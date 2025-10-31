Je čas ukončit třicetiletý monopol. O spoje pod Kanálem se hlásí Bransonovy rychlíky

Eliška Sýkorová
  11:40
Železniční společnost Eurostar může přijít o monopol na cesty tunelem pod Lamanšským průlivem. Britský Úřad pro železnici a silniční dopravu (ORR) totiž schválil žádost dopravce Virgin Trains o sdílení depa. To by podle BBC znamenalo, že firma může začít pracovat na zavedení konkurenčních spojů.
Bannery společnosti Virgin Trains na nádraží St Pancras v Londýně. Společnost...

Bannery společnosti Virgin Trains na nádraží St Pancras v Londýně. Společnost bude konkurovat vlakům Eurostar a od roku 2030 zahájí železniční dopravu z Londýna do Evropy. (30. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Soupravy vlaků Eurostar odstavené v depu Temple Mills v Londýně. Eurostar...
Vlak společnosti Eurostar.
Automatizované kiosky systému EES v Eurotunelu v jihovýchodní Anglii. Nový...
Vlaky společnosti Eurostar. (17. ledna 2015)
13 fotografií

Eurostar provozuje železniční spojení Eurotunelem od jeho spuštění v roce 1994. Loni společnost přepravila 19,5 milionu cestujících, čelí ale také kritice kvůli vysokým cenám jízdenek i nespolehlivosti.

Konkurenční Virgin Trains proto nově plánuje nabídnout spoje z Londýna do Paříže, Bruselu a Amsterdamu. Podle ORR by projekt přinesl investice 700 milionů liber (19,4 miliardy Kč) a vytvořil by kolem 400 nových pracovních míst.

„Rozhodnutí je pro spotřebitele výhrou. Je čas ukončit tento 30letý monopol a vnést trochu kouzla Virgin na trasu přes Lamanšský průliv,“ řekl BBC zakladatel společnosti Virgin Trains Richard Branson.

Eurostary jezdí pod Kanálem poloprázdné. Cestující zdržují celní formality

Dopravce také plánuje rozšíření svých vlakových služeb po Francii, do Německa a Švýcarska. To by znamenalo první návrat na koleje od roku 2019, kdy Virgin Trains ztratily kontrakt na 22 let provozovanou linku z Londýna přes Birmingham a Manchester do Skotska.

Konkurence jako hnací motor

Železniční depo Temple Mills ve východním Londýně je jediným depem v Británii, které je schopné pojmout větší vlaky používané v kontinentální Evropě, a je napojeno na trať vedoucí Eurotunelem. Regulační úřad ORR dříve uvedl, že depo má dostatek prostoru buď pro rozšíření flotily Eurostaru, nebo pro vlaky konkurenční společnosti. Ne však pro obojí.

V červnu Eurostar oznámil, že plánuje nákup 50 vysokorychlostních vlaků, které by měly vytvořit nové přímé linky z Londýna do Frankfurtu nad Mohanem a Ženevy. Britské úřady ale upřednostnily nového dopravce.

To podporuje i britský ministr dopravy Peter Hendy. „Umožnit společnosti Virgin Trains operovat na této důležité trase společně s Eurostarem poskytne cestujícím větší výběr. Tento krok povede i k dalším inovacím, snížení cen jízdného a podpoří ekologičtější spojení s Evropou.“

ORR upozornil, že Virgin Trains před zahájením nových mezinárodních služeb musí podniknout ještě řadu kroků. Jedním z nich je uzavření obchodní dohody s Eurostarem. Dále musí zajistit financování, získat bezpečnostní povolení od úřadů v Británii i EU a přístup ke kolejím a stanicím. „Vždy jsem věřil, že konkurence je hnacím motorem inovací, a přesně to přineseme do tunelu pod Lamanšským průlivem,“ doplnil Branson.

Doprava pod La Manchem

O provoz vlaků Eurotunelem mělo zájem několik dalších společností. ORR uvedl, že zamítl žádosti španělského start-upu Evolyn, italské Trenitalia či partnerství mezi Gemini Trains a Uberem.

Eurotunel měří 50 kilometrů, z čehož 37 kilometrů se táhne pod Lamanšským průlivem, a je tak nejdelším podvodním tunelem na světě. Unikátní podmořskou stavbu tvoří dva stejné, 30 metrů od sebe navzájem vzdálené tunely, které jsou každých 375 metrů propojeny služebním tunelem.

Z Londýna do New Yorku za hodinu. Plán podvodního tunelu za biliony ožívá

Projíždějí jím tři druhy souprav. Jedna převáží nákladní i osobní automobily nebo autobusy (včetně jejich pasažérů) mezi terminály na koncích tunelu, další je určena pouze pro přepravu nákladů a poslední je pak rychlovlak spojující Londýn s Paříží, Bruselem nebo Amsterdamem. Cesta mezi britskou a francouzskou metropolí trvá dvě a čtvrt hodiny a vlak zde, co se týče jízdní doby, s úspěchem konkuruje letecké přepravě, uzavírá BBC.

