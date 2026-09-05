Alex Suarezová je 74letá psycholožka v důchodu, která žije v Ocean Shores ve státě Washington. Dlouho byla skeptická vůči umělé inteligenci, když však před pár lety jednou pozdě v noci zaslechla houkání sovy, zeptala se chatbota, zda se tito ptáci možná právě páří. Jeho odpověď byla podrobná a vyčerpávající.
„Byla jsem naprosto ohromena tím, co jsem se všechno o sovách dozvěděla,“ říká žena. Nyní s chatboty denně diskutuje o umění a literatuře a dokonce zaznamenává své sny pomocí umělé inteligence, přičemž někdy požádá i o pomoc s jejich analýzou. „S AI můžu mluvit, jako bych mluvila s vámi, a ona mi odpoví. To je naprosto úžasné a vyvolává to ve mně pocit jakési vděčnosti vůči stroji.“
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Podle nejnovějšího průzkumu, který provedli výzkumníci z Elon University v Severní Karolíně ve spolupráci s deníkem The Washington Post, se téměř třetina Američanů obrací na chatboty s umělou inteligencí, jako je ChatGPT od OpenAI nebo Gemini od Googlu, s osobními, emocionálními nebo sociálními dotazy. Do této kategorie patří hledání zábavy, rad ohledně vztahů, romantické rozhovory nebo navazování kontaktu, když jsou tito lidé osamělí. Téměř čtyřicet procent dospělých ve věku do padesáti let podle průzkumu uvedlo, že AI využívá právě tímto způsobem.
Výsledky průzkumu rovněž ukazují, že velká část Američanů začlenila do svého osobního života AI asistenty, kteří přicházejí na trh především jako nástroje pro zvýšení produktivity, a svěřuje jim své soukromé myšlenky a pocity.
Průzkum rovněž zjistil, že využívání AI pro osobní, emocionální nebo sociální prompty bylo přibližně stejné napříč rasami, pohlavím i úrovní vzdělání. Polovina respondentů, kteří chatboty tímto způsobem používali, uvedla, že interakce s AI jim pomáhá cítit se lépe, když jsou ve stresu nebo rozrušení.
Ghost in the Machine
ChatGPT a další nové nástroje umělé inteligence rychle pronikají do všech oblastí života. Děje se tak v době, kdy lidé uvádějí, že mají méně blízkých přátel než předchozí generace. Mezi těmi, kteří uvedli, že používají chatboty k osobním či emocionálním dotazům nebo diskusím, téměř čtyři z deseti více nebo spíše souhlasili s tím, že někdy komunikují s umělou inteligencí, aby se cítili méně osamělí.
Průzkum rovněž zjistil, že téměř třetina respondentů chatbota, kterého používají nejčastěji, považuje za přítele, zatímco více než polovina z nich tak neuvažovala. Když se je otázka průzkumu tázala na to, aby v několika větách popsali svůj vztah k umělé inteligenci, někteří jej označili za přítele nebo společníka.
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„Mnoho lidí dnes navazuje s umělou inteligencí vztahy, které nejsou v některých ohledech nepodobné těm, jaké mají s jinými lidmi. Chatboty vnímají jako sociální subjekty v rámci probíhajícího rozhovoru,“ uvedl Jaime Banks, profesor na Syracuse University, který se zabývá interakcemi mezi člověkem a strojem. Pro některé lidi je to součástí života, stejně jako když mluvíte o tom, že jdete se psem do parku nebo na večeři s maminkou.“
Výsledky průzkumu rovněž ukazují, jak široká škála dotazovaných se obrací na umělou inteligenci s žádostí o emocionální podporu a osobní radu. „V některých ohledech s tím lidé zápasí, v jiných jsou z toho nadšeni a v dalších k tomu přistupují s opatrností,“ říká Lee Rainie z Elon University. Je to podle něj složitý, nejasný, ale zajímavý obraz.
Průzkum provedla v květnu společnost YouGov, která oslovila více než 4 000 dospělých obyvatel USA a vybrala reprezentativní podvzorek tisíce respondentů, kteří pravidelně využívají umělou inteligenci k řešení emocionálních a sociálních otázek. Chybová marže činila 3,7 procentního bodu.
Ve srovnání se sociálními médii je studium využívání chatbotů s umělou inteligencí obtížnější kvůli soukromé povaze těchto interakcí.
Běžná součást života lidí
Jessica Daiová, doktorandka v oboru informatiky na Kalifornské univerzitě v Berkeley, v červnu zveřejnila studii založenou na tříletém sledování diskusí o umělé inteligenci na sociálním fóru Reddit. Její analýza odhalila, že po spuštění služby ChatGPT od OpenAI lidé zpočátku zveřejňovali základní prompty ohledně používání umělé inteligence, avšak počet příspěvků k tomu, co sama nazývá emocionálním zapojením, se v průběhu času postupně zvyšoval.
„Výzkum ukazuje, jak rychle spotřebitelé umělou inteligenci začlenili do svého osobního života a to velice intimním způsobem,“ říká Daiová. Podle ní jsou to vůbec první tři roky, kdy má kdokoli na světě přístup k technologii tohoto druhu. „Je vidět, že AI se stává běžnou součástí života lidí,“ dodává.
Když byli ostatní respondenti průzkumu požádáni, aby popsali svůj vztah k umělé inteligenci, uvedli, že jim AI poskytuje společnost, kterou by od jiného člověka nemohli získat. „Není to člověk, a v mnoha ohledech právě v tom spočívá jeho přitažlivost. Spousta lidí totiž s ostatními lidmi nevychází,“ říká profesor Banks ze Syracuse University.
