Chci být blíž rodičům, říká Bezos. Na Floridě si pořídil třetí luxusní vilu

V roce 2023 časopis Architectural Digest představil Bezosovo pohádkové portfolio rezidencí v hodnotě více než 500 milionů dolarů, zhruba 11,7 miliardy korun. Zahrnuje například domy ve Washingtonu, sídlo na havajském ostrově Maui a vilu v Beverly Hills.

Jeho sousedem v jednom z domů ve Washingtonu je i zakladatel Microsoftu Bill Gates, v Beverly Hills má zase „přes plot“ známého fotbalistu Davida Beckhama.

Teď Bezos potvrdil svou lásku k Miami, když v takzvaném „miliardářském bunkru“, jak se této oblasti kvůli jejím extrémně bohatým obyvatelům také říká, koupil třetí vilu. Informuje o tom agentura Bloomberg.

Zakladatel Amazon.com za vilu se šesti ložnicemi zaplatil 90 milionů dolarů, tedy zhruba 2,1 miliardy korun. V Indian Creeku se nachází pouze 41 obytných budov a Bezos nyní vlastní tři z nich.

Hlavním důvodem stěhování do Miami jsou však podle Bezose jeho noví sousedé, v tomto případě jeho rodiče Miguel a Jacklyn Giseovi. „Vždy mě podporovali a nedávno se přestěhovali do Miami. Chtěl jsem prostě žít co nejblíže u nich,“ říká Bezos.