Máte padáka. Za jednorázové plastové obaly chce britská firma propouštět

18:30 , aktualizováno 18:30

Kafe v jednorázovém plastovém kelímku na pracovním stole může pro zaměstnance jedné britské firmy znamenat vyhazov. Společnost Intelligent Hand Dryer, která vyrábí sušáky na ruce, vyráží do boje prosti plastům. Pokud si její zaměstnanci přinesou do práce například svačinu zabalenou v plastovém sáčku, bude to bráno jako disciplinární přestupek. Za tři černé puntíky dostanou výpověď.