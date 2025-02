Kupte si klid v duši. Majitele jeepů otravuje v autech vyskakovací reklama

Fóra zaplavily příspěvky řidičů stěžujících si na novou „vlastnost“ systému interiérového infotainmentu vozů značky Jeep. „Představte si, že jedete autem po silnici a zastavíte na křižovatce. V tom okamžiku se na palubní desce objeví reklama, která zakryje GPS a donutí vás ji zavřít,“ píše jeden z řidičů podle automobilového portálu The Drive.

Takový scénář se v poslední době děje mnoha majitelům nových vozů Jeep. Všechny zobrazované reklamy jsou údajně od automobilky a ptají se majitelů aut, zda chtějí uzavřít prodlouženou záruku na vůz.

„Kupte si klid v duši,“ zobrazí se ve vyskakovacím okně reklamy, o které informovali jako první uživatelé na sociální síti Reddit. „Plány FlexCare Extended Care Premium podporuje výrobce a nabízejí vám klid v duši v případě mechanické poruchy vozu. Stiskněte tlačítko Call a promluvte si se specialistou. Pro zakoupení je nutné mít na tachometru méně než 36 000 mil.“

Řidiči mají v tomto okamžiku možnost buď stisknout tlačítko OK, nebo velké X v pravém horním rohu, aby reklamu zavřeli. Mnozí však tvrdí, že při dalším zastavení se zobrazí znovu.

Jeden z přispěvatelů poznamenal, že se hlášení objeví pokaždé, když auto zastaví, i když stiskne tlačítko OK. „To by mě vytočilo. Chybí jakékoliv tlačítko, aby mi tu reklamu už nikdy víc nezobrazoval,“ dodal.

Několik řidičů také zdůraznilo nesmyslnost detailu, kdy se ve vyskakovacím okně uvádí podmínka počtu najetých kilometrů, aby se na vůz vztahovala rozšířená záruka. „Minulý týden jsem najel přesně 36 000 mil,“ uvedl autor jednoho z příspěvků.

Reklama se mu podle jeho slov začala na displeji zobrazovat přesně den poté. „Kdyby bylo to auto tak chytré, pak by jistě vědělo, kolik kilometrů je na tachometru. O to víc je to frustrující pro lidi, kteří chtějí mít od reklam prostě pokoj,“ uvádí rozhořčený řidič.

Sorry, chyba

Americký portál The Drive.com se proto kvůli problému obrátil přímo na společnost Jeep. Automobilka reagovala, že vzniklý problém je důsledkem softwarové závady, kterou mezitím odstranila.

„Jednalo se o zprávu ve vozidle, která měla zákazníky Jeepu informovat o možnostech rozšířené záruky na vozidlo. Dočasná softwarová závada ovlivnila možnost okamžitého odhlášení v několika ojedinělých případech, ačkoli okamžité odhlášení je standardem pro všechny naše zprávy ve vozidlech. Náš tým již chybu identifikoval a opravil a nyní sledujeme přímo zákazníka, abychom zajistili úplné vyřešení této záležitosti,“ uvedl Jeep jako omluvu.

„Ironie softwarové chyby, která se vám snaží prodat záruku pro případ, že váš jeep přestane správně fungovat. A to prostřednictvím otravných reklam. Vždyť je to příšerný způsob, jak se pokusit vydělat peníze!“ píše další z uživatelů. Dodává, že snad tuto „závadu“ výrobce odstraní a lidé se budou moci vrátit k prohlížení důležitějších informací z obrazovky svých aut.

Portál The Drive dodává, že z konektivity dnes často těží více korporace než sami spotřebitelé. „Vždyť jak jinak by vás mohla společnost uhánět kvůli prodloužené záruce na auto, když jste tento týden ještě ani jednou nereagovali na všech devět jejich otravných telefonátů?“ uzavírá web.