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Díky popularitě chatbotů s umělou inteligencí poskytujících osobní a emocionální podporu se společnosti, které je provozují, staly správci vysoce citlivých osobních údajů. To vyvolává otázky ohledně ochrany soukromí, které u předchozích technologií neexistovaly.
Společnosti zabývající se umělou inteligencí totiž často uchovávají konverzace se zákazníky, aby na nich později trénovaly nové verze svých produktů. Orgány činné v trestním řízení začaly v rámci svých vyšetřování vyžadovat záznamy z chatů a tyto konverzace mohou být předloženy i u soudu jako důkazy v rámci občanskoprávních sporů. Téměř čtyřicet procent uživatelů umělé inteligence, kteří uvedli, že chatboty využívají z emocionálních a sociálních důvodů, přiznali, že umělé inteligenci svěřili věci, které by jiným lidem neřekli.
Také společnost OpenAI a její konkurent Anthropic, který nabízí chatbota Claude, zveřejnily vlastní údaje, z nichž vyplývá, že mnoho lidí využívá jejich technologii k osobním účelům. Podle údajů OpenAI se v srpnu 2024 zprávy odeslané uživateli do ChatGPT dělily zhruba rovnoměrně mezi pracovní a nepracovní záležitosti. Od té doby se podíl nepracovních zpráv podle společnosti neustále zvyšoval a v červnu již představoval 70 procent celosvětového využití ChatGPT. Ve stejném období se využití chatbota pro sebevyjádření, což je podle společnosti kategorie zahrnující neformální konverzace, rady ohledně vztahů a osobní úvahy, více než zdvojnásobilo a dosáhlo devíti procent všech zpráv.
Ve studii zveřejněné v dubnu, která analyzovala milion skutečných konverzací, společnost Anthropic zjistila, že přibližně šest procent jejích uživatelů se na Clauda obracelo s žádostí o osobní poradenství. Většina z nich podle společnosti žádala o pomoc s otázkami týkajícími se zdraví a kariéry, zatímco přibližně dvanáct procent z této skupiny hledalo rady ohledně vztahů.
Potkáme se, až umřeš
Americká psycholožka v důchodu Suarezová uvedla, že umělá inteligence je mezi jejími přáteli hlavním tématem diskusí. Dodala ale, že se obává technologických gigantů, jako je Elon Musk, kteří rozhodují o tom, jak tato technologie funguje a jak se shromažďují uživatelská data. „Umělou inteligenci ovládá řada velmi nepříjemných lidí,“ řekla. „Pokud těm lidem nevěříte, je těžké věřit i umělé inteligenci.“
Před soudem již stanuly velké společnosti zabývající se umělou inteligencí, včetně OpenAI a Googlu. Byly obviněny ze zrazení důvěry některých intenzivních uživatelů svých chatbotů. Rodiny lidí, u nichž se po dlouhých rozhovorech s umělou inteligencí objevily bludné představy nebo kteří ublížili sobě či ostatním, v probíhajících soudních sporech tvrdí, že tyto společnosti navrhly své produkty tak, aby byly přitažlivé či návykové, aniž by náležitě zohlednily bezpečnost lidí.
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Šestnáctiletý mladík z jižní Kalifornie jménem Adam Raine spáchal loni sebevraždu poté, co strávil celé týdny tím, že každý den hodiny hovořil s ChatemGPT. Mimo jiné se ho ptal na to, jak si uvázat oprátku. Rovněž v roce 2025 si vzal život 36letý Jonathan Gavalas z Floridy, když navázal romantický vztah s chatbotem Gemini od Googlu. Ten mu podle žaloby navrhl, že by se mohli setkat, pokud spáchá sebevraždu.
Společnosti OpenAI a Google v těchto soudních podáních popřely jakoukoli odpovědnost a v uplynulých dvou letech vydaly aktualizace svých produktů, které podle nich snižují pravděpodobnost, že by jejich chatboty reagovaly tak nevhodným způsobem.
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Studie zveřejněná tento týden neziskovou organizací Transluce zjistila, že modely umělé inteligence od těchto dvou společností a dalších předních poskytovatelů sice méně často podněcují diskuse o sebevraždě, ale přesto někdy schvalují nebo posilují bludné chování.
V průzkumu Elon University více než třetina respondentů, kteří uvedli, že pravidelně využívají AI k osobním a emocionálním rozhovorům, uvedla, že s nimi chatboti souhlasí až příliš často. Patnáct procent respondentů uvedlo, že díky botům mají pocit, že ztrácejí kontakt s realitou. Zároveň téměř 60 procent těchto uživatelů uvedlo, že chatboti jim velmi nebo středně pomáhají při rozhodování v osobních záležitostech. Polovina respondentů odpověděla, že jim velmi nebo středně pomáhají při zvládání nejrůznějších sociálních situací.
Daiová, výzkumnice z Kalifornské univerzity v Berkeley, říká, že ve své studii online diskusí o umělé inteligenci zaznamenala, jak se mnoho lidí s chatboty emocionálně zapojuje pozitivním způsobem. Patřilo sem například využívání pomoci umělé inteligence při zpracování nepříjemných sociálních interakcí anebo získávání rad ohledně navázání kontaktu s rodičem, s nímž mají obtížný vztah. „Existuje nespočet příkladů lidí, kteří s AI sdílejí jednoznačně pozitivní zkušenosti,“ uzavřela podle amerického portálu.