Na jedné stránce GoFundMe je tento pracovník identifikován jako T. J. Sabula. Autorka sbírky Diandra Gourlayová ve svém příspěvku uvádí, že Sabula je ženatý otec dvou dětí a je člen odborové organizace UAW 600. „Jsem dlouholetá přítelkyně rodiny Sabulových a všechny vybrané prostředky věnujeme rodině na pokrytí výdajů v této nejisté době,“ uvedla, píše list Detroit Free Press.
K 19:36 hodin dne 14. ledna se její stránce podařilo pro Sabulu vybrat 329 885 dolarů, do sbírky se zapojilo přibližně 13 400 dárců.
|
„Ochránce pedofilů,“ vyslechl si Trump v továrně Ford. Reagoval obscénním gestem
Druhé stránce GoFundMe, kterou zorganizoval Američan jménem Sean Williams pod názvem „TJ Sabula je vlastenec“, její zakladatel píše: „Pomozte nám vybrat peníze pro vlastence T. J. Sabulu!! Byl suspendován ze své práce ve společnosti Ford Automotive Company za to, že správně označil prezidenta Donalda J. Trumpa za ochránce pedofilů!! Pojďme se spojit a podpořit TJ a pomoci mu zaplatit některé účty (a donutit DJT, aby zveřejnil Trump/Epsteinovy spisy)!!“
Do 14. ledna k 19:36 hod. na tuto sbírku poslalo přibližně 21 500 dárců celkem 480 880 dolarů. Některé z komentářů na stránce zněly: „Trumpova reakce říká vše, co potřebujete vědět“ a „Příklad pro všechny muže, kteří nás právě teď zklamali.“ Další podpůrné komentáře zahrnovaly: „Dobrá práce“ a „Tak se to dělá.“
Sabula, jak informoval deník Free Press 13. ledna, zůstává nadále suspendován, zatímco továrna Ford incident vyšetřuje.
Zdvižený prostředník
Incident, který vedl k suspendování dělníka Fordu, se odehrál 13. ledna během odpolední návštěvy prezidenta v továrně Ford v Dearbornu, kde Ford montuje své pick-upy F-150. Když Trump procházel halou, někdo na něj zakřičel nadávku „ochránce pedofilů“. Na slovní útok reagoval zdviženým prostředníkem a opakovanou obscénní nadávkou.
Útok byl zjevnou narážkou na Trumpovo spojení s nedávno zesnulým odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem a především na liknavé zveřejňování nechvalně známých Epsteinových spisů americkým ministerstvem spravedlnosti. Epsteinova smrt ve vězení byla označena za sebevraždu.
|
Clintonovi odmítli vypovídat v Kongresu o Epsteinovi. Hrozí jim stíhání
Sabula svým činem získal podporu také americké kongresmanky Rashidy Tlaibové. „Tento pracovník je národní hrdina. Má pravdu. Prezident ve skutečnosti chrání pedofily. Detroit bude vždy říkat pravdu mocným. Zveřejněte Epsteinovy spisy!“ napsala na sociálních sítích.
Bývalý americký ministr dopravy Pete Buttigieg během návštěvy autosalonu v Detroitu rovněž prohlásil, že Sabulu podporuje. „Neznám všechny právní aspekty, ale vím jedno: tento pracovník řekl svůj názor nejmocnější osobě v zemi. A jako Američan má na to plné právo,“ řekl.
|
Ministerstvo nevydá všechny spisy k Epsteinovi, kongresmani to kritizují
K incidentu se rovněž vyjádřil šéf detroitské automobilky Bill Ford. „Disciplína je v rukou organizace. Je to nešťastné, protože 99 procent zaměstnanců v továrně bylo skvělých a já jsem se cítil trapně, protože jsme hostitelé. Ale bylo to šest vteřin z hodinové prohlídky a prohlídka proběhla skvěle,“ uvedl.
Mluvčí společnosti Ford rovněž zveřejnil prohlášení, ve kterém uvedl, že návštěva proběhla dobře a společnost je hrdá na to, jak zaměstnanci Ford reprezentovali. „Jednou z našich základních hodnot je respekt a netolerujeme, aby kdokoli v našich zařízeních pronášel takové nevhodné výroky. Pokud k tomu dojde, máme postup, jak se s tím vypořádat, ale nezabýváme se konkrétními personálními záležitostmi,“ uzavřela automobilka slovy svého mluvčího.