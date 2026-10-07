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Jediní miliardáři, kteří letos vydělávají, působí v technologickém průmyslu

Jan Dvořák
  16:01
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
21 fotografií
Světoví technologičtí miliardáři si letos do 30. září připsali celkem 845 miliard dolarů, což je nejvíce v historii za prvních devět měsíců roku. Celkové jmění technologických miliardářů nyní činí 4,6 bilionu dolarů, to představuje 36 procent celkového jmění indexu, a to i přesto, že tvoří pouze asi pětinu jeho členů, vyplývá z Indexu miliardářů agentury Bloomberg.

Celkové jmění pěti nejbohatších lidí světa dosáhlo v polovině června maxima ve výši 13,4 bilionu dolarů, od té doby však kleslo o 6 procent na 12,6 bilionu dolarů. Stalo se tak po obecném zpomalení trhu a rostoucích pochybnostech ohledně některých z největších jmen v oblasti umělé inteligence. Pokud se rok 2026 jeví jako mimořádně úspěšný pro světové technologické miliardáře, čísla to jen potvrzují.

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Růst pohánějí stejné síly, které momentálně hýbou globálními trhy: boom umělé inteligence a prudký růst akcií technologických společností, zejména pak v USA. Celkové jmění technologických miliardářů nyní činí 4,6 bilionu dolarů, což představuje 36 procent celkového jmění indexu, a to i přesto, že tvoří pouze asi pětinu jeho členů, píše Bloomberg.

Jak se rodí bilionář?

Miliardáři, kteří své jmění nashromáždili mimo technologický sektor, v tomto období celkem ztratili 62 miliard dolarů, Američané se pak podíleli na 94 procenty čistých zisků indexu. Od 10. září pochází všech deset nejbohatších lidí světa právě z USA, k tomu došlo poprvé od roku 2012, kdy agentura Bloomberg začala miliardáře sledovat.

Zisky se navíc výrazně soustředily na samém vrcholu žebříčku nejmovitějších. Elon Musk, nejbohatší člověk světa, si letos do konce září připsal ke svému jmění 310 miliard dolarů, což představuje zhruba čtyřicet procent celkového nárůstu indexu. Na krátkou dobu se dokonce stal prvním bilionářem na světě poté, co se společnost SpaceX sloučila s jeho firmou zabývající se umělou inteligencí, xAI, a v červnu vstoupila na burzu.

Hodnota Muskova majetku na začátku tohoto týdne opět překonala jeden bilion dolarů. Konkrétně ji denně aktualizovaný žebříček agentury Bloomberg odhaduje na 1,04 bilionu USD (22,6 bilionu Kč). Už během pondělního obchodování na burze Muskovo jmění narostlo o 65 miliard dolarů, a to díky nárůstu hodnoty jeho podílů ve vesmírné společnosti SpaceX a automobilce Tesla. Akcie SpaceX od začátku října posílily o 13 procent, zatímco akcie Tesly si připsaly 6,7 procenta, dodal Bloomberg.

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Devět z deseti nejbohatších lidí světa vděčí za své jmění americkým technologickým firmám. Zakladatel společnosti Dell Technologies Michael Dell zaznamenal nárůst svého jmění o 81 procent na 254 miliard dolarů díky prudkému růstu tržeb jeho společnosti v oblasti datových center. Mark Zuckerberg si letos přilepšil o 23 miliard dolarů ke svému čistému jmění, když akcie společnosti Meta Platforms v září posílily o 27 procent. To byl po uvedení nového osobního AI asistenta Muse na trh její nejlepší měsíc za téměř čtyři roky.

Obavy na obzoru

Boom pohánějící ambice velkých technologických společností v oblasti umělé inteligence však vyvolává u některých investorů obavy. Larry Ellison se v září 2025 na krátkou dobu stal nejbohatším člověkem světa. Za jediný den zbohatl o 89 miliard dolarů poté, co společnost Oracle oznámila raketový růst svého podnikání v oblasti cloudové infrastruktury spojené s umělou inteligencí.

Nárůst bohatství miliardářů také podnítil volání po vyšších daních pro nejbohatší. Kalifornští voliči se v listopadu rozhodnou, zda uvalí daň z majetku na miliardáře ve státě, o nových daních pro bohaté obyvatele diskutují i státy jako Washington, New York, Illinois a Rhode Island.

Syndrom náhlého zbohatnutí. Proč noví technologičtí boháči kvůli penězům trpí

Stále mladší a technologicky orientované řady nejbohatších lidí také komplikují představu, že příští velký přesun bohatství bude pocházet především od stárnoucích babyboomerů, kteří předávají své jmění svým dědicům.

„Hodně se mluví o velkém přesunu bohatství – ale pokud jde o 100 nebo 1 000 nejbohatších lidí, někteří z nich sice mohou být starší a vlastnit spíše tradiční podniky, ale mnoho z nich jsou mladí technologičtí podnikatelé,“ uvedl James Mazeau, ekonom z investičního oddělení společnosti UBS Group AG. „Zajímalo by mě, do jaké míry to povede k další koncentraci bohatství.“

Noveaux riches

Zatímco velká část bohatství vzniklého v souvislosti s boomem umělé inteligence připadla vedoucím představitelům velkých technologických firem, noví hráči na trhu, o nichž informuje agentura Bloomberg, ukazují, jak tento prudký růst přináší bohatství také zakladatelům startupů a společnostem dodávajícím infrastrukturu pro umělou inteligenci.

Všech sedm spoluzakladatelů společnosti Anthropic se v červnu dostalo na seznam nejbohatších lidí poté, co tato firma zabývající se umělou inteligencí uzavřela kolo financování, v jehož rámci byla její hodnota oceněna na 965 miliard dolarů. Na seznam byli zařazeni také zakladatelé čínských firem, mezi nimi Jen Ťün-ťie ze společnosti MiniMax Group a Liang Wenfeng ze společnosti DeepSeek. Tento rozmach přinesl zisky také firmám dodávajícím hardware a infrastrukturu pro umělou inteligenci.

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Lin Cung-čchi, zakladatel společnosti King Slide, tchajwanského výrobce serverových kolejnic a systémů pro vedení kabelů pro datová centra, se letos, čtyři desetiletí po založení firmy, dostal na seznam nejbohatších lidí s majetkem ve výši 9,5 miliardy dolarů. Wang Sin, předsedkyně společnosti Guangdong Dtech Technology, se zase dostala do žebříčku nejbohatších lidí díky tomu, že umělá inteligence vytvořila poptávku po specializovaných vrtácích, které její společnost vyrábí pro montáž desek plošných spojů.

Na seznam pronikli také dva dědicové z rodiny Lee ze společnosti Samsung Electronics. Boo-jin a Seo-hjun – a to díky poptávce po paměťových čipech této firmy. Nárůst ceny akcií společnosti Samsung pomohl rodině splatit dědickou daň ve výši osmi miliard dolarů po smrti bývalého předsedy Lee Kun-heeho v roce 2020.

Na Tchaj-wanu se letos na tento exkluzivní seznam dostali také Cai Ming-kai z firmy MediaTek, která se zabývá návrhem čipů, a Morris Čang, zakladatel společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Čínské úsilí o technologickou nezávislost a soupeření s USA o dominanci v oblasti umělé inteligence vedly k zařazení několika nových jmen na seznam: Cou Č’-nung a jeho rodina ze společnosti Suzhou TFC Optical Communication a Jüan Fu-ken ze společnosti Suzhou Dongshan Precision Manufacturing, uzavírá Bloomberg.

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