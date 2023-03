Vyrábějte zbraně, tlačí Japonsko na domácí firmy. Ty s investicemi váhají

Japonsko chce v příštích pěti letech podpořit domácí zbrojní průmysl částkou 315 miliard dolarů, což je v přepočtu zhruba 6,8 bilionu korun. Hlavním cílem vysokých investic je snaha o odrazení Číny od invaze na nedaleký Tchaj-wan. Firmy jako Toshiba, Mitsubishi nebo Daikin se ale k výrobě zbraní příliš nemají.

Zástupci těchto firem se během minulého roku postupně vystřídali na japonském ministerstvu obrany, na kterém vyjádřili své obavy z nejistých investic do obranného průmyslu. Společnosti se obávají, že by se jim investice do nové výroby nemusela vyplatit. Delší než pětiletý výhled Tokio nenabídlo.

Japonská vláda sice společnosti uklidňuje, navíc jim nabízí státem vlastněné pozemky, kam by zbrojní výrobu mohly poměrně bezrizikově rozšířit. Podle některých expertů tyto pobídky ale nemusí stačit.

„Doposud si japonská vláda myslela, že zbrojní výroba bude pro firmy v případě potřeby samozřejmá a bezproblémová,“ uvedl pro agenturu Reuters bývalý japonský ministr obrany Masahisa Sato s tím, že pro manažery je stále těžší vysvětlovat svým akcionářům, proč se nebudou ve své strategii zaměřovat na ziskovější oblasti, než je právě obranný průmysl.

Japonsko už několik let nemá svou dominantní společnost v oblasti zbrojní výroby. Chybí tedy podnik, který by se podobal firmě Lockheed Martin v USA nebo BAE Systém ve Velké Británii. Plán premiéra Fumia Kishidy ale nyní vnímá vojenskou výrobu za jeden z klíčových pilířů národní bezpečnosti.

Třeba firma Toshiba se z velké části zaměřuje na elektroniku, Mitsubishi Electric pak vysavače nebo ledničky. Radary nebo baterie pro vojenské použití tvoří jen malý podíl jejich výroby. Podobně je to i u podniku Mitsubishi Heavy Industries, v jehož případě stojí zbrojní výroba jen asi za desetinou celkových loňských tržeb, které se vyšplhaly na 29 miliard dolarů.

Z pravidelných průzkumů veřejného mínění vyplývá, že si Japonci všímají postupně eskalujícího napětí na kontinentu, a to v případě Číny nebo Severní Koreje. Spolu s tím roste i podpora armády, na kterou se tamější politici snaží pětiletým plánem reagovat.

Výdaje Japonska na armádu (v procentech HDP a milionech dolarů)

Zdroj: tradingeconomics.com