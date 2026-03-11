Je to drahé a nespravedlivé. Vstupné do kolínské katedrály budí rozpaky

Jan Dvořák
  12:57
Nejslavnější katedrála v německém Kolíně nad Rýnem, nejvyšší kostel s dvojitou věží na světě a zároveň největší turistická atrakce města, může být udržována pouze díky novému zdroji příjmů. A tím je vstupné. Plány správců zpoplatnit vstup vyvolaly reakce mezi obyvateli města. „Bylo by to sociálně nespravedlivé,“ tvrdí kritici.
Slavným poutním místem se kolínská katedrála stala hlavně díky relikviáři, ve...

Slavným poutním místem se kolínská katedrála stala hlavně díky relikviáři, ve kterém jsou údajně uloženy ostatky Tří králů. | foto: Profimedia.cz

Vstupenky do katedrály svatého Petra se začnou prodávat od července. Cena vstupného, od něhož budou věřící osvobozeni, se odhaduje na 12 až 15 eur (284–355 Kč). To je ovšem pro mnoho lidí nepřijatelná částka, píše deník The Guardian.

Architektka Barbara Schock-Wernerová, která vede neziskové sdružení Zentral-Dombau-Verein zu Köln (ZDV) podporující zachování katedrály pro všechny a má v současnosti více než 19 000 členů, uvedla, že jakákoli vstupné nad 10 eur by bylo nezodpovědné.

„Považovala bych to za nespravedlivé vůči obyvatelům Kolína nad Rýnem a okolního regionu,“ řekla místním novinám Kölner Stadt-Anzeiger. Pokud si podle ní vstup do kostela mohou dovolit jen bohatí lidé, považuje to za sociálně nespravedlivé.

Sama až do svého odchodu do důchodu v roce 2012 dohlížela na konzervační a restaurátorské práce na budově. „Je velmi politováníhodné, že nejslavnější kostel v Německu brzy začne turistům účtovat vstupné,“ dodala. Podle jejího názoru musí existovat i jiné způsoby, jak tito věc vyřešit. „Lidé by neměli platit za všechno – a už vůbec ne za návštěvu kostela,“ dodala.

K plánovanému vstupnému se vyjádřilo také mnoho uživatelů sociálních sítí. Mnozí vypichují především výši částky. „Za ošuntělou, ponurou, nevytápěnou katedrálu maximálně 1 euro,“ napsal jeden z diskutujících. Další se zamýšlí, jak vlastně u vchodu rozeznat věřící. „Jak má člověk vědět, kdo sem přišel modlit se? Pokud jde o vstup, měli by platit všichni,“ napsal. Jiní argumentují, že podobné vstupné funguje i jinde v Německu i například v Itálii.

Úspory nepomohly

Zástupci katedrály však trvají na vstupném. „Inflace a vysoké náklady na 170 zaměstnanců zvýšily cenu údržby budovy,“ uvedli zástupci kapituly. Mezitím se hotovostní rezervy, které v posledních letech sloužily k překlenutí finančních nedostatků, z velké části vyčerpaly. Částečně také proto, že během pandemie covidu byly na dlouhou dobu pozastaveny placené návštěvy 157 metrů vysokých věží katedrály.

Církevní představitelé již podle svých slov provedli úsporná opatření, jako například snížení počtu zaměstnanců, ale čísla stále nesedí. Údržba katedrály stojí 16 milionů eur ročně, zatímco příjmy v roce 2024 dosáhly pouze necelých 14 milionů eur – podle webových stránek církve se tento schodek udržuje od roku 2019.

Symbol Kolína

Stavba katedrály začala v roce 1248 a skončila v roce 1880. V roce 1996 se stavba zapsala na seznam světového dědictví UNESCO, každoročně přiláká asi šest milionů návštěvníků. Budova se tyčí nad hlavním kolínským nádražím na řece Rýnu a je nejznámějším symbolem městského panoramatu.

Katedrála stojí jako připomínka odolnosti města, které bylo během druhé světové války vystaveno soustavnému bombardování Spojenců, včetně náletu 1 000 bombardérů RAF v roce 1942. Ačkoli katedrála utrpěla těžká poškození, zůstala stát uprostřed krajiny plné trosek.

Řím vydělává na zpoplatnění fontány di Trevi. Za první měsíc inkasoval miliony

V roce 2007 se v jejím interiéru instalovala speciálně navržená vitrážová okna od německého malíře Gerharda Richtera. 94letý umělec řekl agentuře DPA, že je také pro zavedení vstupného do kostela. Poukázal na to, že jiné velké katedrály, jako například ta v Miláně, takové poplatky vybírají již dlouhou dobu.

V Německu je většina kostelů volně přístupná veřejnosti, i když existují výjimky. Berlínská katedrála Berliner Dom účtuje 15 eur za standardní vstupenku, zatímco hlavní katedrály v jiných evropských městech jsou mnohem dražší, například Sagrada Família v Barceloně za 26 eur a vídeňská katedrála sv. Štěpána za 29 eur.

Další významná evropská turistická atrakce, římská fontána di Trevi, také přešla na zpoplatněný vstup. Cílem je pomoci úřadům zvládat davy návštěvníků a hradit náklady na údržbu památky. Jen v roce 2025 navštívilo fontánu di Trevi více než 10 milionů lidí, uzavírá britský portál.

