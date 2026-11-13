„Je mi to už jedno.“ Jak vypadaly poslední hodiny šéfa Nvidie Jensena Huanga

Huang, který byl po desetiletí známý svou energií, důrazem na detail a schopností mít pod kontrolou prakticky každý aspekt fungování firmy, se v posledních hodinách ve funkci choval úplně jinak. Jeho obvyklá rozhodnost zmizela, místo ní začal používat výrazy jako „to je jedno“ nebo „nezajímá mě to“.
Lidem, kteří s ním v posledních dnech mluvili, se navíc svěřoval s tvrdou sebekritikou. Sám sebe označoval za „hajzla“, píše agentura Bloomberg s odvoláním na interní zdroje z Nvidie, které Huangovu konci přihlížely.
Konec jeho působení v čele společnosti, kterou pomáhal vybudovat v jednoho z nejhodnotnějších technologických gigantů světa, přišel ve středu pozdě večer amerického času. Po týdnech popírání obvinění z nevěry a snahy udržet si pozici už podle zdrojů neměl jinou možnost než odejít.
Rezignace byla podle Bloombergu bezpodmínečná a Huang nezískal ve firmě, kterou spoluzaložil, žádnou formální roli.
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Ještě nedávno přitom dokázal okouzlit amerického prezidenta Donalda Trumpa, ovlivňoval podobu globální technologické politiky a při zahraničních cestách přitahoval davy obdivovatelů. Jeho přímé vystupování a energie z něj udělaly jednu z nejvýraznějších osobností současného byznysu.
Vztah s podezřelou ženou z Číny
První zásadní zprávy o Huangových problémech se objevily na konci října. Média tehdy informovala o jeho blízkých vazbách na Alici Huangovou, ženu podezřelou ze špionáže pro Čínu. Zpočátku se zdálo, že šéf Nvidie situaci ustojí. Představenstvo společnosti, v němž seděli dlouholetí investoři, obchodní partneři a Huangovi přátelé, se totiž zdráhalo na zprávy veřejně reagovat.
Také samotné mediální pokrytí se zpočátku vyhýbalo přesnému popisu povahy vztahu mezi Huangem a Číňankou. Huang přátelům a kolegům tvrdil, že své manželce nebyl nevěrný. Podle Bloombergu to popíral i při interních dotazech ve firmě, a to už od konce roku 2025.
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Ještě v jednom z posledních rozhovorů ve funkci generálního ředitele poskytl vysvětlení také Bloombergu. Vztah s Alicí Huangovou označil za běžný kontakt s čínskými zákazníky a manažery. „Všechno bylo naprosto normální a nijak neobvyklé,“ prohlásil.
Zlom nastal v pátek 6. listopadu. Deník Financial Times tehdy s odvoláním na americké představitele napsal, že vztah mezi oběma nebyl pouze pracovní, ale i milostný.
Krátce poté navštívil Huangův dům právní ředitel Nvidie Tim Teter. Když se šéfa společnosti na záležitost přímo zeptal, Huang se k nevěře přiznal. Většina členů představenstva ovšem stále nechtěla zaujmout veřejné stanovisko, Teter, který zároveň zastává funkci tajemníka představenstva, je však přesvědčil, že firma musí jednat.
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Nvidia následně oznámila zahájení vyšetřování. Vedením prověrky pověřila prestižní právní kancelář Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. V neděli Huang rozeslal zaměstnancům e-mail, v němž přiznal mimomanželský vztah, omluvil se rodině a slíbil, že bude s vyšetřováním plně spolupracovat.
Skandál zasáhl i každodenní řízení firmy
Aféra se postupně začala promítat také do fungování samotné Nvidie. Huang byl totiž zvyklý řídit společnost mimořádně osobním způsobem a soustředit se i na nejmenší detaily.
Podle specifického organizačního uspořádání firmy mu přímo podléhalo přibližně 60 manažerů. To je ve srovnání s běžnými manažerskými standardy mimořádně vysoký počet.
Všichni zaměstnanci navíc museli pravidelně zasílat e-maily se svými pěti hlavními pracovními prioritami. Huang jejich prostřednictvím kontroloval, zda se jednotlivé týmy věnují tomu, co považuje za nejdůležitější. Na zprávy obvykle odpovídal okamžitě, a to kdykoli během dne i noci. V posledních dnech se však jeho reakce začaly výrazně opožďovat.
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Další úder přišel ve středu, kdy deník New York Times informoval, že Huang měl také mimomanželský vztah s Kimberly Powellovou, viceprezidentkou Nvidie pro zdravotnictví.
Tentokrát už představenstvo reagovalo rychle. Jeho členové se ve středu večer spojili na dálku a jednání se protáhlo dlouho do noci. Výsledkem bylo Huangovo odvolání z čela společnosti.
Nástupkyně má uklidnit zaměstnance
Následující ráno Nvidia oznámila, že dočasným vedením společnosti pověřuje finanční ředitelku Colette Kressovou. Ta se okamžitě pokusila uklidnit zaměstnance, které skandál i náhlý odchod dlouholetého šéfa pochopitelně zasáhly.
„Hluboce věřím této společnosti a její budoucnosti. Ze všeho nejvíce věřím každému z vás, našim zákazníkům a partnerům i zásadní roli, kterou každý den hrajeme v globální ekonomice,“ napsala Kressová v interním e-mailu, který měl Bloomberg k dispozici.
Zároveň uznala, že firma prochází mimořádně obtížným obdobím, a poděkovala zaměstnancům za jejich odolnost, profesionalitu a dosavadní nasazení. Na 18. listopadu svolala setkání se zaměstnanci celé společnosti.
Huanga čeká ještě výslech v Kongresu
Ani odchod z vedení Huangovi ovšem neumožní stáhnout se z veřejného života. V následujících týdnech má vypovídat před americkým Kongresem. Zákonodárce bude zajímat především jeho vztah s Alicí Huangovou a také to, zda kvůli němu nemohlo dojít k ohrožení obchodních tajemství Nvidie a citlivých informací o jejích nejmodernějších čipech.
Právě vazby na Čínu jsou v případě společnosti, jejíž technologie hrají zásadní roli v globálním soupeření o umělou inteligenci, mimořádně citlivou záležitostí.
Podle lidí, kteří s Huangem v posledních dnech hovořili, sám nyní tvrdí, že mu už na vlastním osudu příliš nezáleží. Největší starost má údajně o svou manželku a také o to, aby nezničil životy několika žen, s nimiž je nyní veřejně spojován.