Je to jako přešlapovat na místě. Američany paralyzuje ekonomická nejistota

Jan Dvořák
  20:00
Trh práce ve Spojených státech stagnuje, stejně jako prodej nemovitostí. Kombinace vysokých nákladů na úvěry, ubývajících pracovních příležitostí i rostoucí ekonomická a politická nejistota způsobily, že mnoho amerických domácností se ocitlo v patové situaci. Uvádějí, že si nemohou dovolit koupit nový dům, nastoupit do nového zaměstnání anebo se přestěhovat do jiného města.

Fronty u pokladen v americkém supermarketu Costco v Duluthu ve státě Georgia (27. března 2025) | foto: Profimedia.cz

Třiadvacetiletá Američanka Jacinda Snyderová z Jižní Karolíny říká, že se cítí v každém ohledu jako vězeň: téměř rok po absolvování studia environmentálních věd stále neúspěšně hledá práci a žije u své matky.

Kombinace minima množství pracovních příležitostí a vysokých nákladů na bydlení i život v ní vyvolává pocit stále většího uzavření, říká. Protože nemá auto, nemůže si dovolit se přestěhovat, což omezuje její pracovní vyhlídky. „Najít si práci je teď tak těžké. Najít si bydlení je také těžké. Prostě není možné dosáhnout stability.“

Její situaci potvrzují i data. Téměř dvakrát více Američanů – 63 procent – nyní říká, že je momentálně špatná doba na hledání práce, jak ukazuje nový průzkum, který pro The Washington Post zpracovala společnost Ipsos. Další průzkum, který tento měsíc provedla společnost New York Fed, zjistil, že důvěra Američanů ve svou schopnost najít si nové zaměstnání je na rekordním minimu.

Kdo má štěstí a kdo ne

První letošní snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem minulý týden možná podpořilo ceny akcií, ale podle ekonomů pravděpodobně nebude mít velký vliv na běžné Američany. I když je ekonomika obecně v dobré kondici, mnoho lidí se cítí být v patové situaci.

„Spotřebitelé jsou stále více paralyzováni ekonomickou nejistotou, cly, rostoucí inflací, možností recese – a změna sazeb federálních fondů o čtvrt procentního bodu tyto problémy nevyřeší,“ říká Jessica Riedlová, vedoucí výzkumná pracovnice think-tanku Manhattan Institute. „Existují mnohem větší překážky brzdící ekonomiku, které je třeba řešit jako první.“

Fed rozhodl o snížení sazeb téměř jednomyslně. Další vývoj je ale nejistý

Měsíční prodej domů nedávno dosáhl dna a je na nejnižší úrovni od velké recese v roce 2000. Američané neopouštějí svá pracovní místa ani si nehledají nová. Nábor nových zaměstnanců se letos značně zpomalil, zaměstnavatelé vytvořili za poslední tři měsíce 88 000 pracovních míst, což je zhruba třetina loňského letního počtu. A údaje ze sčítání lidu ukazují, že se obecně stěhují méně než v předchozích desetiletích.

Pro ty, kteří si zajistili nízké úrokové sazby hypoték a jsou spokojeni ve svých zaměstnáních, nemusí být ekonomická situace tak palčivá. Pro mnoho dalších včetně čerstvých absolventů a nezaměstnaných je nedostatek příležitostí překážkou v hledání pevného místa.

„Změna zaměstnání je pro zdraví ekonomiky zásadní,“ říká Allison Shrivastavaová, ekonomka ze společnosti Indeed Hiring Lab. Podle ní je právě fluktuace nejlepší způsob, jak mohou pracovníci získat lepší mzdy a přesunout pracovní sílu tam, kde je právě potřeba. „V současné době se nacházíme v bodě stagnace, kdy lidé nemohou postupovat ve své kariéře.“

„Pokud máte práci, pravděpodobně jste v pohodě,“ potvrzuje Wayne Winegarden, ekonom z Pacific Research Institute. Problémy mají podle něj ti, kteří to štěstí nemají.

Vězni ve vlastním domě

Charles je 64letý muž žijící v Marylandu, který přišel před rokem o práci v oblasti informačních technologií. Od té doby se bez úspěchu ucházel o více než 150 pracovních míst. Nedávno začal pracovat na částečný úvazek v obchodě s potravinami.

