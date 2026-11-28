Loni v listopadu svolal Takenobu Hongo, výkonný ředitel a zakladatel společnosti Aster, své zaměstnance do továrny v severojaponském městě Jokote. Jeho firma léta dodávala součástky pro vozy Toyota. Teď jim Hongo oznámil, že o její elektromotory má zájem americká společnost Anduril. Chtěla je využít ve svých vojenských dronech, píše agentura Reuters.
Vojenské zakázky dnes Asteru přinášejí desetinu tržeb. „Drony jsou pro nás dokonce mnohem lepší byznys, než jsme původně čekali,“ řekl Hongo agentuře Reuters. Firma na nich dnes podle něj vydělává více než na motorech do aut.
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Po nových zakázkách se rozhlížejí i další dodavatelé japonských automobilek, čelí totiž silné konkurenci z Číny. Podle tamního sdružení výrobců klesla za deset let produkce japonských závodů téměř o 900 tisíc vozidel.
S více než osmi miliony vyrobených vozidel ročně je přitom Japonsko třetím největším výrobcem na světě. Automobilový průmysl v zemi zajišťuje zhruba každé desáté pracovní místo. Současná situace i rozmach čínských automobilek po celém světě proto japonskému průmyslu přinášejí nemalé problémy.
Odběratele firmám hledá stát
Vláda premiérky Sanae Takaičiové chce při posilování obrany využít zkušenosti firem, které dnes dodávají díly automobilkám. Japonsko zvyšuje výdaje na obranu kvůli obavám z Číny, Ruska a Severní Koreje. Do konce roku má japonská vláda představit novou bezpečnostní strategii. Podle Reuters v ní počítá s nákupem útočných dronů i strojů schopných zachytávat nepřátelské drony.
Dodavatelům pomáhá s hledáním zakázek agentura ATLA, která má na starosti nákupy pro japonské ministerstvo obrany. V září uspořádala setkání se západními odběrateli. Dorazilo na něj 48 japonských firem z různých oborů, dvakrát více než před rokem. V říjnu pak agentura spustila program na vývoj a testování vojenské techniky. Firmy, které se s vývojem dostanou až k prototypu, mohou získat podporu v řádu milionů dolarů.
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Agentura například propojila výrobce dronů Terra Drone s firmou Kaaz, která dodává součástky pro závodní auta. Šéf Terra Drone Toru Tokušige říká, že díky spolupráci s výrobci autodílů by Japonsko mohlo vyrábět podstatně více dronů. Jejich výroba je v zemi zatím stále malým odvětvím. Loni jich Japonsko vyvezlo něco přes 1100.
Na rostoucí poptávce vydělává také firma Kyowa Industrial, která vyrábí součástky do automobilových motorů. Přibývají jí objednávky na prototypy motorů pro drony.
„Zákazníci nám říkají, že jejich tradiční dodavatelé nemají kapacitu,“ řekla agentuře Reuters šéfka firmy Hiroko Suzukiová. Vojenské zakázky dnes Kyowě přinášejí desetinu tržeb. Na jaře 2025 to byla tři procenta.
Velké automobilky si drží odstup
O zakázky pro armádu se zatím zajímají hlavně menší výrobci součástek. Pro Toyotu, Hondu i Nissan zůstává důležitým trhem Čína, která japonské zbrojení kritizuje. Toyota začátkem listopadu oznámila, že hodlá zůstat u civilní výroby. Ani Honda zatím vstup do obranného průmyslu neplánuje a Nissan se k němu pro agenturu Reuters odmítl vyjádřit.
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Subaru má naopak s vojenskými zakázkami dlouholeté zkušenosti. Pro Japonsko vyrábí letadla a vrtulníky už desítky let a očekává další růst poptávky, uzavírá agentura Reuters.