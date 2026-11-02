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Jeho sláva pominula. V USA končí obchody s trumpovským zbožím, nemají zákazníky

Jan Dvořák
  12:26

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Obchod Trump Superstore nedaleko Knoxvillu ve státě Tennessee prodává trička, čepice, karty a další zboží. (30. března 2025) | foto: Profimedia.cz

V Tennessee se nachází velký obchod specializovaný výhradně na prodej zboží s motivy Donalda Trumpa. Leží u dálnice Interstate 40 nedaleko Knoxvillu a jeho exteriér zdobí obrovský billboard s prezidentovou podobiznou. Nyní však zavírá kvůli nedostatku zákazníků. Momentálně vyprodává zbývající zásoby s padesátiprocentní slevou. Jeho majitel William Hays otevřeně přiznává, že důvodem uzavření je nedostatek zákazníků.

„Neodcházím do důchodu, nestěhuji se na jih,“ říká. Vzpomíná na dny po pokusu o atentát na Trumpa v červenci roku 2024 a říká, že to pro jeho podnikání znamenalo obrovský přínos. „Lidé se tenkrát nemohli dočkat, až vejdou dovnitř. Všichni skandovali ‚Ču-ču, Trumpův vlak‘ a celá budova se otřásala,“ vzpomíná Hays. „Bylo to neuvěřitelné.“

Rob Cortis, který vlastní v Michiganu obchod s tematikou MAGA, věří v prezidenta Donalda Trumpa i nadále. „Stále existuje šance, že Trump zase vytáhne králíka z klobouku,“ říká.

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