„Jsem zvyklý na vyšší příjem a zajímavější práci,“ přiznává Američan, který hovořil pouze pod podmínkou anonymity, protože se obává ohrožení svých vyhlídek na zaměstnání. „Nesedím nečinně, ale ani se neposouvám směrem, kterým bych chtěl. Připadá mi to, jako bych se brodil vodou.“

On i jeho žena mají dceru na vysoké škole a rychle jim docházejí úspory. Ale, jak říká, je tu jedna světlá stránka: svůj dům koupili v roce 2018, než ceny a úrokové sazby hypoték vystřelily vzhůru. „Jsme uvězněni v krásném domě s úrokovou sazbou tři procenta,“ dodává. Je si jistý, že dnes by si takový dům rozhodně nemohli dovolit.

Kuřecí je nové hovězí. Cena donutila americké fast foody ke změně nabídky

Mnoho majitelů nemovitostí, včetně těch, kteří si během pandemie zajistili nízké úrokové sazby, se nachází v podobné situaci po celé zemi. To ale přispívá k patové situaci na trhu s nemovitostmi. Úrokové sazby u 30letých hypoték s fixní sazbou se nyní pohybují kolem 6,3 procenta, což je více než dvojnásobek proti situaci před čtyřmi lety.

Nedostatek dostupného bydlení a volných pracovních míst přispívá k širší ekonomické nehybnosti. Údaje ze sčítání lidu ukazují, že podíl Američanů, kteří se přestěhovali mezi lety 2006 až 2023, což je poslední rok, za který jsou údaje k dispozici, neustále klesal. Ekonomové tvrdí, že tento trend se od té doby pravděpodobně ještě zintenzivnil, neboť příležitosti na trhu práce se snížily.

Je to jen dočasné?

Bílý dům tvrdí, že stagnující oblasti ekonomiky jsou pouze dočasným výkyvem, než politiky Trumpovy administrativy přinesou dostatek pracovních míst a rekordně nízké úrokové sazby. „Za pouhých osm měsíců zavedla Trumpova administrativa nejagresivnější program hospodářské politiky v moderní americké historii,“ uvedl mluvčí Kush Desai s odkazem na nedávné snížení daní, deregulaci a obchodní dohody. Američané si podle něj mohou být jistí, že to nejlepší teprve přijde.

Američané v předvečer nových cel vyčkávají. Utrácení omezili i ti bohatí

Mnoho lidí však tvrdí, že zůstávají opatrní. Obávají se, že cla a tvrdé opatření proti imigraci mohou znovu roznítit inflaci a vést k větší ekonomické nejistotě.

Melissa Bratcherová z Council Bluffs ve státě Iowa letos odložila řadu životních rozhodnutí. Ráda by si našla práci, ale hledání už vzdala. A ráda by si pořídila novou ledničku, ale i tento plán zatím odložila.

„Nechci utrácet žádné peníze za nic, co není v tuto chvíli nezbytné,“ říká 54letá Američanka. Tvrdí, že po dvaceti letech, kdy se věnovala výchově syna, je pro ni téměř nemožné vrátit se na pracovní trh. „Jako pár se máme docela dobře, můj manžel vydělává slušné peníze, ale co když přijde o práci? Nikdo nenabírá nové zaměstnance. Nemůžeme si dovolit se přestěhovat. Je to, jako bychom jen čekali, jak se věci vyvinou,“ uzavírá podle amerického deníku.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Z obchoďáku lunapark. Jak vypadá Máj po roce obnoveného provozu

Bývalý obchodní dům Máj na pražské Národní třídě se před více než rokem proměnil k nepoznání. Z místa určeného k nákupům se stal multifunkční zábavní komplex s interaktivním muzeem, rozsáhlým herním...

Tunel mezi Itálií a Rakouskem proražen. Co pojede pod Brennerem

Pod Brennerským průsmykem prorazily ve čtvrtek stroje poslední úsek průzkumného tunelu vedoucím mezi Rakouskem a Itálií. Propojení obou zemí proběhlo za účasti italské premiérky Giorgie Meloniové a...

Jedinečný hypervůz Bugatti jde do prodeje. Cena se odhaduje na skoro půl miliardy

Jedinečný model Bugatti La Voiture Noire, který vznikl k oslavě 110. výročí značky, se prodává za 14 milionů liber, v přepočtu 413 milionů korun. Unikátní stroj dokáže dosáhnout závratné rychlosti až...

Malé boxy, velké soukromí. Samoobslužné posilovny dobývají Prahu

Cvičit sami nebo jen s partnerem a navíc bez přeplněné posilovny a čekání na stroje. To má umožnit nový koncept SportBoxů, který spustila společnost MultiSport. Letos v září v Praze otevřela první...

