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Jen kosmetika na Titaniku, hodnotí experti Trumpovu dohodu o naftě. Ceny nesrazí

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Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu s ruským vůdcem Vladimirem Putinem o dodávkách nafty do Spojených států. Rusko má v příštích měsících poslat statisíce tun paliva a později další miliony tun. Energetičtí experti však pochybují, že dohoda výrazně sníží ceny na čerpacích stanicích. Moskva na ní naopak může vydělat.

Rusko má v následujících měsících posílit dodávky nafty do Spojených států. Podle dohody, kterou v pátek oznámil americký prezident Donald Trump, má Moskva okamžitě dodat více než 300 tisíc tun paliva. V listopadu by mělo následovat dalších 500 tisíc tun a později ještě čtyři miliony tun.

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„Je to jako přesouvat lehátka na Titaniku,“ přirovnal pro agenturu AP dopady na trh Michael Lynch z nezávislé organizace Energy Policy Research Foundation, která se zaměřuje na energetiku a ekonomiku.

Podle něj totiž nové dodávky nezvýší nutně celkové množství paliva dostupného na světovém trhu. Rusko může do Ameriky přesměrovat naftu, kterou by jinak prodalo svým dosavadním odběratelům. Ti pak budou muset hledat jiné dodavatele, což bude udržovat globální ceny na současné úrovni.

„Pokud budeme dostávat naftu z Ruska, v zásadě to znamená, že ji nedostanou jeho stávající zákazníci a budou ji muset hledat jinde. Cena tak v podstatě zůstane tam, kde je nyní,“ vysvětlil Lynch.

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Nafta na rekordech

Ceny nafty v USA v posledních týdnech lámou rekordy a přispívají k růstu inflace. Průměrná cena galonu, tedy přibližně 3,8 litru nafty, ve Spojených státech podle automobilové organizace AAA dosáhla 22. září rekordních 6,53 dolaru. V pátek činila téměř 6,28 dolaru, zatímco ve stejném období loňského roku se pohybovala kolem 3,68 dolaru.

Rekordní ceny zaznamenala nafta také v Evropě. Její zdražování se přitom neomezuje jen na náklady řidičů nákladních vozidel nebo zemědělců. Nafta pohání velkou část nákladní a kurýrní dopravy, její cena se proto promítá do nákladů na přepravu širokého spektra běžného zboží.

Levnější nafta? Jen někde

Ani případný pozitivní dopad dohody na americké ceny nebude podle odborníků výrazný. Lynch připouští, že by se mohly objevit drobné lokální poklesy.

„To nejlepší, v co můžete doufat, je nepatrný pokles cen v některých místních oblastech – jako je New York a New Jersey, případně Filadelfie,“ uvedl. „Znamená to jen, že se nafta přesune jinam. Globální ceny ani ceny napříč Spojenými státy se tím ve skutečnosti nezmění.“

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Větší význam by podle Daniela Sternoffa, vedoucího pracovníka Centra pro globální energetickou politiku při Kolumbijské univerzitě, mohlo mít případné obnovení ruského vývozu nafty. Rusko v červenci zakázalo její vývoz v reakci na ukrajinské dronové útoky na své rafinerie. Pokud nyní Moskva vyhodnotí, že může dodávky obnovit, mohlo by to pomoci stabilizovat světové ceny.

Ani tak ale nelze očekávat výrazné zlevnění. Světový trh totiž nadále trpí výpadky rafinérských kapacit na Blízkém východě. Ty souvisejí s narušením dopravy v Hormuzském průlivu, klíčové námořní trase pro přepravu ropy a ropných produktů, které pokračuje kvůli válce mezi Spojenými státy a Íránem.

„Dodávky rafinovaných produktů, jako je nafta, stále dosahují sotva poloviny předválečné úrovně,“ upozornil Sternoff. „I kdyby Rusové skutečně dodali na světové trhy o něco více nafty, mohlo by to zmírnit největší cenový tlak, ale ceny to podstatně nesníží.“

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Rusko může dohodou získat více než USA

Zatímco americkým spotřebitelům dohoda pravděpodobně přinese jen omezený užitek, pro Moskvu může být výhodná. Upozornil na to Clayton Seigle, energetický stratég a expert Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS).

Rusko se podle něj potřebuje zbavit zásob nafty určené pro letní období a uvolnit prostor pro těžší zimní a arktické druhy paliva, které bude potřebovat v nadcházejících měsících. Nový odběratel v podobě Spojených států tak Moskvě může pomoci vyřešit problém se zásobami a zároveň získat dodatečné příjmy.

„Nemyslím si, že to bude stačit k tomu, aby se ceny ve Spojených státech nebo v Evropě materiálně snížily. Moskvě to ale rozhodně uleví od tlaku na její příjmy,“ řekl AP Seigle.

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