Hlášení úrazů i nemocí. Japonští chovatelé wagyu sází na technologie

Jednou takovou je i technologie tokijského startupu Desamis, která prostřednictvím senzorů monitoruje pohyb hospodářských zvířat. Speciální algoritmy analyzují data a odhalují neobvyklé chování i případné nemoci. K náhlému úmrtí skotu může vést třeba i pád telete, což se nedávno přihodilo v západním Japonsku.

Hiroki Sawai tam na ranči chová asi dva tisíce telat. Nedávno ale na svůj telefon dostal ve večerních hodinách upozornění, že jedno z jeho telat spadlo a nedařilo se mu dlouhou dobu vstát. Jelikož skot potřebuje v takovém případě rychlou pomoc ošetřovatelů, mohl rančer hned zalarmovat své zaměstnance, aby se na tele jeli podívat.

Těm se i díky tomu podařilo zvíře zachránit a chovatel tak byl ušetřen možné tvrdé ztráty. Jedno takové tele má hodnotu kolem 7 800 amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 195 tisíc korun.

„Senzory mohou zachytit onemocnění u dobytka i v raném stádiu,“ řekl agentuře Bloomberg generální ředitel startupu Desamis Koji Seike. Ten zkušenosti s byznysem nabíral už dříve ve firmě Panasonic, ze které odešel v roce 2016. Do technologií na podporu chovu se vydal ve chvíli, kdy jej začala finančně podporovat japonská vláda.

Dotační podpora nových technologií

Premiér země Fumiu Kišida dlouhodobě japonské výrobce hovězího masa vyzdvihuje a během podzimu jim přislíbil, že pomůže bojovat i se současným prudkým nárůstem cen. Ten byl způsoben válkou na Ukrajině a slabším japonským jenem. Tamější vláda i proto nyní pravidelně vypisuje i nejrůznější dotační tituly, které se na investice do nových technologií zaměřují. Takto chtějí zvýšit výnosy a omezit náklady na pracovní sílu, která v zemi citelně chybí.

Japonsko si stanovilo cíl do roku 2030 a navýšit roční vývoz hovězího masa na hodnotu 360 miliard jenů, což je podle dostupných údajů asi sedminásobek sumy z roku 2021. Tamní zemědělci nyní tvrdí, že zahraniční poptávka po wagyu nyní kompenzuje domácí výpadek, který částečně souvisí i se společenským tlakem na nižší konzumaci masa. Důvodem je ale i cenový nárůst této pochoutky, neboť za dva roky se její cena zvýšila o 36 procent.

Společnost Desamis také uvedla, že nyní její senzory hlídají asi 80 tisíc krav po celém Japonsku. Firma zároveň predikuje, že do pěti let jich bude jeden milion, což by byla zhruba polovina všech krav v zemi.

Rančer Sawai ale dodává, že jeho pracovníci stále chodí telata osobně kontrolovat. Přesto je ale nová technologie ceněným doplňkem, protože umožní možné problémy odhalit i na dálku. „Chceme případné potíže odhalit dřív, než přerostou v něco složitějšího,“ dodal Bloombergu.