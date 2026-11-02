„Neodcházím do důchodu, nestěhuji se na jih,“ říká. Vzpomíná na dny po pokusu o atentát na Trumpa v červenci roku 2024 a říká, že to pro jeho podnikání znamenalo obrovský přínos. „Lidé se tenkrát nemohli dočkat, až vejdou dovnitř. Všichni skandovali ‚Ču-ču, Trumpův vlak‘ a celá budova se otřásala,“ vzpomíná Hays. „Bylo to neuvěřitelné.“
Rob Cortis, který vlastní v Michiganu obchod s tematikou MAGA, věří v prezidenta Donalda Trumpa i nadále. „Stále existuje šance, že Trump zase vytáhne králíka z klobouku,“ říká.