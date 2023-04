Startupový zajíc v pytli. Napálená banka žaluje mladou podnikatelku

Obžaloba padla minulý týden a jde v ní o podvod za 175 milionů dolarů, v přepočtu tedy 3,75 miliardy korun. Za tuto sumu Javiceová prodala svou finanční platformu Frank bance JPMorgan. Její byznys měl být postavený na poskytování finančního poradenství studentům, konkrétně na pomoci s vyplňováním formuláře žádosti o finanční podporu při studiu.

Problém byl v tom, že banka JPMorgan Chase kupovala startupovou společnost v domnění, že si pořizuje službu s více než čtyřmi miliony uživatelů. Poté, co se je pokusila oslovit, však vyšlo najevo, že jich není ani 300 tisíc, stojí v žalobě.

„Lhala přímo JP Morgan a falšovala data, aby tyto lži podepřela. Vše proto, aby si prodejem sama přišla na více než 45 milionů dolarů,“ uvedl žalobce Damian Williams při vyčíslení sumy, která při prodeji firmy Frank připlynula na účet přímo Javiceové.

Ta po složení dvoumilionové kauce zůstává na svobodě. „Charlie všechny obvinění odmítá,“ řekl webu CNBC její advokát Alex Spiro.

Javiceová dokonce na přelomu roku spolu s dalším kolegou podala protižalobu, v níž se domáhá úhrady soudních výdajů s odůvodněním, že je „nevěrohodné, že by JPMorgan někdo přesvědčoval o tom, že Frank má 4,25 milionu registrovaných uživatelů, když na webové stránce bylo výslovně uvedeno, že pomohl více než 350 tisícům lidí“.

Žaloba však argumentuje důkazy o tom, že zakladatelka firmy při jednání o prodeji nutila své podřízené uměle přifukovat klientskou databázi. Pokud by ji soud shledal vinnou ve všech bodech obžaloby, hrozily by jí desítky let za mřížemi.

„Tento případ má varovat podnikatele, kteří lžou, aby vylepšili svůj byznys, že je jejich lži doženou a že budou hnáni k odpovědnosti za to, že svou chamtivost nadřadili zákonu,“ dodal žalobce Williams.

Podobných případů z nedávné minulosti je víc. V listopadu putovala na jedenáct let do vězení zakladatelka Theranosu Elizabeth Holmesová, která investory lákala na zázračný zdravotní diagnostický přístroj. A na přelomu roku se obvinění dočkal i zakladatel padlé kryptoměnové burzy FTX Samuel Bankman-Fried.