Železniční most na Výtoni se bourat nebude. Projde rekonstrukcí, přibude kolej

Plány na výstavbu nového mostu na pražské Výtoni jsou u konce. Organizace UNESCO v hodnocení dopadu výstavby nového mostu a přenesení původní památkově chráněné konstrukce uvedla, že nejvyšší...

Je to jako přešlapovat na místě. Američany paralyzuje ekonomická nejistota

Trh práce ve Spojených státech stagnuje, stejně jako prodej nemovitostí. Kombinace vysokých nákladů na úvěry, ubývajících pracovních příležitostí i rostoucí ekonomická a politická nejistota...

22. září 2025

Sabotáž? Německá policie řeší poškození železnice, nevylučuje politický motiv

Na důležité železniční trati mezi Kolínem nad Rýnem a Düsseldorfem kdosi poškodil kabely. Policie předpokládá, že šlo o sabotáž. Nevylučuje přitom politický motiv, do vyšetřování se proto zapojilo...

22. září 2025  18:20

Dali byste za něj přes 800 tisíc? Prorezlé porsche z roku 1965 ani nejezdí

Automobil Porsche 356C pocházející z roku 1965 několik posledních let pouze stál na místě. Nyní si jej mohou zájemci koupit, a to za 39 950 dolarů (přibližně 820 tisíc korun). Auto ovšem nejezdí a je...

22. září 2025  18:01

Největší světové ekonomiky plánují zvyšovat těžbu fosilních paliv, říká studie

Zatímco ve veřejném prostoru opakovaně zaznívají smělé závazky týkající se odklonu od fosilních paliv, realita je jiná. Vlády po celém světě totiž navzdory slibům plánují nadále zvyšovat těžbu uhlí,...

22. září 2025

K poštovní přepážce místo k bankomatu. I výběr stovky ale bude stát 70 korun

Česká pošta začala v pilotním provozu nabízet výběr peněz kartou jakékoliv banky na přepážce. Od pondělka službu testuje na pobočce Pardubice 1, od října pak na dalších vybraných poštách Pardubického...

22. září 2025  16:36

Vlastníci lesů se znovu bojí o peníze. Máme špatnou zkušenost se státem, tvrdí

Od roku 2027 se má podle novely zákona přejít na nový způsob financování vlastníků lesů. Nově by měli získávat platby za tzv. ekosystémové funkce lesa. „Nastavení podmínek ale není ještě jasné,“...

22. září 2025  16:07

Je to nezákonné, naříkají Rusové. Dožadují se náhradních dílů pro svá letadla

Rusko naléhá na Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), aby zmírnila sankce týkající se leteckých náhradních dílů. Moskva krok označuje jako nezákonné donucovací opatření. Argumentuje, že...

22. září 2025  14:55

Nebude to sprint, spíše maraton. Nová šéfka německých drah slibuje změny

Německou železniční společnost Deutsche Bahn nově povede Evelyn Pallaová, do čela jednoho z nejkritizovanějších německých koncernů poslední doby se tak poprvé postaví žena. Oznámil to na tiskové...

22. září 2025  12:46

Teplárny v Česku zahájily topnou sezonu, letos o něco později než obvykle

Po výrazném poklesu teplot v tomto týdnu zahajují teplárny v Česku topnou sezonu. První začaly přitápět na západě a severu Čech, ve výše položených horských oblastech a na Vysočině. Další se budou...

22. září 2025  10:52

Evropská letiště dále bojují s následky kyberútoků. Dotkly se statisíců cestujících

Stovky tisíc cestujících na letištích v Londýně, Bruselu, Berlíně nebo Dublinu zůstaly neodbavených poté, co kybernetický útok zasáhl software odbavovacích přepážek. Letiště vyzvala cestující, aby si...

22. září 2025  10:14

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nejvíce let ve zdraví prožijí lidé na Maltě, Česko patří k průměru, zjistil výzkum

Ženy žijí déle a více let prožijí ve zdraví. Muži více riskují a k lékařům často chodí pozdě, ukazují data Eurostatu. Česko je ve srovnání s EU zhruba na průměru, Slovensko se výrazně propadlo....

22. září 2025

K zásobníku jen v nehořlavé kombinéze. V podzemí u Příbrami jsou miliony kubíků plynu

Premium

Ve zvlněné krajině na jihozápadu Středočeské pahorkatiny se pole a pastviny střídají s pásy jehličnatých lesů, místy jsou stále patrné i stopy po dřívější hornické těžbě. Oblast však skrývá i...

22. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.