresu, zda Powell při červnovém slyšení bankovního výboru Senátu nelhal.
Šéf Fedu během něho odpovídal na otázky stran tohoto projektu poté, co jej bulvární list New York Post přirovnal k paláci ve Versailles.
Prezident už na konci loňského roku uvedl, že jméno svého kandidáta na příštího šéfa Fedu se chystá oznámit tento měsíc. Naznačil také, že ve vedení Fedu by mohl stanout jeho ekonomický poradce Kevin Hassett.
Kritici v tom vidí Trumpův záměr oslabit nezávislost centrální banky, která stanovuje úrokové sazby nezávislé na prezidentově přání.
„Pokud ještě existovaly nějaké pochybnosti o tom, zda poradci v Trumpově administrativě aktivně usilují o ukončení nezávislosti Fedu, tak nyní by o tom pochyby panovat už neměly,“ řekl senátor Thom Tillis ze Severní Karolíny. Ten se také vymezil proti Powellově odvolání.