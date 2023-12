Strasti lodí v Rudém moři trvají. Některé plují jinudy, jiné najaly stráž

Lodní doprava v Rudém moři je v posledních dnech silně narušena. Povstalecká skupina jemenských Hútíů, kteří se řadí ke spojencům íránského režimu, totiž útočí na jednu z hlavních světových obchodních tras mezi Západem a Východem. Informovala o tom agentura Reuters.

Rudé a Středozemní moře spojuje Suezský průplav, který je nejkratší námořní trasou mezi Evropou a Asií. Přes něj podle dostupných informací prochází asi 12 procent veškeré světové lodní dopravy. Velké kontejnerové společnosti jako MSC či Maersk se ale minimálně v dalších týdnech budou Rudému moři vyhýbat a plánují objízdné trasy přes mys Dobré naděje v jižní Africe. Podobně zareagovaly i ropné firmy jako BP či Frontline.

Střela zasáhla levobok

Už v pátek dánská lodní společnost Maersk oznámila, že všechny cesty přes Rudé moře po sérii útoků na plavidla z území Jemenu pozastavuje. Později se k ní přidal i německý dopravce Hapag-Lloyd. V Rudém moři totiž během pátku začala hořet nákladní loď plující pod liberijskou vlajkou poté, co ji zasáhla střela vyslaná právě z Jemenu.

„Střela zasáhla levobok plavidla a v důsledku nárazu přepadl přes palubu jeden kontejner,“ uvedla soukromá britská zpravodajská společnost Ambrey k prvnímu útoku na loď Al Jasrah německé společnosti Hapag-Lloyd.

Tento vzdušný útok se odehrál 90 kilometrů severně od jemenského přístavu Muchá. Později ho potvrdila britská vojenská služba Maritime Trade Operations (UKMTO), která monitoruje lodní trasy na Blízkém východě a která vyzvala plavidla v oblasti k opatrnosti. Podle UKMTO nebyly v důsledku požáru hlášeny žádné oběti. „Střela způsobila požár na palubě, který byl ohlášen rádiovým spojením.“

Přeprava zdraží

Dopady na světový obchod se budou odvíjet od toho, jak bude krize v Rudém moři dlouho trvat. Pokud by přetrvávala delší dobu, cesty kontejnerových lodí mezi Evropou a Asií by musely vést jinudy. Na jemenské útoky by ale mohly zareagovat i pojišťovny a přepravním firmám by tím mohly vzrůst i náklady na pojištění.

Pro značnou část podniků je případná objížďka přes jižní Afriku cenově nákladnou záležitostí. I proto se řada lodí i přes hrozbu možných útoků z jemenského území stále do Rudého moře vydává. Některé kontejnerové společnosti zareagovaly alespoň najmutím ozbrojené stráže.

V konečném důsledku by tak útoky jemenských Hútíů mohly opět zvýšit spotřebitelské ceny po celém světě. Experti říkají, že v návaznosti na tyto útoky se pravděpodobně o několik dnů prodlouží přepravní doby a mírně se zvýší poplatky za dopravu. Dopady na konečné spotřebitele by ale neměly být velké.

Někteří dopravci vyčkávají

Mezi Súdánem a Saúdskou Arábií momentálně kotví minimálně 11 kontejnerových plavidel. Čtyři lodě společnosti MSC měly v minulých dnech dokonce vypnuté i transpondéry. Jiní přepravci se snaží svou polohu nejrůznějšími způsoby maskovat.

Íránem podporovaní Hútíové tvrdí, že útoky pomáhají Palestincům, které obléhá Izrael v pásmu Gazy. Proto útočí téměř na všechna plavidla na důležitých námořních trasách.

Informace agentury Reuters ukazují, že někteří příznivci jemenské povstalecké skupiny dokonce vypálili rakety a bezpilotní drony na izraelské území, které je od jemenského hlavního města vzdálené jen několik stovek kilometrů.