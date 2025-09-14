Rozkladem jednorázových roušek se do životního prostředí uvolňují mikroplasty a další nejrůznější chemické látky. Dodnes se však miliony jednorázových roušek povalují po městech, plážích či parcích, píše portál The Guardian.
„Naše studie zdůrazňuje nutnost přehodnocení dosavadního přístupu k jednorázovým rouškám. Je třeba změnit způsob výroby, samotné používání i následnou likvidaci,“ tvrdí expertka Anna Bogushová z Coventry University, která se na studii podílela.
Statistiky ukazují, že po celém světě se během pandemie nemoci covid 19 každý měsíc používalo až 129 miliard jednorázových roušek. Naprostá většina těchto roušek ale nebyla správně recyklována a dodnes se některé válí na skládkách či v přírodě.
Nejhorší výsledky mají oblíbené respirátory
Bogushová spolu se svými kolegou Ivanem Kourtchevem konkrétně zkoumala, kolik mikroplastů se z různých typů jednorázových roušek po 24 hodinách ve vodě uvolní. Ukázalo se, že z úplně každého zkoumaného kusu se uvolňovaly mikroplasty.
Nejhorší výsledky britští výzkumníci zaznamenali v případě respirátorů FFP2 a FFP3, které během pandemie byly mnohými odborníky doporučovány. Proti standardním jednorázovým rouškám vypustily do vody až šestkrát více mikroplastů.
Jednorázové roušky ale uvolňovaly také další chemické látky, například bisfenol B, což je látka, která může potenciálně ohrozit hormonální systém. Britští vědci došli k tomu, že během pandemie se do životního prostředí postupně uvolnilo až 214 kilogramů této látky, a to jen ze zmíněných jednorázových roušek.
„Ekologické důsledky masového používání jednorázových roušek nemůžeme ignorovat. A to zvlášť v situaci, kdy víme, jak zásadní negativní důsledky na lidské zdraví i celkové ekosystémy mikroplasty a bisfenol B mají,“ shrnuje výsledky výzkumu Bogushová.
I proto se britská výzkumnice domnívá, že by se mělo zvýšit povědomí veřejnosti o tom, jaké ekologické důsledky používání roušek má a navrhuje výraznější používání udržitelnějších alternativ, uzavírá The Guardian.