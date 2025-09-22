Třiadvacetiletá Američanka Jacinda Snyderová z Jižní Karolíny říká, že se cítí v každém ohledu jako vězeň: téměř rok po absolvování studia environmentálních věd stále neúspěšně hledá práci a žije u své matky.
Kombinace minima množství pracovních příležitostí a vysokých nákladů na bydlení i život v ní vyvolává pocit stále většího uzavření, říká. Protože nemá auto, nemůže si dovolit se přestěhovat, což omezuje její pracovní vyhlídky. „Najít si práci je teď tak těžké. Najít si bydlení je také těžké. Prostě není možné dosáhnout stability.“
Její situaci potvrzují i data. Téměř dvakrát více Američanů – 63 procent – nyní říká, že je momentálně špatná doba na hledání práce, jak ukazuje nový průzkum, který pro The Washington Post zpracovala společnost Ipsos. Další průzkum, který tento měsíc provedla společnost New York Fed, zjistil, že důvěra Američanů ve svou schopnost najít si nové zaměstnání je na rekordním minimu.
Kdo má štěstí a kdo ne
První letošní snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem minulý týden možná podpořilo ceny akcií, ale podle ekonomů pravděpodobně nebude mít velký vliv na běžné Američany. I když je ekonomika obecně v dobré kondici, mnoho lidí se cítí být v patové situaci.
„Spotřebitelé jsou stále více paralyzováni ekonomickou nejistotou, cly, rostoucí inflací, možností recese – a změna sazeb federálních fondů o čtvrt procentního bodu tyto problémy nevyřeší,“ říká Jessica Riedlová, vedoucí výzkumná pracovnice think-tanku Manhattan Institute. „Existují mnohem větší překážky brzdící ekonomiku, které je třeba řešit jako první.“
Měsíční prodej domů nedávno dosáhl dna a je na nejnižší úrovni od velké recese v roce 2000. Američané neopouštějí svá pracovní místa ani si nehledají nová. Nábor nových zaměstnanců se letos značně zpomalil, zaměstnavatelé vytvořili za poslední tři měsíce 88 000 pracovních míst, což je zhruba třetina loňského letního počtu. A údaje ze sčítání lidu ukazují, že se obecně stěhují méně než v předchozích desetiletích.
Pro ty, kteří si zajistili nízké úrokové sazby hypoték a jsou spokojeni ve svých zaměstnáních, nemusí být ekonomická situace tak palčivá. Pro mnoho dalších včetně čerstvých absolventů a nezaměstnaných je nedostatek příležitostí překážkou v hledání pevného místa.
„Změna zaměstnání je pro zdraví ekonomiky zásadní,“ říká Allison Shrivastavaová, ekonomka ze společnosti Indeed Hiring Lab. Podle ní je právě fluktuace nejlepší způsob, jak mohou pracovníci získat lepší mzdy a přesunout pracovní sílu tam, kde je právě potřeba. „V současné době se nacházíme v bodě stagnace, kdy lidé nemohou postupovat ve své kariéře.“
„Pokud máte práci, pravděpodobně jste v pohodě,“ potvrzuje Wayne Winegarden, ekonom z Pacific Research Institute. Problémy mají podle něj ti, kteří to štěstí nemají.
Vězni ve vlastním domě
Charles je 64letý muž žijící v Marylandu, který přišel před rokem o práci v oblasti informačních technologií. Od té doby se bez úspěchu ucházel o více než 150 pracovních míst. Nedávno začal pracovat na částečný úvazek v obchodě s potravinami.
„Jsem zvyklý na vyšší příjem a zajímavější práci,“ přiznává Američan, který hovořil pouze pod podmínkou anonymity, protože se obává ohrožení svých vyhlídek na zaměstnání. „Nesedím nečinně, ale ani se neposouvám směrem, kterým bych chtěl. Připadá mi to, jako bych se brodil vodou.“
On i jeho žena mají dceru na vysoké škole a rychle jim docházejí úspory. Ale, jak říká, je tu jedna světlá stránka: svůj dům koupili v roce 2018, než ceny a úrokové sazby hypoték vystřelily vzhůru. „Jsme uvězněni v krásném domě s úrokovou sazbou tři procenta,“ dodává. Je si jistý, že dnes by si takový dům rozhodně nemohli dovolit.
Mnoho majitelů nemovitostí, včetně těch, kteří si během pandemie zajistili nízké úrokové sazby, se nachází v podobné situaci po celé zemi. To ale přispívá k patové situaci na trhu s nemovitostmi. Úrokové sazby u 30letých hypoték s fixní sazbou se nyní pohybují kolem 6,3 procenta, což je více než dvojnásobek proti situaci před čtyřmi lety.
Nedostatek dostupného bydlení a volných pracovních míst přispívá k širší ekonomické nehybnosti. Údaje ze sčítání lidu ukazují, že podíl Američanů, kteří se přestěhovali mezi lety 2006 až 2023, což je poslední rok, za který jsou údaje k dispozici, neustále klesal. Ekonomové tvrdí, že tento trend se od té doby pravděpodobně ještě zintenzivnil, neboť příležitosti na trhu práce se snížily.
Je to jen dočasné?
Bílý dům tvrdí, že stagnující oblasti ekonomiky jsou pouze dočasným výkyvem, než politiky Trumpovy administrativy přinesou dostatek pracovních míst a rekordně nízké úrokové sazby. „Za pouhých osm měsíců zavedla Trumpova administrativa nejagresivnější program hospodářské politiky v moderní americké historii,“ uvedl mluvčí Kush Desai s odkazem na nedávné snížení daní, deregulaci a obchodní dohody. Američané si podle něj mohou být jistí, že to nejlepší teprve přijde.
Mnoho lidí však tvrdí, že zůstávají opatrní. Obávají se, že cla a tvrdé opatření proti imigraci mohou znovu roznítit inflaci a vést k větší ekonomické nejistotě.
Melissa Bratcherová z Council Bluffs ve státě Iowa letos odložila řadu životních rozhodnutí. Ráda by si našla práci, ale hledání už vzdala. A ráda by si pořídila novou ledničku, ale i tento plán zatím odložila.
„Nechci utrácet žádné peníze za nic, co není v tuto chvíli nezbytné,“ říká 54letá Američanka. Tvrdí, že po dvaceti letech, kdy se věnovala výchově syna, je pro ni téměř nemožné vrátit se na pracovní trh. „Jako pár se máme docela dobře, můj manžel vydělává slušné peníze, ale co když přijde o práci? Nikdo nenabírá nové zaměstnance. Nemůžeme si dovolit se přestěhovat. Je to, jako bychom jen čekali, jak se věci vyvinou,“ uzavírá podle amerického deníku.