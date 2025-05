Japonská vláda se potýká s rekordně nízkou podporou. Spotřebitelé vyjadřují hněv nad rostoucími cenami rýže jen několik týdnů před klíčovými celostátními volbami. Nový průzkum japonské tiskové agentury Kjódó ukázal, že spotřebitelé viní z rostoucího tlaku na finance domácností právě vládu premiéra Išiby, píše The Guardian.

„Za poslední měsíc podpora Išibova kabinetu poklesla o více než pět procentních bodů,“ uvedla agentura Kjódó.

Išibova vládnoucí Liberálně demokratická strana zatím vyloučila snížení 10procentní spotřební daně, která se má stát ústředním bodem červencových voleb do horní komory parlamentu. Téměř tři čtvrtiny respondentů uvedly, že daň uvalená na širokou škálu zboží a služeb by se měla snížit pouze u potravin, u všech výrobků anebo by měla být zrušena úplně, ukázal průzkum.

Ještě více znepokojující pro Išibu je, že více než 87 procent respondentů řeklo, že snahy vlády o omezení cen rýže byly nedostatečné. Více než 74 procent respondentů je toho názoru, že probíhající jednání mezi USA a Japonskem o clech včetně jednání o americkém dovozu rýže a dalších potravin neskončí pro Japonsko příznivě.

Ceny neklesají

Začátkem tohoto roku Išibova vláda učinila neobvyklý krok, když sáhla do svých rozsáhlých zásob rýže. „Nedávný nárůst cen měl značný vliv na život lidí. Zvýšení cen bylo příliš prudké, a proto jsme učinili toto rozhodnutí,“ uvedl premiér. V březnu je pak vláda začala uvolňovat ve snaze zastavit růst cen přičítaný kombinaci několika faktorů včetně vyšší poptávky, kterou částečně podpořil turistický boom, nedostatků v distribuci i podezření na hromadění zásob velkoobchodníky a distributory v očekávání dalšího nedostatku.

Tento krok, obvykle vyhrazený pro případy nedostatku způsobeného přírodními katastrofami a neúrodou, však neměl požadovaný účinek a ceny domácí rýže klesly jen nepatrně. Podle údajů ministerstva zemědělství činila cena rýže prodávané v supermarketech v týdnu do 4. května v průměru 4 214 jenů (647 Kč) za 5 kg. To je o 18 jenů (2,70 Kč) méně než historicky nejvyšší cena zaznamenaná o týden dříve, ale stále přibližně dvojnásobek ceny ve stejném období loňského roku.

V reakci na to vláda minulý týden oznámila, že zdvojnásobí zásoby rýže, přičemž dalších 300 000 tun by měla uvolnit během tří měsíců do července, uvedla japonská média. To je navíc k 300 000 tunám, které již byly od března uvolněny z nouzových zásob. Část rýže navíc obejde velkoobchody, aby se mohla rychleji dostat do obchodů.

„Přešel jsem na snídani, kdy jím pouze chléb, a jednou nebo dvakrát týdně si dám k večeři těstoviny,“ řekl k deficitu základní potraviny 60letý taxikář z prefektury Čiba.

Rostoucí krize s rýží také přiměla stále více japonských restaurací a spotřebitelů, aby se obrátili na levnější dovoz. V dubnu Japonsko poprvé za čtvrt století dovezlo jihokorejskou rýži.

Minulý týden řetězec supermarketů Aeon oznámil, že od začátku příštího měsíce začne prodávat rýži vyráběnou v USA. Čtyřkilogramový pytel bude stát asi o 10 procent méně než domácí rýže, uzavřel britský web.