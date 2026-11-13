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„Je mi to už jedno.“ Jak vypadaly poslední hodiny šéfa Nvidie Jensena Huanga

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  9:32
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Šéf Nvidie Jensen Huang při rozhovoru s médii 3. prosince 2025

Šéf Nvidie Jensen Huang při rozhovoru s médii 3. prosince 2025 | foto: Reuters

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Ještě před dvěma týdny byl jednou z nejmocnějších postav světového technologického průmyslu. Jensen Huang, spoluzakladatel a dlouholetý šéf Nvidie, se stal tváří globálního boomu umělé inteligence. Pak ale přišel skandál kolem jeho mimomanželských vztahů, včetně vazeb na ženu podezřelou ze špionáže pro Čínu. Během několika týdnů se jeho pozice zhroutila. Podle lidí obeznámených se situací nakonec působil zlomeně a rezignovaně.

Huang, který byl po desetiletí známý svou energií, důrazem na detail a schopností mít pod kontrolou prakticky každý aspekt fungování firmy, se v posledních hodinách ve funkci choval úplně jinak. Jeho obvyklá rozhodnost zmizela, místo ní začal používat výrazy jako „to je jedno“ nebo „nezajímá mě to“.

Lidem, kteří s ním v posledních dnech mluvili, se navíc svěřoval s tvrdou sebekritikou. Sám sebe označoval za „hajzla“, píše agentura Bloomberg s odvoláním na interní zdroje z Nvidie, které Huangovu konci přihlížely.

Konec jeho působení v čele společnosti, kterou pomáhal vybudovat v jednoho z nejhodnotnějších technologických gigantů světa, přišel ve středu pozdě večer amerického času. Po týdnech popírání obvinění z nevěry a snahy udržet si pozici už podle zdrojů neměl jinou možnost než odejít.

Rezignace byla podle Bloombergu bezpodmínečná a Huang nezískal ve firmě, kterou spoluzaložil, žádnou formální roli.

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Ještě nedávno přitom dokázal okouzlit amerického prezidenta Donalda Trumpa, ovlivňoval podobu globální technologické politiky a při zahraničních cestách přitahoval davy obdivovatelů. Jeho přímé vystupování a energie z něj udělaly jednu z nejvýraznějších osobností současného byznysu.

Vztah s podezřelou ženou z Číny

První zásadní zprávy o Huangových problémech se objevily na konci října. Média tehdy informovala o jeho blízkých vazbách na Alici Huangovou, ženu podezřelou ze špionáže pro Čínu. Zpočátku se zdálo, že šéf Nvidie situaci ustojí. Představenstvo společnosti, v němž seděli dlouholetí investoři, obchodní partneři a Huangovi přátelé, se totiž zdráhalo na zprávy veřejně reagovat.

Také samotné mediální pokrytí se zpočátku vyhýbalo přesnému popisu povahy vztahu mezi Huangem a Číňankou. Huang přátelům a kolegům tvrdil, že své manželce nebyl nevěrný. Podle Bloombergu to popíral i při interních dotazech ve firmě, a to už od konce roku 2025.

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Ještě v jednom z posledních rozhovorů ve funkci generálního ředitele poskytl vysvětlení také Bloombergu. Vztah s Alicí Huangovou označil za běžný kontakt s čínskými zákazníky a manažery. „Všechno bylo naprosto normální a nijak neobvyklé,“ prohlásil.

Zlom nastal v pátek 6. listopadu. Deník Financial Times tehdy s odvoláním na americké představitele napsal, že vztah mezi oběma nebyl pouze pracovní, ale i milostný.

Krátce poté navštívil Huangův dům právní ředitel Nvidie Tim Teter. Když se šéfa společnosti na záležitost přímo zeptal, Huang se k nevěře přiznal. Většina členů představenstva ovšem stále nechtěla zaujmout veřejné stanovisko, Teter, který zároveň zastává funkci tajemníka představenstva, je však přesvědčil, že firma musí jednat.

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Nvidia následně oznámila zahájení vyšetřování. Vedením prověrky pověřila prestižní právní kancelář Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. V neděli Huang rozeslal zaměstnancům e-mail, v němž přiznal mimomanželský vztah, omluvil se rodině a slíbil, že bude s vyšetřováním plně spolupracovat.

Skandál zasáhl i každodenní řízení firmy

Aféra se postupně začala promítat také do fungování samotné Nvidie. Huang byl totiž zvyklý řídit společnost mimořádně osobním způsobem a soustředit se i na nejmenší detaily.

Podle specifického organizačního uspořádání firmy mu přímo podléhalo přibližně 60 manažerů. To je ve srovnání s běžnými manažerskými standardy mimořádně vysoký počet.

Všichni zaměstnanci navíc museli pravidelně zasílat e-maily se svými pěti hlavními pracovními prioritami. Huang jejich prostřednictvím kontroloval, zda se jednotlivé týmy věnují tomu, co považuje za nejdůležitější. Na zprávy obvykle odpovídal okamžitě, a to kdykoli během dne i noci. V posledních dnech se však jeho reakce začaly výrazně opožďovat.

Šéf Nvidie Huang rezignoval, zlomily ho milostné aféry. Firma hledá nástupce

Další úder přišel ve středu, kdy deník New York Times informoval, že Huang měl také mimomanželský vztah s Kimberly Powellovou, viceprezidentkou Nvidie pro zdravotnictví.

Tentokrát už představenstvo reagovalo rychle. Jeho členové se ve středu večer spojili na dálku a jednání se protáhlo dlouho do noci. Výsledkem bylo Huangovo odvolání z čela společnosti.

Nástupkyně má uklidnit zaměstnance

Následující ráno Nvidia oznámila, že dočasným vedením společnosti pověřuje finanční ředitelku Colette Kressovou. Ta se okamžitě pokusila uklidnit zaměstnance, které skandál i náhlý odchod dlouholetého šéfa pochopitelně zasáhly.

„Hluboce věřím této společnosti a její budoucnosti. Ze všeho nejvíce věřím každému z vás, našim zákazníkům a partnerům i zásadní roli, kterou každý den hrajeme v globální ekonomice,“ napsala Kressová v interním e-mailu, který měl Bloomberg k dispozici.

Zároveň uznala, že firma prochází mimořádně obtížným obdobím, a poděkovala zaměstnancům za jejich odolnost, profesionalitu a dosavadní nasazení. Na 18. listopadu svolala setkání se zaměstnanci celé společnosti.

Huanga čeká ještě výslech v Kongresu

Ani odchod z vedení Huangovi ovšem neumožní stáhnout se z veřejného života. V následujících týdnech má vypovídat před americkým Kongresem. Zákonodárce bude zajímat především jeho vztah s Alicí Huangovou a také to, zda kvůli němu nemohlo dojít k ohrožení obchodních tajemství Nvidie a citlivých informací o jejích nejmodernějších čipech.

Právě vazby na Čínu jsou v případě společnosti, jejíž technologie hrají zásadní roli v globálním soupeření o umělou inteligenci, mimořádně citlivou záležitostí.

Podle lidí, kteří s Huangem v posledních dnech hovořili, sám nyní tvrdí, že mu už na vlastním osudu příliš nezáleží. Největší starost má údajně o svou manželku a také o to, aby nezničil životy několika žen, s nimiž je nyní veřejně spojován.

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